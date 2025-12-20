Teleshow

El saludo de Navidad para la Argentina de Juan José Campanella y Mariska Hargitay, la actriz de La Ley y el Orden

El director argentino terminó de filmar un nuevo capítulo de la serie La Ley y el Orden en Nueva York y celebró el ambiente positivo de la serie estadounidense junto a su protagonista

Guardar
Juan José Campanella filma "La Ley y el Orden" y la protagonista Mariska Hargitay saludó a la Argentina

El saludo navideño de Juan José Campanella y Mariska Hargitay, grabado en el set de La Ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales en Nueva York, ofreció un momento de cercanía y orgullo para la audiencia argentina. En medio de la filmación de un nuevo episodio de la histórica serie, el director argentino y la protagonista compartieron un mensaje festivo que reflejó tanto el vínculo emocional con su país como el reconocimiento internacional de su trabajo.

“Eh, acabamos de terminar aquí un nuevo capítulo de la Ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales y tengo una amiga que particularmente quiere darle un gran saludo a la Argentina. Así que por favor...”, introdujo Campanella, mientras Mariska Hargitay irrumpía con entusiasmo: “¡Holaaa!” Entre risas y el bullicio del set, el director animó: “¡Feliz Navidad! A ver, vamos, vamos. ¡Feliz Navidad!” Hargitay respondió con calidez: “¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!”.

Juan José Campanella filma La Ley y el Orden en Nueva York mientras promociona una obra teatral en Buenos Aires y cuenta que se esguinzó un tobillo

El ambiente en el set, marcado por jornadas intensas y el frío invernal de Nueva York, no impidió que Campanella transmitiera su gratitud y admiración por el equipo de trabajo. “Posiblemente el mejor trabajo que he tenido en mi vida. ‘La Ley y el Orden: UVE’ es un lugar de trabajo duro y sonrisas constantes. Un equipo y un elenco que emana buenas vibras y buen humor. Así es un placer madrugar. Y como todo clima de trabajo nace desde arriba, va mi eterno agradecimiento a la Capitana Benson, la gran compañera Mariska Hargitay”, expresó el director, subrayando la camaradería y el espíritu positivo que caracteriza a la producción.

En medio de la vorágine laboral y tras sufrir un esguince de tobillo, Campanella no ocultó su deseo de regresar a la Argentina. “Hola, ¿qué tal? Soy Juan Campanella. Estoy aquí en el frío de Nueva York filmando otro capítulo de ‘La ley y el orden’. Estuvimos ensayando a full para mantenernos frescos para ustedes. Lamentablemente, me tuve que esguinzar el tobillo porque... No, no me tuve que esguinzar el tobillo, me esguincé el tobillo. Lamentablemente, no estoy en el calorcito de Buenos Aires, pero pronto voy a estar con ustedes en enero, porque en enero reponemos ‘Empieza con De siete letras’ en el Politeama. La obra que fue entre las cinco más vistas del 2025, ganadora del Martín Fierro a la mejor dramaturgia, con unas actuaciones espectaculares de Eduardo Blanco, Victoria Almeida, Gastón Kocharález. Los esperamos ahí desde el 9 de enero en el Politeama. Se van a reír, se van a emocionar y van a ver una buena historia de amor y que nos va a mostrar que las segundas oportunidades siempre fueron buenas.”

Juan José Campanella y Mariska
Juan José Campanella y Mariska Hargitay. Director y protagonista de La Ley y el orden: UVE (Universal)

El director también destacó el impacto global de la serie y su experiencia personal dentro del equipo, en el que se involucró desde el año 2000 hasta hoy. “La verdad me siento un privilegiado de ser parte del equipo chico de la serie. Twitteo algo, cualquier cosa de la Ley y el Orden y la reacción es inmediata. Tiene fanáticos en todo el mundo. Es una serie histórica. Es un ícono, porque es la serie de más duración de la historia de la televisión.”

