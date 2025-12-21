Teleshow

Sofía Pachano celebró su baby shower con un taller de bordado: diseños originales, tortas y amigas

Entre flores, dulces y emociones, la futura mamá disfrutó de una fiesta íntima en la que las invitadas sumaron amor puntada a puntada para darle la bienvenida al pequeño “bebé millas”

Guardar
De cara al inminente nacimiento de su hijo, Sofía Pachano y su círculo más cercano se juntó a celebrar una reunión mientras bordaban (Instagram)

En plena cuenta regresiva hacia la llegada de su primer hijo, Sofía Pachano atraviesa un último trimestre de embarazo repleto de emociones, nuevas experiencias y ritos compartidos. Junto a su pareja, Santiago Ramundo, la actriz y conductora se muestra radiante y ansiosa, viviendo cada día como una celebración y permitiéndose sensibilizarse con cada pequeño gesto. En medio de la expectativa, la futura mamá disfrutó de un íntimo y significativo baby shower rodeada de su círculo más estrecho, en una jornada colmada de detalles muy personales.

En redes sociales, Sofía se encargó de mostrar cada instante del evento, dejando en claro que la complicidad y el amor familiar son su principal fortaleza. La primera imagen que eligió revelar fue uno de los íconos de la cita: posando de costado, con su pancita de embarazada en primer plano, Sofía se mostró sonriente junto a una mesa repleta de opciones dulces y saladas que iban desde sándwiches y budines hasta el infaltable pan dulce. Detrás, un cartel escrito en inglés daba la bienvenida al “bebé millas”, apodo cariñoso elegido para el pequeño que está por llegar.

La ambientación y los detalles no fueron casuales ni anónimos. La organizadora de la jornada, y principal autora estética, fue Ana Sans, la mamá de Sofía, quien se ocupó en persona de asegurar que la fiesta respire calidez y alegría desde la primera impresión: la larga mesa blanca con centros florales celestes y blancos y cada lugar preparado con un kit de bordado, la actividad principal del día. En palabras de la homenajeada: “Tengo la mejor mamá del mundo que armó toda la mesa y la decoración. Te amo”. La idea elegida para esta fecha tan esperada fue simple, original y repleta de significado: cada invitada personalizó un body enterizo para el bebé, bordando su propio diseño y sumando, puntada a puntada, una dosis de amor al ajuar.

Sofía compartió una postal suya
Sofía compartió una postal suya al lado de la mesa repleta de diferentes delicias
Sofía destacó la ayuda de
Sofía destacó la ayuda de su mamá, Ana Sans, para armar y decorar la mesa principal
Uno de los diseños bordados
Uno de los diseños bordados para su bebé

El sentido colectivo y la creatividad continuaron por el resto de la tarde. Sofía compartió un paneo con la mesa repleta de delicias y arreglos florales en todas partes, pero fue el centro lo que capturó la mirada de todos: la torta. “La pedí exactamente como me gusta”, aclaró Sofía, mostrando el pastel decorado con galletitas rotas y glaseadas una por una a mano. Para hacer aún más especial el momento, la hija de Aníbal Pachano se ocupó de tener una versión mini sin azúcar, adaptada para ella y apta para su dieta por la diabetes gestacional.

La mesa principal junto a
La mesa principal junto a un cartel adelantando la bienvenida al "bebé millas", el apodo con el que se conoce al futuro hijo de Pachano
La torta decorada con galletitas
La torta decorada con galletitas fue una de las protagonistas de la mesa

El baby shower se volvió aún más emotivo a medida que Sofía publicaba los resultados del taller de bordado: desde una medialuna y un sifón hasta un patito, todos los diseños expresaban la diversidad de amigos y familiares que la rodean. “Trabajo terminado”, anunció la actriz con una imagen de los bodies ya finalizados, convertidos en recuerdos imborrables que acompañarán al pequeño en sus primeros días. En una de las postales más entrañables, Sofía compartió una foto grupal con sus amigas y escribió: “Qué decir de esta tribu de mujeres que me acompañan día a día. Las amo… me emociona que mi hijo las tenga a todas ustedes en su vida. Gracias”.

Jamás faltó el toque especial ni el espacio para el humor: en referencia a un body decorado con dos ravioles, Pachano dedicó un agradecimiento a una de las invitadas. “Mención especial para tía Mechi que le bordó los ravioles que la mamá no pudo comer por la diabetes”, expresó entre risas y ternura, dando cuenta de cómo incluso una restricción o un deseo postergado puede transformarse en símbolo del amor y la compañía.

