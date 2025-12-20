Con fotos inéditas, Malena Alterio recordó a su padre Héctor a una semana de su muerte: “Se fue de la mejor manera”

La última función: Malena Alterio recordó a su padre Héctor a una semana de su muerte (Video: Instagram)

A una semana de la muerte de Héctor Alterio, su leyenda se agiganta a cada minuto en el recuerdo y en su legado. En este sentido, y retomando de a poco su ritmo cotidiano post duelo, su hija Malena compartió un mensaje público que se transformó en un homenaje íntimo y agradecido. La actriz transmitió la huella profunda que deja su padre, tanto en la familia como en el mundo del arte, y el modo en que el cariño colectivo ha acompañado el duelo. “Imposible abarcar el inmenso amor que nos mandáis. GRACIAS por vuestras palabras, vuestro aliento y vuestro cariño”, expresó Malena, abriendo así un testimonio cargado de emoción y gratitud.

El adiós de Héctor Alterio, según su hija, estuvo marcado por el perfil bajo y la sencillez, rasgos que definieron su carácter hasta el final. “Papá nos dejó de la mejor manera que se podía ir; discreto, sencillo, casi casi como no queriendo molestar, así como era él”, relató la actriz, evocando la serenidad con la que el actor se despidió de los suyos. La familia vivió la partida en Madrid, ciudad que fue testigo de los últimos años de vida del intérprete, y donde se reunieron amigos y colegas para rendirle tributo. Esa fue la patria adoptiva de Malena y su hermano Ernesto, nacidos en Buenos Aires, pero residentes en la capital española desde 1975, debido al exilio de su padre.

En su mensaje, Malena encontró algo de alivio en la plenitud de la vida de su padre y en la felicidad compartida. “Tengo el consuelo de que tuvo una vida plena, que fue feliz y que nos hizo felices a todos los que estuvimos a su lado y a los que no también”, afirmó, poniendo el foco en el impacto positivo que Héctor Alterio tuvo en quienes lo rodearon, tanto en el ámbito familiar como en el profesional.

El posteo de Malena Alterio para recordar a su padre (Instagram)

El legado de Héctor Alterio trasciende la memoria personal y se inscribe en la historia del cine y el teatro. Su carrera, marcada por el exilio, el reconocimiento internacional y una vigencia artística que se mantuvo hasta sus últimos días, dejó una huella indeleble en la cultura hispanoamericana. Con roles en títulos claves como La tregua, La Patagonia rebelde, La historia oficial y Caballos salvajes, construyó una carrera que combinó prestigio y popularidad y le valió reconocimientos colectivos como el Oscar a la película de Luis Puenzo e individuales, como el Goya de honor y el Cóndor de Plata.

Su influencia se extendió a varias generaciones de intérpretes, y su familia, con Malena y Ernesto siguiendo sus pasos, continuó su vínculo con la actuación. El último adiós en Madrid reunió a figuras del mundo artístico y cultural, reflejando el respeto y la admiración que despertó su figura.

El vínculo familiar, sin embargo, ocupó un lugar central en el homenaje de Malena, quien durante la semana participó de la despedida formal a su padre en Madrid. “Era mi papá, pero sé que hay muchos que lo sintieron como tal. Así que también va mi pésame para vosotros”, reconoció, abriendo su dolor y su consuelo a quienes, desde la distancia, también sintieron la pérdida. La dimensión pública del actor de carrera se entrelazó así con la intimidad del padre de familia, en un gesto de empatía y comunidad.

Una de las fotos que compartió Malena Alterio de la intimidad junto a su padre Héctor

La sabiduría y el ejemplo de Alterio, según su hija, se manifestaron a través de las pequeñas muestras. “Él era maestro y sabio sin pretenderlo, solo había que observar, escuchar su silencio”, compartió Malena, resaltando la enseñanza que dejó su padre más allá de las palabras y los escenarios. A modo de despedida, eligió una cita de León Felipe que su padre recitaba a menudo: “‘Solo el virtuoso puede ver un día la cara de Dios’... y yo sé que él se la vio”.

Con estas palabras, la actriz dejó entrever la certeza de que su padre alcanzó una plenitud espiritual y artística que trasciende la despedida. Y como regalo a sus seguidores, entendidos como familiares, según sus palabras, dejó algunas postales de la última actuación en vivo de Héctor Alterio, en un teatro de Oviedo un mes antes de su muerte. Y allí se ve a un hombre feliz. Abrazando a su hija, disfrutando de una cerveza y viendo cómo se baja el telón por última vez, acaso sin saberlo. Pero sintiendo que la vida había valido la pena.