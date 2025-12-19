Todo lo que hay que saber sobre Párense de Manos III: el cronograma de peleas, hora y cómo verlo en vivo

Párense de Manos III, el evento de boxeo en el que participarán importantes figuras del mundo del streaming y del deporte (@parensedemanosok)

La tercera edición de Párense de Manos, el evento que fusiona el boxeo amateur con el entretenimiento digital, se prepara para marcar un hito en Argentina este sábado 20 de diciembre. Con una cartelera repleta de combates, la presencia de figuras como Sergio Maravilla Martínez y una producción que incluye shows musicales y transmisión en vivo, la jornada promete consolidar este formato como uno de los más influyentes del año en el estadio Tomás Adolfo Ducó, casa de Huracán.

La organización, liderada por Lucas “Luquita” Rodríguez junto a Vorterix, diseñó una experiencia que va más allá del ring, con alfombra roja, entrevistas y espectáculos en vivo, buscando atraer tanto a los asistentes en Parque Patricios como a quienes sigan la transmisión desde sus hogares. El evento se podrá ver completo por el canal de Lucas Rodríguez (LuquitaRodriguez) en la plataforma de streaming Kick y por Telefé. Vale destacar que la transmisión por el canal de televisión será limitada (17:00 a 19:00) y no abarcará todo el evento.

Uno de los combates más esperados será entre el histórico Sergio Martínez y Laureano Pepi Staropoli, luchador de Artes Marciales Mixtas que representó a la Argentina en la UFC. En la edición anterior, Maravilla se enfrentó a Pablo Migliore y se impuso en las tarjetas de forma contundente. En esta oportunidad, a sus 50 años, tendrá un duro duelo ante un peleador de MMA con pasado en UFC, de apenas 32 años, y que se destacó en la importante empresa estadounidense con un récord de 2-4 (13-6 en el total de su carrera).

La pelea estelar que cerrará la noche en Huracán estará a cargo del enfrentamiento entre Gero Arias y Tomás Mazza. El primero de estos se convirtió en un fenómeno viral por cumplir el reto de realizar dominadas diarias a lo largo de todo un año, mientras que su contrincante es un reconocido streamer que ya peleó en varias oportunidades. Otro choque esperado es el de Flor Vigna y Mica Viciconte, quienes arrastran una rivalidad desde el programa de TV Combate.

Maravilla Martínez vs. Pepi Staropoli, una de las peleas que acapara los flashes del evento (@parensedemanosok)

Otro de los duelos más simbólicos será el que enfrente a Agustín Monzón y Franco Bonavena, nietos de dos leyendas del boxeo argentino: Carlos Monzón y Ringo Bonavena. Este combate, que abrirá la serie de peleas a las 18, revive una rivalidad que se remonta a hace 51 años, cuando en diciembre de 1974 ambos abuelos protagonizaron un enfrentamiento verbal en el Gran Hotel Ciudad de México, episodio que marcó un antes y un después en la historia del boxeo nacional.

Franco Bonavena, de 29 años, nieto de Ringo, llegó al boxeo tras un recorrido poco convencional: estudió diseño multimedial, trabajó como programador y jugó rugby, incluso durante seis meses en Irlanda, en 2018. No fue hasta los veintisiete años que se inició como boxeador amateur. Por su parte, Agustín Monzón, de 24 años, nieto de Carlos Monzón, transitó un camino diferente, alternando oficios y persiguiendo su vocación actoral en obras de teatro como Fájense y series como El Eternauta, Coppola y Monzón, además de participar en el reality Survivor.

Agustín Monzón y Franco Bonavena abrirán el evento a las 18 (@parensedemanosok)

La programación de Párense de Manos 3 contempla, además del duelo Monzón vs. Bonavena, combates como Flor Vigna-Mica Viciconte, Mariano Pérez-Manu Jove, Dairi-Espe, Gabino Silva-Willy Banks, Coty Romero-Carito Muller, Mernuel-Cosmic Kid, Grego Rosello-Goncho Banzas, Perxitaa-Cocker y el ya mencionado Pepi-Maravilla. La conducción del evento estará a cargo de Lucas Rodríguez, Roberto Galati, Germán Beder, Joaquín Cavanna y Alfredo Montes de Oca, quienes son los organizadores.

El evento abrirá sus puertas a las 16, y la transmisión en vivo comenzará a las 16.30 con un DJ set de Vica Bah. A las 17, la alfombra roja dará paso a la llegada de los protagonistas y celebridades invitadas, mientras que el inicio formal del espectáculo está previsto para las 17.45. La grilla incluye once peleas, intercaladas con presentaciones musicales de Un Poco de Ruido, Lit Killah, Tussiwarriors y Gaspar Benegas. Además, cerca de la medianoche, se emitirá un video homenaje con el Himno Argentino, reforzando el carácter festivo y nacional del encuentro.

La cartelera y el cronograma completo de Párense de Manos III (@parensedemanosok)

Cartelera completa de Párense de Manos III y el cronograma del evento

17.00: Alfombra roja

17.45: Apertura de evento

18.00: Agustín Monzón vs. Franco Bonavena.

18.30: Flor Vigna vs. Mica Viciconte.

19.00: Show de Un Poco de Ruido.

19.20: Mariano Pérez vs. Manu Jove.

19.50: Dairi vs. Espe

20.15: Show de Lit Killah.

20.30: Gabino Silva vs. Willy Banks

21.00: Coty Romero vs. Carito Muller.

21.30: show Tussiwarriors.

21.50: Mernuel vs. Cosmic KID.

22.20: Grego Rosello vs. Goncho Banzas

22.50: Show Gaspar Benegas.

23.10: Perxitaa vs. Coker

23.50: Laureano Pepi Staropoli vs. Sergio Maravilla Martínez

00.30: Gero Arias vs. Tomás Mazza

*Los horarios son aproximados

Transmisión de Párense de Manos III

16.30: Canal de Kick de Lucas Rodríguez (LuquitaRodriguez)

17.00 a 19.00: Telefe