Cada invitada tuvo un kit
Cada invitada tuvo un kit de bordado y un body para decorarlo a su gusto
"Trabajo terminado", escribió la futura
"Trabajo terminado", escribió la futura mamá sobre una foto de todos los bordados
Sofía junto a su mamá
Sofía junto a su mamá Ana y el grupo selecto que invitó previo a la llegada de su bebé

Y como broche de oro, Sofía posó junto a su mamá y la de su pareja, Blanca, quienes ocupan el rol de abuelas desde el minuto uno. “Gracias abuela Blanquita por la ayuda, ¡por todos los chalequitos tejidos y ahora bordados!”, comenzó diciendo. Además, expresó: “Y párrafo aparte para mamá Ana, que preparó esta tarde durante dos semanas, cosió los caminos, buscó la vajilla, armó los souvenirs, encargó las flores… ¡Sos la mejor mamá del mundo y ahora vas a ser la mejor abuela del planeta!”.

El diseño que destacó Sofía
El diseño que destacó Sofía luego de la jornada a puro bordado
Sofía junto a la mamá
Sofía junto a la mamá de su pareja y la propia, Ana Sans (Instagram)

Así, en medio de emociones a flor de piel y el tierno bullicio del último tramo de la gestación, Sofía celebró su baby shower resolviendo una ecuación perfecta: unión, alegría compartida, detalles que hablan del cuidado y un círculo de afectos que promete acompañar siempre. Entre bordados, dulces caseros, consejos y abrazos, la actriz sumó un capítulo más a su historia, esa en la que el amor materno y la fuerza de la amistad le dan forma y color a la vida que está por nacer.

Temas Relacionados

Sofía PachanoSantiago RamundoAna SansAníbal PachanoBaby showerBebé millasTaller de bordado

Últimas Noticias

El vestido que eligió Juana Viale para el comienzo del verano: amarillo, corto y con un moño en el bretel

Con diseño de Gino Bogani y detalles de moda circular, la conductora marcó tendencia y celebró el calor luciendo frescura y sofisticación frente a las cámaras de Almorzando con Juana

El vestido que eligió Juana

Moria Casán celebró el cumpleaños 83 de Pato Galmarini con un brindis familiar lleno de cariño

La diva compartió postales del festejo íntimo, rodeada de los hijos de su pareja, Sergio Massa y varios amigos, y de palabras de afecto

Moria Casán celebró el cumpleaños

La inesperada reacción de Luisana Lopilato al look de Antonela Roccuzzo que enloqueció a los fans

La sorpresiva muestra de admiración que dejó la actriz a la esposa de Lionel Messi se volvió viral al instante

La inesperada reacción de Luisana

La foto más íntima de Daniela Christiansson y Maxi López: hogar, ternura y la inminente llegada de Lando

La pareja abrió una ventana a su vida cotidiana en Suiza con imágenes que muestran momentos de calidez y unión familiar en vísperas del nacimiento de su segundo hijo

La foto más íntima de

El gesto de Evangelina Anderson con Ian Lucas en medio de los rumores de reconciliación con Martín Demichelis

A horas del cumpleaños de su expareja, la modelo sorprendió con una inesperada actitud hacia el streamer que encendió las alarmas entre sus seguidores

El gesto de Evangelina Anderson
DEPORTES
Alarma en la selección argentina

Alarma en la selección argentina por Nico González: el momento en que se retiró lesionado del partido de Atlético de Madrid

Las cuatro atajadas clave del Dibu Martínez en la victoria de Aston Villa ante Manchester United: el fuerte golpe que sufrió

Las vacaciones de Leandro Paredes y su familia en el “hogar de Papá Noel”: la parada en Roma que ilusiona a los hinchas de Boca

Matías Rossi logró un título histórico en el TC 2000 y quedó a un paso de igualar al Flaco Traverso

Fue una de las figuras en los títulos de Estudiantes y confirmó su romance con una modelo argentina: “Sos enorme mi amor”

TELESHOW
El vestido que eligió Juana

El vestido que eligió Juana Viale para el comienzo del verano: amarillo, corto y con un moño en el bretel

Moria Casán celebró el cumpleaños 83 de Pato Galmarini con un brindis familiar lleno de cariño

La inesperada reacción de Luisana Lopilato al look de Antonela Roccuzzo que enloqueció a los fans

La foto más íntima de Daniela Christiansson y Maxi López: hogar, ternura y la inminente llegada de Lando

El gesto de Evangelina Anderson con Ian Lucas en medio de los rumores de reconciliación con Martín Demichelis

INFOBAE AMÉRICA

Isaac Herzog alertó sobre el

Isaac Herzog alertó sobre el incremento del antisemitismo en el mundo: “Es una emergencia global”

Preocupación en el Reino Unido: más de 41.000 migrantes irregulares cruzaron el canal de la Mancha en 2025 para llegar el país

El aeropuerto de Roma-Fiumicino superó por primera vez los 50 millones de pasajeros en un año

La estrategia del régimen cubano para sostener a Maduro, aferrarse al petróleo venezolano y sobrevivir a su peor crisis

Suiza evalúa prohibir las redes sociales a menores mientras crece el debate global sobre protección infantil