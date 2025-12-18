Paula Chaves mostró las heridas que sufrió mientras jugaba con sus hijos: “Ni un límite tengo”

Paula Chaves mostró en Instagram las heridas que sufrió jugando a las escondidas con sus hijos y generó preocupación entre sus seguidores

Paula Chaves volvió a compartir en sus redes sociales una escena tan cotidiana como inesperada y dejó a sus seguidores entre la risa y la preocupación. La modelo y conductora publicó una serie de historias de Instagram en las que mostró las heridas que sufrió mientras jugaba a las escondidas con sus hijos, Olivia, Baltazar y Filipa, frutos de su relación con Pedro Alfonso. Lejos de dramatizar la situación, Paula eligió el humor para contar lo ocurrido, aunque las imágenes dejaron en evidencia raspaduras importantes y manchas de sangre en distintas partes de su cuerpo.

La modelo y conductora Paula Chaves compartió imágenes de raspaduras y sangre tras un accidente doméstico durante una tarde familiar

“Ni un límite tengo. Todo para ganarle a mis hijos a las escondidas”, escribió sobre una imagen en la que se veían lastimaduras en su hombro, rodillas y en la palma de una de sus manos. Las fotos, tomadas frente al espejo y en primer plano, mostraban claramente las consecuencias físicas del juego, que terminó siendo mucho más intenso de lo esperado. Aun así, la modelo y conductora dejó en claro que se trató de un accidente doméstico en el marco de una tarde familiar, sin mayores complicaciones.

En otra de las historias, Paula sumó un comentario irónico que terminó de sellar el tono del relato. “Yo preocupada para que no me tiren agua por el bronceado. Chorreo sangre”, escribió, acompañando la frase con un emoji de risa. Acto seguido, remató con una autodefinición que sus seguidores ya le conocen bien: “La menos competitiva”.

El humor de Paula Chaves se impuso al mostrar sus lesiones, minimizando el incidente y destacando la intensidad del juego con sus hijos

En las últimas horas, después de festejar por el Martín Fierro de Streaming a Mejor Programa Revelación, la conductora y modelo relató en Tapados de Laburo (OLGA) el insólito descubrimiento que hizo en un estudio médico reciente: tiene dos costillas menos que la mayoría de las personas.

La conductora comenzó su relato entre la sorpresa y la incredulidad: “¡No saben lo que descubrí! Me fui a hacer un estudio y la chica me dice: ‘¿Cuándo te sacaste las costillas?’. Y yo le respondí: ‘¿Qué?’ No sabía qué contestarle. Entonces me dice: ‘Tenés dos costillas menos que todo el mundo’”. Como era de esperar, las repercusiones en el piso fueron inmediatas.

Paula Chaves contó el descubrimiento que hizo a los 41 años gracias a un estudio médico (Video: Tapados de Laburo, OLGA)

Nacho Elizalde arrojó el primer guiño a la cultura pop diciendo “tipo Thalía”, recordando la leyenda urbana sobre que la cantante mexicana se habría hecho extirpar esa zona del cuerpo para afinar su cintura. Paula, divertida e impactada, siguió su relato. “Yo me empecé a asustar. Mi cabeza decía: ‘Le tengo que explicar que no me saqué dos costillas como Thalía para tener más cintura, porque va a pensar que soy una hueca, relató. Valen Rizzuti no se quedó atrás y sumó: “Y, por otro lado, ¡qué divina!”, generando más risas y chicanas amistosas en el estudio. Luli González remató con humor: “Nació modelo”, mientras Nacho imitaba a Susana Giménez: “¡Qué flaca!”.

La anécdota provocó un clima de distensión y bromas, pero Paula cerró el segmento sorprendida por lo insólito del hecho: “Tengo dos costillas menos. Me asusté y ella me dijo que me quedara tranquila, que no es grave. Pero, ¿cómo me vengo a enterar a los 41 años de que tengo dos costillas menos que el resto de los mortales?”.

Cabe recordar que el domingo por la noche Chaves estuvo a cargo de la conducción de la primera entrega de premios Martín Fierro a los programas de streaming. Acompañada por Damián Betular, la ceremonia avanzó con ritmo ágil, cruces espontáneos y un lenguaje mucho más cercano al de una transmisión en vivo que al de una gala tradicional. Los discursos, lejos de centrarse solo en trayectorias individuales, pusieron el foco en equipos, comunidades y procesos colectivos. En ese marco, los premios comenzaron a delinear su noche.