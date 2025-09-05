Susana Giménez fue vista filmando una publicidad en los estudios donde se grabó El Eternauta

La publicidad que grabó Susana Giménez en medio de sus rumores de regreso a la televisión

Tras su aparición en Por el Mundo, junto a Marley, y mientras ultima y negocia detalles de su regreso a la televisión, Susana Giménez continúa con sus compromisos laborales. Así fue como, este viernes, la diva fue vista en el barrio de Barracas mientras se preparaba para grabar una publicidad en los mismos estudios en los que se grabó gran parte de El Eternauta.

Mientras los rayos de sol decoraban una fresca tarde en la ciudad de Buenos Aires, la histórica conductora fue vista junto a su equipo en la zona de La Boca. Allí, la diva apareció luciendo un abrigo de piel marrón con tonos oscuros sobre una blusa negra abotonada con detalles dorados. Su pantalón ajustado y de color negro, estaba acompañado por botas negras. Además, Susana llevaba un bolso negro de cuero en la mano derecha. En su cuello destacaba un collar dorado, y sobre su abrigo se observa un broche o pin también dorado en el lado izquierdo. Su maquillaje era discreto y resaltaba su expresión alegre.

A su espalda, las imágenes mostraban la parte trasera de un automóvil gris y una valija marrón con patrón geométrico. El ambiente parecía un acceso o salida de un estacionamiento techado. Justamente, este espacio se destaca por contar con tecnología que hasta hace pocos años era exclusiva de grandes producciones internacionales. Así, el equipo encontró en Buenos Aires un espacio para desarrollarse al más alto nivel técnico y narrativo en El Eternauta.

Susana Giménez fue vista llegando a la grabación de una publicidad en Barracas (Crédito: RS Fotos)

En la serie, la producción enfrentó uno de sus mayores retos al recrear una Buenos Aires sumida en el caos, cubierta por una nevada tóxica y envuelta en paisajes desolados. Para lograr este efecto, el estudio desarrolló y operó más de 25 entornos digitales, capaces de transformarse y responder a las necesidades narrativas en tiempo real. Las calles porteñas, usualmente bulliciosas, fueron reimaginadas como escenarios apocalípticos, con avenidas extendidas digitalmente, cielos tormentosos y una nieve artificial generada mediante complejos sistemas visuales.

El despliegue tecnológico permitió modificar elementos fundamentales de cada escena sobre la marcha. Detalles como la densidad y velocidad de la nevada podían ajustarse en el momento, sin interrumpir el flujo de trabajo. Asimismo, el equipo técnico fue capaz de alterar la posición del sol o modificar el tono de la luz de acuerdo a los requerimientos dramáticos, todo desde una consola central. Estos procesos aportaron flexibilidad y precisión, permitiendo que los cambios ambientales fueran inmediatos y totalmente integrados en la grabación, algo impensable con metodologías tradicionales.

El surgimiento de Cacodelphia Studios como el primer estudio de Latinoamérica especializado en Virtual Production marcó un hito en la industria audiovisual de la región. Radicado en Barracas, el equipo se posicionó al frente de un desafío sin precedentes: integrar la producción virtual a gran escala en una obra cinematográfica argentina.

Las imágenes de Susana Giménez previo a la grabación de una publicidad en Barracas (Crédito: RS Fotos)

La proyección en tiempo real de estos paisajes digitales sobre las pantallas LED del set sumergió al elenco y al equipo creativo en una experiencia sensorial única. Lejos de filmar ante un fondo neutro para luego imaginar el entorno durante la actuación, actores y directora podían ver el escenario tal como aparecería en pantalla. Este recurso transformó la dinámica de rodaje, elevando el nivel de realismo y cohesión entre el relato y su mundo visual.

Semanas atrás, antes de esta grabación, Giménez deslumbró con su participación en Por el mundo. Allí, la conductora no solo reveló una faceta íntima sino que marcó el tono distendido y espontáneo que caracterizó el reencuentro televisivo con Marley. En un diálogo que osciló entre la complicidad y el humor, ambos conductores compartieron impresiones sobre el clima, la moda y las expectativas del viaje, mientras daban la bienvenida a una nueva etapa del ciclo de viajes que se ha consolidado como uno de los favoritos del público argentino.

El regreso del programa se presentó como un evento especial, con la promesa de sumar nuevos conductores y destinos, pero con la presencia de Giménez como “cábala y madrina”, en palabras de Marley, para inaugurar la temporada.