Así comenzó el romance de Maxi López y Daniela Christiansson: “Más fría la Sueca”

La pareja recordó los comienzos de su vínculo en Milán (Video: Instagram)

Maxi López y Daniela Christiansson compartieron, en una conversación distendida, los recuerdos de la noche en la que sus caminos se cruzaron por primera vez en Milán. Ambos, recién salidos de relaciones largas, aceptaron la insistencia de sus amigos para salir a cenar, sin imaginar que esa velada casual marcaría el inicio de su romance.

“Yo estaba separándome y tenía un amigo que me decía siempre: ‘¿Por qué no vamos a cenar?’”, relató el exfutbolista al comenzar el diálogo con su esposa, en la dulce espera de su segundo hijo juntos, que compartió en su cuenta de Instagram. “Después de 6 meses tratando de convencerme, él me dice: ‘Bueno, vamos a comer a este lugar’ y voy. Si no recuerdo mal, era en un sushi, uno que se llamaba Origami, ahí en Milán”. Christiansson, por su parte, recordó que la cita fue tarde: “Sé que era tarde”, intervino ella, mientras Maxi precisó: “Ya iba a ser tipo once de la noche. Llegaste última, medio corriendo. Al final, cuando te vi, dije ‘¿Qué pasó?’”.

"Cuando llegaste al restaurante, medio que me descompaginaste todo”, contó Maxi López

El ambiente en el restaurante era relajado, con un grupo de amigos compartiendo la mesa. El concursante de MasterChef Celebrity confesó su sorpresa al ver a la modelo: “Estaba comiendo en la mesa y le decía a mis amigos: ‘Che, quiero hablar con esa piba, quiero hablar con esa piba’. Y vos yendo de un lado para el otro, pero no te podía enganchar”. La dinámica de la noche cambió cuando uno de los amigos de Christiansson se acercó a López. “En un momento, uno de tus amigos viene, se sienta, se presenta y me dice: ‘Bueno, mirá, nosotros comemos acá. Después nos vamos a un boliche que está acá atrás’. Mi idea era comer y volver a casa, tipo once y media, doce, volver a casa y estar tranquilo. Y cuando llegaste ahí, medio que me descompaginaste todo”, rememoró.

La noche continuó en un boliche cercano, aunque Daniela admitió no tener presente esa parte: “Yo no me recuerdo de nada”. Maxi indagó sobre el estado sentimental de su pareja esa noche: “Vos estabas saliendo en el medio de una historia también, ¿o no?”. Christiansson confirmó: “Sí, yo justo a la mañana de ese día terminé la relación en la que estaba hacía 5 años”. Ambos coincidieron en que buscaban solo distraerse con amigos. “Así que quería solo salir…”, comenzó Daniela, a lo que López completó: “A joder”. Ella asintió: “Joder con mis amigos. Sí, exactamente”.

"Yo ni miraba, estaba diciendo ‘pasame algo de tomar’. Porque también yo llegué súper easy, sin maquillar. No quería saber nada”, recordó Daniela Christiansson

El relato se llenó de detalles espontáneos y anécdotas personales. La modelo sueca evocó su llegada tardía al restaurante: “Me acuerdo que cuando llegué había solo una mesa libre donde me podía sentar porque llegué tarde y ahí hasta las otras modelos que estaba haciéndose las lindas”. El exjugador intervino con humor: “¿Se hacían las lindas?”. Daniela continuó: “Sí, estaban siempre mirándose al lado de nosotras, porque había una mesa de hombres. Yo ni miraba, estaba diciendo ‘pasame algo de tomar’. Porque también yo llegué super easy, sin maquillar. No quería saber nada”. Sin embargo él en tono de complicidad, quedó asombrado: “Estabas espectacular, fresca”.

Ambos recordaron la actitud esquiva de ella durante la noche, y él lo describió con una metáfora: “Eras un pescadito y yo estaba con la caña de pescar. Yo te seguía de un lado para el otro. Ibas para allá y vos ibas para el otro lado. Parecía que me lo hacías a propósito. Estabas en otra”. La modelo, entre risas, sumó: “Me recuerdo que mi amigo me dijo: ‘Dani, vení para acá que te presento a alguien’. Yo ya estaba súper emborrachada, pero me recuerdo que había un hombre rubio con una cresta que me saludó y yo estaba: ‘Ok, chao’”. Divertido, él acotó un desopilante comentario. “Más fría La Sueca”, lanzó.