Matías Alé y Martina Vignolo regresaron al país después de su extensa luna de miel: “Multiplicado por 50”

Matías Alé y Martina Vignolo regresaron a Argentina tras una luna de miel de 50 días por Estados Unidos, el Caribe y Centroamérica

Después de celebrar su casamiento a lo grande en Mar del Plata con registro civil, ceremonia religiosa y una fiesta que reunió a familiares, amigos y colegas, Matías Alé y Martina Vignolo regresaron a la Argentina tras una luna de miel tan extensa como intensa, que se convirtió en una verdadera travesía de amor, convivencia y experiencias compartidas. El viaje duró 50 días y los llevó por distintos destinos de Estados Unidos, el Caribe y Centroamérica, en un recorrido que incluyó playas, ciudades icónicas, parques temáticos y un crucero por aguas paradisíacas.

La aventura comenzó apenas unos días después del “sí, quiero”. Según contó el actor a Teleshow, la pareja se casó el viernes 24 de octubre y el lunes 27 ya estaba rumbo a Miami, primer destino de un itinerario cuidadosamente planificado. Desde el 28 de octubre hasta el 17 de noviembre, Matías y Martina se instalaron en la ciudad de Florida, donde disfrutaron de jornadas de playa, paseos urbanos y salidas relajadas, compartiendo en redes sociales postales llenas de complicidad y humor.

“Floja la vista”, bromeó el actor al mostrar el paisaje desde la ventana, con el mar, la arena blanca y las palmeras como telón de fondo. En esas primeras semanas, recorrieron South Beach, caminaron por Lincoln Road, fueron de compras y aprovecharon cada momento para celebrar la flamante vida de casados. “Con mi adorada esposa, ¡qué lindo suena!”, escribió Alé en una de las publicaciones que marcó el tono del viaje.

Desde Miami, el matrimonio se trasladó a Orlando, donde permanecieron del 17 de noviembre al 2 de diciembre. Allí vivieron uno de los tramos más lúdicos y emotivos de la luna de miel: recorrieron todos los parques de Disney y Universal, desayunaron con personajes, cenaron dentro del castillo y se sumergieron de lleno en la magia del universo Disney. Las imágenes frente al icónico castillo, con looks combinados y sonrisas de felicidad, se convirtieron en algunas de las postales más celebradas del viaje.

Finalizada esa etapa, regresaron nuevamente a Miami, donde se quedaron del 2 al 6 de diciembre, antes de sumar una experiencia completamente distinta: un crucero que partió el 6 de diciembre y los llevó por Honduras (isla de Roatán), Costa Maya, Cozumel y Bahamas, para regresar a Miami el 13 de diciembre. Durante esos días, la pareja disfrutó del mar, realizó snorkel, descansó y vivió jornadas de desconexión total, sumando recuerdos que, según el propio Matías, fueron “inolvidables”.

Tras el crucero, se quedaron algunos días más en Miami, hasta emprender el regreso definitivo a la Argentina. Ya en Buenos Aires, Alé compartió con Teleshow cómo vivieron la experiencia: “Hoy llegamos y mientras almorzábamos repasábamos los momentos más lindos, divertidos, tiernos e inolvidables. Se nos hacía difícil distinguirlos, porque fue todo el tiempo así, y multiplicado por 50 días”.

Más allá de los destinos y las postales, la luna de miel funcionó como una convivencia prolongada, que terminó de afianzar el vínculo. “Notamos que nos hace muy bien a la hora de presentarnos como ‘mi esposa’ y ‘mi esposo’”, contó el actor. Y agregó, con su habitual tono relajado: “Sentimos que hay un compromiso asumido que requiere la seriedad necesaria… más allá de que somos poco serios”.

De regreso en el país, la pareja ya retomó la agenda local sin perder el clima de felicidad. Pasarán Navidad en Buenos Aires, en la casa de la abuela de Martina, y se establecerán Mar del Plata, ciudad clave en esta nueva etapa. Allí, Alé se prepara para una temporada teatral intensa: desde el 26 de diciembre estrenará dos obras en el Teatro Olympia, Función imposible (a las 23, coproducida con Roberto Peña) y Asia caliente, el no musical (a las 00.45, junto a su socio Andrés Canales), ambas protagonizadas y producidas por él.

Además, el actor debutará el 29 de diciembre como conductor de un programa diario en vivo por NET TV, Alegrate el Verano, que irá de lunes a viernes de 15:30 a 17, transmitido desde el muelle de pescadores, con juegos desde la playa, invitados y distintas secciones. “Estoy feliz, apostando a la costa argentina, a Mar del Plata, que es la ciudad donde nació Marti y donde desde 2026 vamos a vivir”, adelantó.

Así, tras 50 días de viaje, amor y experiencias compartidas, Matías Alé y Martina Vignolo regresaron al país con la valija llena de recuerdos y proyectos por delante. Una luna de miel larga, atípica y profundamente significativa, que marcó el inicio de una nueva vida juntos.