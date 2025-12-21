La desilusión de Coty Romero al perder con Carito Muller: “Me siento otra persona desde que empecé este proceso”

Coty Romero impactó a sus fans al arribar a su pelea manejando una moto

La sexta pelea de la noche en Párense de Manos III se instaló rápidamente como uno de los momentos más vibrantes y teatrales de la velada, mostrando que el evento no solo pone en juego técnica y fuerza, sino también personalidad, show y puesta en escena digna de una noche de espectáculo. El esperado enfrentamiento entre Coty Romero y Carito Müller confirmó que la previa y entrada de los protagonistas es tan importante como el combate en sí, generando ovaciones, risas y una atmósfera de fiesta para el público del estadio y los espectadores digitales.

Coty fue la encargada de inaugurar el show. Para su ingreso eligió un look blanco impactante con detalles rojos que resaltaban su figura. Fiel a su perfil audaz, llegó arriba de una moto, secundada por un miembro de su equipo. Detuvo el vehículo en el medio de la pasarela y prosiguió su marcha a pie, ajustando la capucha y adoptando la postura clásica de boxeadora para caminar rumbo al ring. Su entrada canalizó la adrenalina y las expectativas del público, que acompañó con gritos y aplausos el despliegue de la correntina, convirtiendo cada paso en un episodio de anticipación y confianza.

La influencer decidió ingresar a pura música y bromas (Video: Párense de Manos III-Kick)

Por su parte, Carito eligió abordar el ingreso con teatralidad y humor. Callejero Fino, a cargo del show en vivo, subió al escenario y, con tono serio, agradeció la presencia del público y anunció: “Damas y caballeros, gracias por venir esta noche, lastimosamente les tengo que decir que Carito no se va a poder presentar, así que gracias a todos por venir”. La jugada de suspenso duró apenas unos segundos, hasta que el cantante se dio vuelta y, a viva voz, rompió la tensión con un: “¿Qué pasó, te asustaste?”. El falso anuncio provocó risas, ovaciones y renovó la expectativa, dejando claro que cada pelea en Párense de Manos es mucho más que una velada de boxeo: es un show de emociones, sorpresas y puro entretenimiento.

Tras un combate sumamente parejo, la victoria quedó en manos de Müller, pero el verdadero espectáculo llegó en el cierre: Romero, lejos de mostrar frustración por la derrota, celebró el triunfo de su adversaria en un acto de compañerismo genuino y festivo. En pleno jolgorio, Coty subió a Carito “a cocochito”, la paseó por el ring, se abrazaron y se besaron, contagiando alegría y dejando una imagen inolvidable de deportividad y buena onda entre ambas.

En declaraciones, Coty no tardó en expresar lo que significó la experiencia para ella: “Fue una experiencia hermosa, me tocaron vivir muchas cosas en la vida, pero esto, sin dudas, se pone en el top 3. Tengo un equipazo, mi familia que vino desde Corrientes, los cuchilleros que me están bancando, entraba por ese pasillo y no lo podía creer. Lo más difícil de esto es la cabeza, así que orgullosísima y me siento otra persona desde el día que empecé este proceso”.

La influencer logró sobreponerse encima de la correntina

Tras llevarse la victoria en un combate reñido y emocionante, Carito Müller compartió unas palabras llenas de emoción y agradecimiento en el ring de Párense de Manos III. “Estoy muy contenta, muy contenta. No tengo palabras, nada más agradecerle al tremendo equipo que tengo, a mi papá, a mi mamá que me cocinó todos estos meses y que gracias a ella pude subir los dos kilos que subí. Estoy muy feliz. A mi hija que es mi todo. Por último a Coty Romero que lo dio todo, es una mega deportista, es una mina que admiro mucho también. Gracias a todos, qué manera de cerrar el año.”

En su discurso, Carito dejó claro que detrás del esfuerzo individual estuvo el acompañamiento fundamental de su familia, el trabajo de su entorno y el apoyo de quienes la sostienen en cada paso. Reconoció especialmente el rol de su hija y no escatimó elogios hacia Coty Romero, con quien protagonizó una noche cargada de compañerismo y valores deportivos.