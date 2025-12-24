Marta Fort se suma a la tendencia del verano y apostó por un rotundo cambio de look

Marta Fort apostó por un cambio de look para el verano (Instagram)

Antes de embarcarse en nuevas actividades y proyectos para el 2026, Marta Fort apostó por una renovación que llamó rápidamente la atención de sus seguidores. La influencer, conocida por su estilo personal y su presencia en las redes, compartió un anticipo de lo que vendrá a través de una foto en la que se la ve visiblemente distinta, generando expectativa y comentarios entre quienes siguen de cerca cada uno de sus pasos.

La transformación se concretó en el salón de su estilista de confianza, donde Marta decidió animarse a un cambio que marcó el inicio de la temporada estival. El corte elegido consistió en un flequillo descontracturado, abierto a dos aguas, que aportó frescura y un aire desenfadado a su rostro. El resto del cabello fue trabajado con un desmechado rebajado en capas, lo que sumó volumen y movimiento, adaptándose a las tendencias del verano y al perfil dinámico de la influencer.

La reacción en redes sociales fue inmediata. Marta compartió orgullosa el resultado con la frase “Nuevo look para el verano by Cristian Rey” y sumó un emoji de sol, instalando el cambio como parte de la narrativa de su verano.

Marta apostó por un flequillo desmechado y un rebajado (Instagram)

La apuesta por un look actualizado no solo acompañó el inicio de una nueva etapa personal, sino que también se integró a la agenda de actividades de Marta Fort, quien antes de cruzar el charco rumbo a Punta del Este optó por renovar su imagen y mostrarse fiel a su espíritu inquieto y creativo. El cambio, lejos de ser solo estético, se convirtió en una señal de confianza y de apertura a lo nuevo, en sintonía con el ritmo y las expectativas de la temporada.

Marta Fort tajante con la China Suárez

Desde que era apenas una niña, Marta supo lo que es vivir bajo la lupa pública. Hija de Ricardo Fort, el recordado mediático que marcó una época en la farándula argentina, la joven convivió con las luces del espectáculo desde que nació. Pero lejos de quedarse solo en la herencia familiar, en los últimos años Marta comenzó a buscar su propia identidad: se afianzó como modelo y figura de las redes, apostando a un perfil auténtico. Con esa voz nueva, cada aparición o declaración suya genera debate y esta semana no fue la excepción, cuando se refirió de manera tajante a la China Suárez en un reconocido ciclo de streaming.

Sucedió en el programa All Access (DGO Stream), donde el Tucu López la invitó a jugar un “ping-pong” de puntajes con varios nombres del espectáculo local. Entre figuras como Martín Cirio, Marcelo Tinelli y Yanina Latorre, la atención terminó captada por la opinión de Marta sobre la protagonista de Casi Ángeles. Consultada para ponerle una nota a la actriz y cantante, la hija del Comandante fue contundente: “Hay famosos que son famosos por mérito propio y otros por colgarse de las parejas. La China es de las que se cuelga”.

En medio de un puntaje a diferentes figuras del espectáculo, Marta Fort se sinceró sobre su opinión de la China Suárez y la criticó duramente (Tik Tok)

Pero eso no fue todo. Fiel a su estilo directo y sin rodeos, herencia directa del empresario chocolatero, fue más allá y decidió justificar la evaluación que hizo acerca de la actriz de La hija del fuego: “Siempre busca a quien está de moda”.

La declaración fue replicada rápidamente por usuarios, sumando condimento a un debate que cada tanto asoma cuando se cuestiona la naturaleza del éxito o la fama en la era digital. “Ahora soy team Marta”; “Destrozó a la China”; “Sos muy certera”; “Qué genia, Martita”; “Sos lo más Martita”, fueron algunas de las opiniones que se destacaron en la publicación.