Wanda Nara le organizó un increíble cumpleaños de 15 a su hijo Coki: osos gigantes, música y pool party al aire libre

Entre luces, una amplia piscina y catering, Wanda Nara organizó una celebración para Constantino por todo lo alto para festejar un año más en su vida (Instagram)

Pese a que el día de su nacimiento, el18 de diciembre, todavía no llegó en el calendario, para Constantino, el segundo hijo de Wanda Nara y Maxi López, se adelantó la celebración a los ansiados 15 años. Fiel a su estilo, la empresaria no escatimó en detalles ni sorpresas para organizarle a su hijo una fiesta digna de toda expectativa, que comenzó el mismo martes 16 al anochecer y se extendió entre emoción, lujos, invitados y momentos inolvidables.

Esta vez, el centro del festejo fue el hogar actual en Santa Bárbara, con el increíble patio como epicentro de la celebración y una ambientación pensada hasta el mínimo detalle. Constantino, lejos de ser el niño que los fans recuerdan de los primeros realities familiares, ya es un adolescente con gustos propios. Entendiendo ese salto generacional, Wanda apostó a una propuesta que cautivó a todos: contrató a una reconocida fiesta como atracción principal. “Post full día de grabación - modo mami”, compartió la empresaria en sus historias, posando con un vaso de trago y dejando ver de fondo la impactante decoración. “Cumple Coki”, escribió con orgullo, publicando imágenes del ya icónico oso rosa gigante, rodeado de luces y colores.

La modelo dio inicio al festejo adelantado de su hijo luego de su jornada laboral

Wanda no escatimó en decoración para la fiesta de Constantino y lo demostró ante la cámara

Para la celebración, Wanda contrató desde máquinas de algodón de azúcar, pochoclos y hasta un catering

Wanda junto a su sobrina Malaika y la hija de Evangelina Anderson, Emma

La fiesta, sin embargo, no solo fue baile y música. Wanda pensó en todo: de la mano de Maru Botana, que preparó la mesa dulce y una torta soñada, los invitados disfrutaron de postres y dulces a la altura de la ocasión. La relación entre Wanda y la reconocida pastelera se afianzó tras compartir set durante Bake Off, y ese lazo se trasladó a este día especial. No faltaron tampoco detalles para los más golosos: hubo servicio de algodón de azúcar, pochoclos y, para la cena, hamburguesas caseras preparadas para que todos los chicos pudieran comer algo rico antes de bailar.

El toque de brillo y diversión no podía quedar afuera. Un espacio especialmente preparado para maquillajes de brillos y glitter hizo furor de la mano de Malaika, hija de Zaira Nara, y Emma, hija de Evangelina Anderson, quienes junto a otros invitados se divirtieron poniéndose a punto para las fotos y el baile. Las luces y la música fueron protagonistas durante toda la noche, como corresponde en una fiesta de adolescentes que, aunque crecen, siguen disfrutando de cada mimo especial.

Vale mencionar que los lazos familiares también estuvieron presentes: Nora Colosimo, la abuela, no faltó a la cita, sumando calidez y tradición al evento. Martín Migueles, actual pareja de Wanda, también compartió la jornada, afirmando su lugar en el presente de la empresaria y sumando una presencia clave al entorno familiar.

La amistad entre los hijos de Wanda y Evangelina Anderson se notó a lo largo de la velada. Desde que ambas familias conviven en el mismo edificio, los chicos forjaron una relación de verdadera hermandad que, en fiestas y reuniones, es parte central de la alegría general.

Martín Migueles junto a la empresaria en la fiesta de Constantino

La torta de Maru Botana fue uno de los postres claves de la jornada

Los amigos y el sobrino de Wanda, Viggo, en el cumpleaños del adolescente

Entre las opciones dulces, el helado fue el elegido por la empresaria

Llegado el momento de la torta y los deseos, Constantino fue el centro del festejo. La decoración del pastel no fue casual: llevaba detalles y colores del club Excursionistas, el equipo donde juega al fútbol. Entre cánticos, flashes y el tradicional soplido de velitas, el adolescente disfrutó de un instante soñado, flanqueado por Wanda, sus hermanos, su abuela y sus amigos más cercanos.

A lo largo de la noche, el álbum digital de la empresaria fue narrando paso a paso los momentos más emotivos y divertidos: bailes bajo las luces, abrazos familiares, las infaltables selfies de grupo, música y la certeza de que, aunque el tiempo pase, cada hijo sigue siendo el protagonista indiscutido de su mundo.

El despliegue de la fiesta al llegar la noche

La madre de Wanda, Nora Colosimo, también dio el presente en la fiesta de su nieto

Como broche de oro, Constantino apagó las velas de su torno con temática de Excursionistas (Instagram)

Sin escatimar mimo ni producción, Nara celebró los 15 de Constantino de la manera que mejor sabe: rodeada de amor, glamour y alegría. El mensaje, para los suyos y para quienes la siguen, es siempre el mismo: la felicidad de los chicos está primero, y no hay nada más importante que hacerlos sentir únicos en su día. Así, entre luces, música, globos y torta, Coki dejó la niñez atrás y entró a la adolescencia con una fiesta que, sin dudas, quedará grabada en la memoria de su familia y amigos.