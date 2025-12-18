Los productores ejecutivos de Percy Jackson y los dioses del Olimpo hablan de la segunda temporada: “Superó las expectativas”

Los productores de la exitosa serie hablaron con Infobae sobre los desafíos de esta nueva temporada

Después del éxito arrollador de su primera temporada, Percy Jackson y los dioses del Olimpo regresa a Disney+ dispuesto a sorprender a grandes y chicos con nuevos desafíos, criaturas mitológicas inesperadas y aventuras que llevarán a Percy y sus amigos mucho más allá del mundo que conocemos. Con un elenco encabezado por Walker Scobell, Leah Sava Jeffries, Aryan Simhadri y Charlie Bushnell, la serie basada en los libros de Rick Riordan sigue conquistando tanto a los fans de siempre como a una nueva generación de espectadores, consolidándose como un fenómeno cultural que trasciende edades y se convirtió en la segunda producción más vista de Disney+ en Argentina. A nivel global, su trailer acumuló 135,9 millones de visualizaciones en Youtube y redes sociales en los primeros diez días.

Cada episodio combina acción, momentos de humor y escenas cargadas de emoción. Además, el universo de Riordan se materializa en pantalla con efectos visuales impresionantes, escenarios que fueron creados con el más mínimo detalles, como el Campamento Mestizo, y nuevas criaturas mitológicas. La fidelidad a los libros convive con la necesidad de innovar, creando un equilibrio que mantiene a los espectadores al borde de sus asientos. Para entender mejor el proceso de adaptación y los desafíos de trasladar una saga tan querida al formato televisivo, en el marco de la CCXP (Comic Con Experience) de San Pablo, Brasil, Teleshow habló con los productores ejecutivos Jonathan E. Steinberg y Dan Shotz, quienes compartieron cómo trabajaron para preservar la esencia de los libros mientras exploraban nuevas fronteras narrativas.

El elenco de Percy Jackson en CCXP 2025

— ¿Cuáles son sus expectativas para la nueva temporada?

Jon Steinberg: Uno espera que la serie siga encontrando nuevas personas con las que conectar. Que ese sentimiento que tuvieron en la primera temporada siga y que más personas puedan experimentarlo.

Dan Shotz: Creo que estos chicos y sus actuaciones fueron increíbles en la primera temporada. A medida que van creciendo, y nosotros creciendo con ellos, hay cierto sentido de madurez. Y también, a medida que crecen sus herramientas como actores, las cosas que podemos escribir para ellos y desafiarlos. Creo que superó las expectativas de todos.

Los protagonistas: Walker Scobell, Leah Jeffries, Charlie Bushnell y el productor, Dan Shotz, en CCXP

— ¿Qué tan difícil es crear una nueva versión de la misma historia?

Jon Steinberg: Creo que es muy difícil tomar un libro sobre el que la gente tiene sentimientos fuertes y encontrar una manera de adaptarlo por sí mismo.

Dan Shotz: Todos amamos estos libros. Tuvimos la oportunidad de trabajar con Rick Riordan (el escritor), quien no estuvo involucrado en producciones anteriores. Acá sí lo estuvo y se asoció con nosotros. Además, él tuvo la oportunidad de cambiar cosas que siempre quiso cambiar. Así que ha sido, simplemente, una manera realmente genial de hacerlo.

El productor, Jon Steinberg, y el actor Aryan Simhadri en CCXP

— Y desde el punto de vista de la producción, ¿cuál fue el mayor desafío, comparado con la primera temporada?

Jon Steinberg: Cuando abres un libro que quiere llevarte a un mar mágico de monstruos, donde cada vez que das vuelta la esquina estás en un nuevo paisaje de fantasía... estás en un mundo de fantasía todo el tiempo. Tratamos de hacer que ese mundo de fantasía se sintiera lo más real posible, construyendo la mayor cantidad de sets y los más grandes que pudimos, y encontrando maneras de tener la mayor parte real frente a cámara, para que cuando estés en este mundo de fantasía nunca sientas que el peligro no es real y que los chicos no están experimentando algo que podría alcanzarlos en cualquier momento.

Dan Shotz: Fueron muchas construcciones enormes. Y es realmente una muestra de cómo es nuestro equipo en Vancouver, Canadá. Artesanos increíbles… su trabajo en los detalles… y la pasión por esta historia, es como la de cualquiera que actúe en ella. Ponen todo su corazón en este trabajo. Todos los detalles, cada pincelada, todo lo que entra en cada utilería escénica, todo, está hecho por un genio artístico y estamos muy agradecidos con ellos.