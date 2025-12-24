Teleshow

Marta Fort se suma a la tendencia del verano y apostó por un rotundo cambio de look

La influencer decidió comenzar la temporada estival con un nuevo estilismo que causó furor entre sus seguidores

Guardar
Marta Fort apostó por un
Marta Fort apostó por un cambio de look para el verano (Instagram)

Antes de embarcarse en nuevas actividades y proyectos para el 2026, Marta Fort apostó por una renovación que llamó rápidamente la atención de sus seguidores. La influencer, conocida por su estilo personal y su presencia en las redes, compartió un anticipo de lo que vendrá a través de una foto en la que se la ve visiblemente distinta, generando expectativa y comentarios entre quienes siguen de cerca cada uno de sus pasos.

La transformación se concretó en el salón de su estilista de confianza, donde Marta decidió animarse a un cambio que marcó el inicio de la temporada estival. El corte elegido consistió en un flequillo descontracturado, abierto a dos aguas, que aportó frescura y un aire desenfadado a su rostro. El resto del cabello fue trabajado con un desmechado rebajado en capas, lo que sumó volumen y movimiento, adaptándose a las tendencias del verano y al perfil dinámico de la influencer.

La reacción en redes sociales fue inmediata. Marta compartió orgullosa el resultado con la frase “Nuevo look para el verano by Cristian Rey” y sumó un emoji de sol, instalando el cambio como parte de la narrativa de su verano.

Marta apostó por un flequillo
Marta apostó por un flequillo desmechado y un rebajado (Instagram)

La apuesta por un look actualizado no solo acompañó el inicio de una nueva etapa personal, sino que también se integró a la agenda de actividades de Marta Fort, quien antes de cruzar el charco rumbo a Punta del Este optó por renovar su imagen y mostrarse fiel a su espíritu inquieto y creativo. El cambio, lejos de ser solo estético, se convirtió en una señal de confianza y de apertura a lo nuevo, en sintonía con el ritmo y las expectativas de la temporada.

Marta Fort tajante con la China Suárez

Desde que era apenas una niña, Marta supo lo que es vivir bajo la lupa pública. Hija de Ricardo Fort, el recordado mediático que marcó una época en la farándula argentina, la joven convivió con las luces del espectáculo desde que nació. Pero lejos de quedarse solo en la herencia familiar, en los últimos años Marta comenzó a buscar su propia identidad: se afianzó como modelo y figura de las redes, apostando a un perfil auténtico. Con esa voz nueva, cada aparición o declaración suya genera debate y esta semana no fue la excepción, cuando se refirió de manera tajante a la China Suárez en un reconocido ciclo de streaming.

Sucedió en el programa All Access (DGO Stream), donde el Tucu López la invitó a jugar un “ping-pong” de puntajes con varios nombres del espectáculo local. Entre figuras como Martín Cirio, Marcelo Tinelli y Yanina Latorre, la atención terminó captada por la opinión de Marta sobre la protagonista de Casi Ángeles. Consultada para ponerle una nota a la actriz y cantante, la hija del Comandante fue contundente: “Hay famosos que son famosos por mérito propio y otros por colgarse de las parejas. La China es de las que se cuelga”.

En medio de un puntaje a diferentes figuras del espectáculo, Marta Fort se sinceró sobre su opinión de la China Suárez y la criticó duramente (Tik Tok)

Pero eso no fue todo. Fiel a su estilo directo y sin rodeos, herencia directa del empresario chocolatero, fue más allá y decidió justificar la evaluación que hizo acerca de la actriz de La hija del fuego: “Siempre busca a quien está de moda”.

La declaración fue replicada rápidamente por usuarios, sumando condimento a un debate que cada tanto asoma cuando se cuestiona la naturaleza del éxito o la fama en la era digital. “Ahora soy team Marta”; “Destrozó a la China”; “Sos muy certera”; “Qué genia, Martita”; “Sos lo más Martita”, fueron algunas de las opiniones que se destacaron en la publicación.

Temas Relacionados

Marta Fort

Últimas Noticias

María Becerra compartió su experiencia en Finlandia: un viaje con amor, nieve y sueños cumplidos

Luego de llenar dos estadios de River la cantante se tomó unas vacaciones junto a J Rei y contó la lista de deseos que quiere cumplir en esta aventura

María Becerra compartió su experiencia

Pampita llegó a Punta del Este con sus hijos para celebrar la Navidad: las fotos del viaje familiar

La modelo viajó a Uruguay, acompañada por Bautista, Beltrán, Benicio y Anita, con la intención de celebrar las Fiestas

Pampita llegó a Punta del

Georgina Barbarossa celebró su cumpleaños con humor en la víspera de Navidad: “Siempre un solo regalo”

La conductora festejó los 71 con un video íntimo y luego fue sorprendida por su equipo al aire de su programa

Georgina Barbarossa celebró su cumpleaños

La Navidad a distancia de Wanda Nara y Mauro Icardi: fotos, gestos y una guerra silenciosa en redes

A través de imágenes cuidadosamente elegidas, la empresaria y el futbolista mostraron cómo se preparan para pasar Nochebuena

La Navidad a distancia de

Thiago Medina y Daniela Celis preparan una Navidad muy especial con sus hijas: “Gracias Dios por dejarnos unidos”

A cinco meses del accidente que casi termina con la vida del influencer, las postales revelan cómo los padres priorizan el acompañamiento y el compromiso en la crianza de las gemelas tras redefinir sus vínculos como pareja

Thiago Medina y Daniela Celis
DEPORTES
¿Se viene un amistoso internacional

¿Se viene un amistoso internacional para Boca Juniors en 2026? La propuesta que recibió de un gigante europeo

Los tres defensores argentinos que se encuentran en el “casting” del Barcelona para el próximo mercado de pases

La llamativa frase de Moretti en medio de la crisis de San Lorenzo: “Si me tienen que devolver la plata que puse, me tienen que dar una parte del estadio”

Los 10 mejores triunfos del tenis argentino en 2025

La AFA confirmó al reemplazante de Bernardo Romeo tras su salida de la selección argentina

TELESHOW
María Becerra compartió su experiencia

María Becerra compartió su experiencia en Finlandia: un viaje con amor, nieve y sueños cumplidos

Pampita llegó a Punta del Este con sus hijos para celebrar la Navidad: las fotos del viaje familiar

Georgina Barbarossa celebró su cumpleaños con humor en la víspera de Navidad: “Siempre un solo regalo”

La Navidad a distancia de Wanda Nara y Mauro Icardi: fotos, gestos y una guerra silenciosa en redes

Thiago Medina y Daniela Celis preparan una Navidad muy especial con sus hijas: “Gracias Dios por dejarnos unidos”

INFOBAE AMÉRICA

Al menos siete muertos por

Al menos siete muertos por una explosión en una mezquita en el noreste de Nigeria

Crece la expectativa en Honduras: el país aguarda la proclamación del ganador presidencial tras la demora en el escrutinio

Netanyahu anunció una inversión de USD 108.000 millones para fortalecer la industria armamentística de Israel

Bolivia autorizó el uso de Starlink y otras redes satelitales tras años de restricciones impuestas por el MAS

María Corina Machado confirmó su regreso a Venezuela y anunció la “fase definitiva” contra el régimen de Nicolás Maduro