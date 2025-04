Christian Petersen se casó con Sofía Zelaschi después de 5 años juntos: el particular ramo de la novia y todas sus fotos

Christian Petersen se casó con Sofía Zelaschi después de 5 años juntos (Video: Instagram)

El pasado 18 de abril, Christian Petersen y Sofía Zelaschi, exparticipante de El gran premio de la cocina, celebraron su matrimonio en una ceremonia privada en San Isidro, rodeados de sus seres más cercanos. Este enlace fue anticipado por el chef en una entrevista de enero, donde compartió detalles sobre cómo había conocido a su novia en el programa de cocina y cómo su relación evolucionó hasta este importante paso.

Sofía, quien ya convivía con Petersen, llegó al altar acompañada de su hijo Lorenzo, de 8 años, y lució un elegante vestido blanco de estilo minimalista. El vestido, diseñado en seda shantung y con un corte vintage, se complementaba con un ramo muy particular compuesto por flores de calas verdes, ramas de apio y una flor metálica que llevaba la palabra “Recuerdo”.

Christian Petersen y Sofía Zelaschi al dar el "Sí" (Instagram)

Los looks minimalistas y relajados de los cocineros

La boda de Christian Petersen y Sofía Zelaschi se caracterizó por ser muy distendida

Por su parte, el cocinero optó por un atuendo relajado pero sofisticado, eligiendo un pantalón negro con una camisa blanca de lino y zapatillas urbanas, acorde a la informalidad de la celebración, sin perder el toque elegante y personal. “Estamos casados. Mil mil gracias a todos”, escribió el chef al compartir la feliz noticia.

El evento fue una ceremonia distendida, sin protocolos estrictos, como quedó en evidencia en las imágenes que compartió la pareja en sus redes. En postales románticas, aparecen en la previa a dar el “Sí” con los nervios propios de una boda y luego se los ve ya más relajados, posando con sus invitados, compartiendo la pareja un trago, entre risas y el cariño de sus seres queridos.

El vestido de la novia y su particular ramo

Calas verdes, ramas de apio y una flor metálica tallada con la palabra "Recuerdo" fueron el ramo de la novia

Una de las bellas postales de casamiento de la pareja

A finales del año pasado, Petersen habló de su boda y de sus ganas de agrandar la familia con su novia. Destacó que uno de los aspectos fundamentales en su relación fue la aprobación de sus tres hijos, Hans , Lars y Francis. Aseguró que no tomaría una decisión tan importante sin contar con el respaldo de ellos, reflejando el nivel de compromiso que tiene con su familia. Además, contó cómo conformaron una familia ensamblada basada en el diálogo, la paciencia y el respeto, pilares que ambos consideran esenciales para el bienestar de todos.

El cocinero, reconocido por su programa Los Petersen junto a su hermano, se sinceró sobre cómo su apuesta por el amor con Sofía resultó una renovación en su vida personal. Incluso se abrió acerca de la posibilidad de tener un hijo juntos, un gran deseo de Sofía, quien siempre quiso darle un hermano a Lolo, su hijo.

En junio de 2020 el cocinero, en medio de rumores que lo relacionaban con Carina Zampini, conductora del ciclo de Eltrece en el que él era jurado, se refirió a su noviazgo con Sofía, quien participó en la primera temporada de El gran premio de la cocina y estuvo muy cerca de ser finalista.

Los recién casados posaron con Hans, Lars y Francis, los hijos del chef

El elegante vestido con un estilo vintage de Sofía Zelaschi

Los cocineros, capturados en un momento a puro amor en su boda

“En la primera temporada Sofía era una de las concursantes, siempre me gustó, ella tiene una gracia muy linda”, reconoció, en la mesa de Juana Viale, mientras bromeaba acerca de si había tenido favoritismo por ella en el programa. “Soy un gran jurado, soy inimputable. Me encantaba, algún punto le habré regalado... Me encanta lo que cocina. Terminó la temporada, perdió en la final y nunca más la vi. ¡Creo que le di todos los puntos a ella!“, comentó, divertido.

¿Cómo se reencontraron? “Una vez voy a una reunión en la Embajada de los Estados Unidos. Me recibe una señora vestida tipo (la serie) House of Cards. Me dice que su hija es muy amiga de Sofía y que era una lástima que no te veía más porque le encantaba. Al otro día le mandé un mensaje por Instagram”, recordó, sobre el romance que nació durante la cuarentena obligatoria.

“Nos agarró la cuarentena a la semana de estar de novios y se quedó en mi casa con su hijo de cuatro años. Yo la admiro. Es una persona muy simple de vivir”, señaló, para después referirse a la diferencia de edad. “Sofía tiene 25 años, pero no tenemos problemas de edades. Es una buena persona. El amor es siempre lindo, yo tengo cero prejuicio”, remarcó.