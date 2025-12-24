La reflexión de Grego Rossello tras perder su pelea en Párense de Manos III: “Declaré caliente y enojado”

El intercambio de Grego Rossello con Goncho tras su pelea en Párense de Manos III

Después de meses de preparación, exigentes rutinas de entrenamiento, y una ilusión incomparable, el sueño de Grego Rossello en Párense de Manos III se vino abajo en cuestión de minutos al perder con Goncho por KO técnico. Inmediatamente, la situación se hizo viral en redes sociales, generando todo tipo de críticas para el influencer. Así las cosas, este martes, el conductor decidió compartir una reflexión tras lo sucedido.

“Perdí, me noqueó Goncho. Y yo declaro chicos, enojado, caliente y noqueado”, comenzó diciendo Rossello en el stream de Telefe al reflexionar sobre su derrota. Del otro lado, se encontraba su rival quien, más allá de enfrentarse sobre el ring, apoyó las palabras del conductor: “Con respecto a tu declaración, si a mí me pones una cámara y un micrófono adelante de un montón de gente después de una piña de esas que te deja medio bol..., ¿qué vas a decir?”.

“No sos consciente ni de lo que decís”, comentó una de las panelistas del ciclo. Fue entonces cuando Goncho comenzó a recordar experiencias similares en las que también haya recibido fuertes golpes: “Yo he ido al gimnasio y me han pegado tales manos que después me olvidé dónde dejé el bucal. El auto, la cantidad de veces que lo tuve que ir a buscar al rededor del gimnasio. Te desconcierta. Es como que lo tenés acá en el tren. Recalculando”.

La derrota de Grego Rossello por KO técnico ante Goncho

Para cerrar su descargo luego de su caída, Grego intentó explicar la furia y la decepción que sentía: “Y después hay un factor que es calentura para los que competimos. Yo entrené todos los días y duró un minuto y medio. Me decía el Rober cuando dije: “Qué mal que declaré”... Y me dice: “Amigo, dijiste que querías seguir. ¿Y qué ibas a decir? ¿Que no querías seguir? No estabas para seguir, pero querías seguir. Es lógico que querías seguir”.

Por último, el rival de Rossello empatizó con sus sensaciones y se refirió a las declaraciones de Grego post pelea: “La gente te reclama que digas: “Yo estaba para seguir”. Y obvio. ¿Qué vas a decir? La verdad que les agradezco mucho, hasta acá estuvo muy bueno. Obvio que estás para seguir, más vale. Aparte te recuperás y ya estás listo para seguir".

El estadio de Huracán, el Tomás Adolfo Ducó, se convirtió en el escenario de Párense de Manos III, el evento que combinó el boxeo amateur con el mundo del entretenimiento digital. En una jornada cargada de emoción, la cartelera reunió numerosos combates con una puesta en escena que integró espectáculos musicales junto con una transmisión en vivo.

En una de las peleas más esperadas de la noche, Grego Rossello debía enfrentarse ante Goncho. El conductor había compartido con sus seguidores su duro entrenamiento y su progreso, dejando en claro su fortaleza y estado físico. Sin embargo, sus ilusiones fueron rápidamente aplastadas luego de que el influencer arremetiera una serie de rápidos golpes, lo cual lo hizo tambalear y provocó que el juez decidiera parar la pelea.

Luego de que se decretara la victoria de Goncho, Rossello expresó: “Estaba para seguir, le metí una buena mano al principio. No lo digo llorando, estoy caliente. Este evento arrancó con una pelea mía contra Roberto Galati, Goncho me pegó muy bien, pero yo estaba para seguir. Espero no haber defraudado a mi equipo. Di hasta el segundo que no tenía para esto. Agradezco a la gente de Telefe, espero que no me rajen porque perdí”.

Por su parte, Goncho expresó: “Estoy muy bien, fue increíble, me hubiese gustado pelear un rato más. Al principio me dio buenas piñas, no sé por qué la cortaron, pero el árbitro debe saber más que yo”.