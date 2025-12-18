El homenaje íntimo de Wanda Nara a su hijo Constantino por su cumpleaños: “Gracias por venir a mi vida”

Wanda Nara y Constantino en una vieja postal familiar

La madrugada del 18 de diciembre comenzó con un gesto cargado de emoción. Constantino, el segundo hijo de Maxi López y Wanda Nara, cumplió 15 años, y su madre decidió recibir la fecha con un mensaje que conmovió a quienes la siguen. Apenas pasados los primeros minutos del día la empresaria tomó su cuenta de Instagram, donde una multitud de casi 18 millones de seguidores acompaña cada uno de sus pasos, y compartió un collage de fotos junto a un texto dedicado especialmente a Constantino.

Las imágenes elegidas recorren distintos momentos en la vida de su hijo. ¿Cómo resumir quince años de recuerdos en apenas seis fotografías? En la primera, Constantino luce orgulloso una camiseta de la Selección Argentina y un gorro blanquiceleste sobre un fondo nocturno. Al lado, otra imagen revive el instante crucial: Wanda, vestida con ambo de quirófano y cofia, sostiene en brazos a un bebé envuelto en mantas blancas. Es el primer encuentro, la bienvenida a la vida.

Bastan segundos para que la nostalgia se apodere del espectador. “Hace 15 años nacía mi Siciliano, gracias por venir a mi vida, gracias por enseñarme y gracias por ser alguien tan especial. Te amo infinito tu mamá”, escribió la empresaria y mediática argentina, sin economizar ternura. La frase, impresa sobre las imágenes, late con la calidez de un abrazo.

Wanda Nara y el collage dedicado a su hijo Constantino López

En una de las fotos más entrañables, Constantino, aún pequeño, aparece con un gorro rojo de Navidad, acurrucado en los brazos de su madre. La escena, bañada en luces cálidas, invita a imaginar los primeros años, cuando el mundo cabe en el regazo materno. En otra toma, ambos posan sonrientes: él, con una camiseta azul, ella, con la melena rubia al viento y expresión serena. La complicidad entre ellos es evidente. ¿Cuántos secretos se habrán dicho en esos instantes fugaces?

El collage continúa con una instantánea donde madre e hijo miran a cámara desde un sillón, cercanos, rostros cómplices. De fondo, el desenfoque de un ambiente hogareño. En la última imagen, ya adolescente, aparece frente a un plato de fruta fresca, gorra azul, camiseta clara, en la playa bajo el sol: la juventud asomando, la vida por delante.

Consciente del paso del tiempo y de la importancia de cada recuerdo, Wanda ofrece a sus seguidores no solo un retrato familiar, sino también un refugio emocional. La fecha, 18 de diciembre, queda grabada como una celebración compartida entre madre e hijo. Y en cada frase, en cada foto, palpita el orgullo de ver crecer a Constantino, ese “Siciliano” que llegó al mundo hace quince años, en un instante que ahora la madre retrata y comparte, para nunca olvidar.

Entre luces, una amplia piscina y catering, Wanda Nara organizó una celebración para Constantino por todo lo alto para festejar un año más en su vida (Instagram)

Pero el festejo no quedó solo en las imágenes, comenzó el 16 de diciembre al anochecer, con una celebración impactante que, fiel al sello de la familia, no escatimó en detalles ni sorpresas para agasajar al joven. Wanda, experta en grandes gestos, se ocupó de organizar una noche memorable en el hogar actual de la familia, en el barrio Santa Bárbara. El increíble patio sirvió como epicentro de una fiesta que superó toda expectativa.

¿Qué hace que una celebración quede grabada para siempre en la memoria? El minucioso cuidado en la ambientación, el ambiente de lujo, las luces que recortan hacia la noche y una alegría compartida. A través de las historias digitales de la empresaria, miles de seguidores fueron testigos virtuales de los hitos de esa noche: bailes bajo las luces, abrazos apretados, las imprescindibles selfies de grupo y el eco de la música llenando cada rincón del patio.

Como broche de oro, Constantino apagó las velas de su torno con temática de Excursionistas (Instagram)

Constantino, a quien todos llaman Coki, fue el indiscutido protagonista. Alrededor suyo, familia y amigos sumaron picardía, emoción y risas. “La felicidad de los chicos está primero, y no hay nada más importante que hacerlos sentir únicos en su día”, parece ser el mensaje que Wanda Nara deja, tanto para los suyos como para quienes la observan desde redes.

La fiesta se extendió entre globos y torta, hasta bien entrada la noche. Un cumpleaños de quince que selló el tránsito de Constantino desde la niñez a la adolescencia. El álbum digital narró en tiempo real los momentos más emotivos y divertidos. ¿Quién podría olvidar esa promesa materna de amor ilimitado, o las imágenes que documentan la alegría desbordante de un chico que deja atrás la infancia cobijado por una familia atenta a cada detalle?

Así, en el barrio Santa Bárbara, entre luces, música y abrazos, Constantino López celebró sus quince años con el mismo cariño y esplendor que su madre no deja nunca de prodigar. Una fiesta que quedará grabada en la memoria, para él, para los suyos y, quizás, para cada uno de los millones de testigos digitales que acompañaron la celebración desde lejos.