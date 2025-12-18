Teleshow

Los productores ejecutivos de Percy Jackson y los dioses del Olimpo hablan de la segunda temporada: “Superó las expectativas”

La serie de Disney+, basada en los libros de Rick Riordan, estrenó su segunda temporada. En Brasil, Teleshow conversó con los productores ejecutivos Jonathan E. Steinberg y Dan Shotz sobre los desafíos de adaptar la historia y la evolución de los personajes

Guardar
Los productores de la exitosa serie hablaron con Infobae sobre los desafíos de esta nueva temporada

Después del éxito arrollador de su primera temporada, Percy Jackson y los dioses del Olimpo regresa a Disney+ dispuesto a sorprender a grandes y chicos con nuevos desafíos, criaturas mitológicas inesperadas y aventuras que llevarán a Percy y sus amigos mucho más allá del mundo que conocemos. Con un elenco encabezado por Walker Scobell, Leah Sava Jeffries, Aryan Simhadri y Charlie Bushnell, la serie basada en los libros de Rick Riordan sigue conquistando tanto a los fans de siempre como a una nueva generación de espectadores, consolidándose como un fenómeno cultural que trasciende edades y se convirtió en la segunda producción más vista de Disney+ en Argentina. A nivel global, su trailer acumuló 135,9 millones de visualizaciones en Youtube y redes sociales en los primeros diez días.

Cada episodio combina acción, momentos de humor y escenas cargadas de emoción. Además, el universo de Riordan se materializa en pantalla con efectos visuales impresionantes, escenarios que fueron creados con el más mínimo detalles, como el Campamento Mestizo, y nuevas criaturas mitológicas. La fidelidad a los libros convive con la necesidad de innovar, creando un equilibrio que mantiene a los espectadores al borde de sus asientos. Para entender mejor el proceso de adaptación y los desafíos de trasladar una saga tan querida al formato televisivo, en el marco de la CCXP (Comic Con Experience) de San Pablo, Brasil, Teleshow habló con los productores ejecutivos Jonathan E. Steinberg y Dan Shotz, quienes compartieron cómo trabajaron para preservar la esencia de los libros mientras exploraban nuevas fronteras narrativas.

El elenco de Percy Jackson
El elenco de Percy Jackson en CCXP 2025

— ¿Cuáles son sus expectativas para la nueva temporada?

Jon Steinberg: Uno espera que la serie siga encontrando nuevas personas con las que conectar. Que ese sentimiento que tuvieron en la primera temporada siga y que más personas puedan experimentarlo.

Dan Shotz: Creo que estos chicos y sus actuaciones fueron increíbles en la primera temporada. A medida que van creciendo, y nosotros creciendo con ellos, hay cierto sentido de madurez. Y también, a medida que crecen sus herramientas como actores, las cosas que podemos escribir para ellos y desafiarlos. Creo que superó las expectativas de todos.

Los protagonistas: Walker Scobell, Leah
Los protagonistas: Walker Scobell, Leah Jeffries, Charlie Bushnell y el productor, Dan Shotz, en CCXP

— ¿Qué tan difícil es crear una nueva versión de la misma historia?

Jon Steinberg: Creo que es muy difícil tomar un libro sobre el que la gente tiene sentimientos fuertes y encontrar una manera de adaptarlo por sí mismo.

Dan Shotz: Todos amamos estos libros. Tuvimos la oportunidad de trabajar con Rick Riordan (el escritor), quien no estuvo involucrado en producciones anteriores. Acá sí lo estuvo y se asoció con nosotros. Además, él tuvo la oportunidad de cambiar cosas que siempre quiso cambiar. Así que ha sido, simplemente, una manera realmente genial de hacerlo.

El productor, Jon Steinberg, y
El productor, Jon Steinberg, y el actor Aryan Simhadri en CCXP

— Y desde el punto de vista de la producción, ¿cuál fue el mayor desafío, comparado con la primera temporada?

Jon Steinberg: Cuando abres un libro que quiere llevarte a un mar mágico de monstruos, donde cada vez que das vuelta la esquina estás en un nuevo paisaje de fantasía... estás en un mundo de fantasía todo el tiempo. Tratamos de hacer que ese mundo de fantasía se sintiera lo más real posible, construyendo la mayor cantidad de sets y los más grandes que pudimos, y encontrando maneras de tener la mayor parte real frente a cámara, para que cuando estés en este mundo de fantasía nunca sientas que el peligro no es real y que los chicos no están experimentando algo que podría alcanzarlos en cualquier momento.

