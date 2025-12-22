Wanda Nara puso a la venta algunas de sus prendas exclusivas: cuáles son y a qué precios

Desde su tienda web, Wanda Nara sorprendió a sus seguidores al publicar dos prendas suyas (Instagram)

En el vertiginoso universo de la farándula, pocos nombres logran mantenerse en el centro de la escena como Wanda Nara. Ya sea por sus escándalos mediáticos con Mauro Icardi, sus proyectos laborales, su exposición familiar o sus lanzamientos comerciales, la empresaria jamás pasa inadvertida. Entre entrevistas, causas judiciales y titulares de revista, Wanda sorprendió esta semana al apostar por una movida diferente: abrir su propio guardarropa y poner a la venta en su tienda virtual dos prendas personales, seleccionadas y usadas en eventos que ya son parte de la memoria de sus seguidores.

Entre sus productos habituales en una de sus tiendas web, dos nuevos ítems destacaban porque no eran parte de la marca, sino prendas usadas por la propia Wanda, ofrecidas ahora en la web para que algún fanático pueda darles una segunda vida. La primera es una campera corta de cuero negro, con la inscripción “BAD BITCH” en brillantes tipo strass sobre la espalda. No se trata de una campera cualquiera: la conductora la lució en el show de Martín Cirio en el Movistar Arena. La descripción en el portal oficial la vende como “protagonista absoluta y declaración de actitud”, confeccionada en cuero de alta calidad y con un diseño moderno y sensual que realza la silueta. El aplique promete “un efecto glam y poderoso, ideal para looks de impacto”.

La primera prenda que llamó la atención fue la campera de cuero con la frase "Bad bitch"

La campera que utilizó la empresaria en el show de Martín Cirio

La tienda añade que es una pieza “de corte cropped y estructura firme, esta campera combina el espíritu rock con un toque luxury. Fue usada por Wanda Nara en un evento, convirtiéndose en una pieza icónica y audaz. Perfecta para llevar de noche o elevar cualquier outfit con impronta fuerte y femenina”. Como detalle no menor, el valor que le puso Nara a la campera es de $1.300.000.

La segunda prenda disponible generó aún más conversación: se trata de una polera de punto en tono blanco de Balenciaga, un lujo de la alta moda que Wanda lució en un programa de ¿Quién es la Máscara? (Telefe) durante 2022. Según la web, se trata de “una pieza icónica que fusiona minimalismo y lujo contemporáneo. Confeccionada en tejido suave y liviano, se adapta cómodamente al cuerpo, logrando un calce moderno y sofisticado”. Destacan también el cuello alto y la silueta relajada, identificando la prenda como “versátil”, idónea tanto para looks urbanos como para estilismos más elevados. Que la haya usado Wanda en televisión “reafirma su carácter fashion-forward y su estética de alto impacto”.

La polera que la empresaria vende a casi cinco millones de pesos

Toda la estética glam y descripción de la prenda se conjuga en la frase de cierre: “Una prenda statement, reconocible y atemporal, perfecta para quienes buscan lujo sin esfuerzo”. El precio, acorde a la etiqueta internacional, casi quintuplica el valor de la campera anterior: $4.999.999.

La movida de la conductora no dejó indiferente a nadie. En redes, los seguidores debatieron la actitud de vender ropa personal y el precio de las piezas. “Me parece un montón”; “¿Alguien se las va a comprar?“; ”Que la done“; “Son una barbaridad esos precios”; “A ella no le falta la plata”; “Esto es cualquier cosa”, fueron algunas de las reacciones que se destacaron ante el intento de la empresaria por vender su ropa.

La polera de Balenciaga que Wanda lució en su paso por el certamen de Telefe (Instagram)

Mientras tanto, Wanda sigue mostrando que, aun en tiempos turbulentos o sensibles, no hay quien la detenga en el deseo de crear, mostrar y sacudir el mercado y las redes. Los detalles de la ropa, las descripciones precisas y las historias detrás de cada pieza refuerzan su lugar como referente de moda, show business y creatividad digital. Así, incluso lejos de las fiestas familiares tradicionales y en pleno ir y venir legal, Wanda transforma su guardarropa en noticia y su estilo en uno de los grandes fenómenos pop de fin de año.