Wanda Nara sorprendió en el show de Martín Cirio, cantó sus hits y hasta dio un filoso consejo sobre cómo perdonar a un ex

Wanda Nara sorprendió al público del Movistar Arena al ingresar en moto y lucir un look total black durante el show de Martín Cirio (Video: Instagram)

La noche del domingo 9 de noviembre, Martín Cirio debutó en el Movistar Arena con su primer espectáculo a sala llena, y la sorpresa más comentada llegó cuando Wanda Nara irrumpió en el escenario arriba de una moto, vestida de negro brillante y con actitud de estrella pop.

Al ritmo de su hit “Bad Bitch”, la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) desató la euforia del público: luces rojas y azules, bailarines vestidos de blanco y una puesta con estética provocadora acompañaron su entrada triunfal. La multitud se puso de pie y coreó cada estrofa de la canción, mientras Wanda saludaba a los fans y mostraba su campera con brillos que llevaba bordado su apodo artístico en la espalda.

La aparición de Wanda Nara en el espectáculo de Martín Cirio desató la euforia de los fans y se volvió viral en redes sociales

La participación de Wanda fue uno de los momentos más virales de la noche, pero no el único. El show de Martín Cirio —que combinó humor, música y momentos teatrales— contó con la presencia de Mernosketti, El Bananero, Yanina Latorre, el equipo de Patria y Familia, La Tora, Carmen Barbieri, Magalí de Bandana, Matías Bottero, Gabino Silva y Flor Vigna, entre otros. Cada invitado aportó su propio estilo al espectáculo, que se convirtió en una celebración de la cultura viral con su estilo provocador.

Durante el segmento compartido con la influencer, el youtuber no dudó en ponerla en el centro de la escena y le pidió un consejo con su clásico tono filoso: “Quiero que me des un tip de cómo perdonar a un ex”. Fiel a su estilo, ella respondió con una sonrisa y una frase que generó carcajadas en todo el estadio: “No sé. Para mí no se perdona. Tenés que mejorar cada vez para que se quiera matar”. Además, recordó un suceso ocurrido horas atrás y lo hizo público ante la multitud: “Hoy me escribió un ex muy cercano, y se ve que no lo había bloqueado bien del todo”, reveló, agregando que lo volvió a bloquear y no respondió su mensaje.

Durante el show, Wanda Nara compartió anécdotas personales y consejos sobre relaciones, generando risas y complicidad con la audiencia (Video: X)

Esta no es la primera vez que Wanda Nara se sube a un escenario de esta magnitud. En 2024, había sorprendido al público del mismo estadio durante un show de Ca7riel & Paco Amoroso, donde también interpretó “Bad Bitch” y generó una ola de reacciones en redes. Un año después, la empresaria volvió a hacerlo, esta vez como figura invitada del espectáculo de Martín Cirio, reafirmando su versatilidad y su carisma escénico.

Con cada aparición, Wanda consolida su perfil de artista multifacética. Además de su rol como conductora en MasterChef Celebrity y sus proyectos empresariales, la mediática viene impulsando su carrera musical, con temas como “Money”, “O Bicho Vai Pegar” y “Amor Verdadero”, que grabó junto a Mauro Icardi antes de su separación. Cabe recordar que también realizó el remix del mismo tema junto a L-Gante, otra de sus exparejas.

Wanda Nara hizo el remix de Amor Verdadero junto a L-Gante (RS fotos)

En sus redes, compartió imágenes de su performance con una simple descripción: “BAD BITCH #2026”, acompañada de un emoji de corazón negro y de los nombres de su equipo: Kenny Palacios, Joaco Díaz, Natt Córdoba y La China de Peinado. A los pocos minutos, su publicación superó los 10 mil likes y recibió comentarios de seguidores que destacaron su presencia escénica y su poder de convocatoria. “Wanda, ponete una academia para enseñar a triunfar a la gente”, “La rompiste toda” y “Team Wanda siempre” fueron algunos de los mensajes más destacados.

El debut de Martín Cirio en el Movistar Arena tuvo todos los condimentos de un evento viral: humor, música, figuras del espectáculo y momentos inesperados. Pero la aparición de Wanda Nara se llevó todos los flashes. Una invitada de lujo para un espectáculo esperadísimo para la comunidad “Farafan”, como se denominan los fanáticos del influencer.