La Ley y el Orden: UVE continúa su recorrido como la serie dramática más longeva de la televisión, con veintiséis temporadas y una proyección internacional que la ha convertido en un fenómeno cultural. Campanella, ganador del Óscar, ha dirigido más de quince episodios, incluido el número quinientos y capítulos de alto impacto temático, consolidando su presencia en una producción que desafía las convenciones del género policial y mantiene su relevancia a través de historias que conmueven a la audiencia global.

Mientras la ciudad de Nueva York enfrenta el rigor del invierno, Campanella invitó a los argentinos a valorar el clima cálido y a esperar su regreso, con la promesa de reencontrarse pronto en los escenarios porteños.

Temas Relacionados

Juan José CampanellaMariska HargitayLa Ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales

Últimas Noticias

Con fotos inéditas, Malena Alterio recordó a su padre Héctor a una semana de su muerte: “Se fue de la mejor manera”

La actriz agradeció el afecto y el respeto del público y lo hizo partícipe de sus palabras de despedida. El video de la última actuación y un legado que se agiganta cada día

Con fotos inéditas, Malena Alterio

Párense de Manos III, en vivo: hora, TV, peleas, shows musicales, los famosos que compiten y las últimas noticias

Desde las 18, el estadio de Huracán será el escenario principal del evento que reunirá numerosos combates organizados por Lucas Rodríguez junto al programa Paren la Mano

Párense de Manos III, en

La espontánea opinión de Chechu Bonelli sobre el matrimonio luego de su separación de Darío Cvitanich

La modelo y periodista cantó una melodía popular y reflejó su actual parecer sobre el casamiento. Sin embargo, apostó al amor

La espontánea opinión de Chechu

La palabra de Alejandra Maglietti después de sus lágrimas en la despedida de Bendita: “15 años con el capitán”

La panelista fue la más emocionada en el último programa de Beto Casella en El Nueve. La dedicatoria al conductor y la promesa para seguir juntos en el futuro

La palabra de Alejandra Maglietti

Christian Petersen: el álbum de las vacaciones junto a su esposa apenas días antes de la internación

El chef y Sofía Zelaschi viajaron a Celso Ramos, en Santa Catarina, al sur de Brasil, donde disfrutaron de la playa, el relax y la gastronomía local antes de viajar a la Patagonia, donde el cocinero se descompensó y permanece terapia intensiva con una falla multiorgánica

Christian Petersen: el álbum de
DEPORTES
Estudiantes y Platense definirán al

Estudiantes y Platense definirán al ganador del Trofeo de Campeones: hora, TV y formaciones

Jake Paul fue operado de urgencia tras el brutal nocaut de Anthony Joshua que le fracturó la mandíbula

Los primeros detalles de la investigación del trágico accidente aéreo en el que murió la leyenda del NASCAR Greg Biffle: “El avión cayó antes de llegar a la pista”

Todo lo que hay que saber sobre Párense de Manos III: el cronograma de peleas, hora y cómo verlo en vivo

Tras su salida de River Plate, Nacho Fernández tiene todo arreglado con otro club del futbol argentino

TELESHOW
Con fotos inéditas, Malena Alterio

Con fotos inéditas, Malena Alterio recordó a su padre Héctor a una semana de su muerte: “Se fue de la mejor manera”

Párense de Manos III, en vivo: hora, TV, peleas, shows musicales, los famosos que compiten y las últimas noticias

La espontánea opinión de Chechu Bonelli sobre el matrimonio luego de su separación de Darío Cvitanich

La palabra de Alejandra Maglietti después de sus lágrimas en la despedida de Bendita: “15 años con el capitán”

Christian Petersen: el álbum de las vacaciones junto a su esposa apenas días antes de la internación

INFOBAE AMÉRICA

Cómo la soledad llevó a

Cómo la soledad llevó a John Lennon a escribir una de las canciones más sinceras y desgarradoras de The Beatles

La Unión Europea envió una carta a Lula en la que se comprometió a firmar el acuerdo comercial con el Mercosur en enero

El estrés en la infancia deja huellas en el cuerpo y aumenta el riesgo de enfermedades crónicas en la adultez, según un estudio

Científicos descubren cómo la fermentación suaviza el característico sabor “marino” de las algas

Controversia por el agregado de “Donald Trump” en la fachada principal del Kennedy Center