Dan Shotz: Fueron muchas construcciones enormes. Y es realmente una muestra de cómo es nuestro equipo en Vancouver, Canadá. Artesanos increíbles… su trabajo en los detalles… y la pasión por esta historia, es como la de cualquiera que actúe en ella. Ponen todo su corazón en este trabajo. Todos los detalles, cada pincelada, todo lo que entra en cada utilería escénica, todo, está hecho por un genio artístico y estamos muy agradecidos con ellos.

Temas Relacionados

percy jacksondisney +seriespercy jackson y los dioses del olimpojon steinbergdan shotzpercyrick riordanCCXPComic Con Experience San Pablo

Últimas Noticias

Mario Pergolini cuestionó el rol de Esteban Lamothe como galán de ficción: “Lindo no sos”

El histórico conductor cruzó sin filtros a su invitado y habló del papel del actor en las series. La charla entre ambos incluyó ironía, recuerdos laborales y una mirada distinta sobre los modelos masculinos

Mario Pergolini cuestionó el rol

Momi Giardina y La Joaqui se enfrentaron en MasterChef Celebrity: “Hay que ganar no tirándole tierra al otro”

La competencia se puso intensa cuando ambas se enfrentaron preparando la misma ensalada, desatando comparaciones, frases filosas y un inesperado giro. El video

Momi Giardina y La Joaqui

Lissa Vera contó detalles de la escandalosa vuelta de Bandana a los escenarios: “No somos las mismas”

La cantante abrió su corazón y reveló cómo las integrantes del grupo enfrentaron tensiones, charlas profundas y emociones fuertes antes de volver a compartir un show tras años de distancia

Lissa Vera contó detalles de

Lola Latorre contó el “problema de millonaria” que sufre: “Me duele en el alma”

La hija de Yanina y Diego Latorre prestó su testimonio en una divertida sección del ciclo radial de Sebastián Wainraich

Lola Latorre contó el “problema

Mica Viciconte habló de su pelea con Germán Martitegui y recordó su tensa relación en MasterChef: “Tenía razón yo”

La exganadora del reality rememoró el duro momento que vivió con el chef, defendiendo su receta y dejando claro que, para ella, el ajo nunca fue un problema en su plato

Mica Viciconte habló de su
DEPORTES
El insólito motivo por el

El insólito motivo por el cual despidieron al hijo de Carlo Ancelotti como técnico del Botafogo a cinco meses de haber asumido

Fue Nº 37 del mundo, ganó más de USD 2 millones en premios y sorprendió al retirarse a los 28 años: “No tengo el mismo hambre”

La llamativa teoría detrás de la titularidad de Kylian Mbappé en el Real Madrid ante el modesto Talavera por la Copa del Rey

El emotivo posteo del fisioterapeuta de Franco Colapinto que fue clave en su preparación en la F1

Los escalofriantes detalles del asesinato de Mario Pineida, futbolista del Barcelona de Ecuador: “Fue un ataque dirigido”

TELESHOW
Mario Pergolini cuestionó el rol

Mario Pergolini cuestionó el rol de Esteban Lamothe como galán de ficción: “Lindo no sos”

Momi Giardina y La Joaqui se enfrentaron en MasterChef Celebrity: “Hay que ganar no tirándole tierra al otro”

Lissa Vera contó detalles de la escandalosa vuelta de Bandana a los escenarios: “No somos las mismas”

Lola Latorre contó el “problema de millonaria” que sufre: “Me duele en el alma”

Mica Viciconte habló de su pelea con Germán Martitegui y recordó su tensa relación en MasterChef: “Tenía razón yo”

INFOBAE AMÉRICA

Una por una: todas las

Una por una: todas las medidas del decreto supremo firmado por el presidente de Bolivia

El libro más oportuno del año

James Cameron regresa con un nuevo capítulo de la saga ‘Avatar’: “Una fantasía alegórica más que una historia de ciencia ficción”

La historia de la pena de muerte en Argentina, de la excepcionalidad a la abolición

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció el fin de los subsidios a los combustibles en el país