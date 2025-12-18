Teleshow

Así comenzó el romance de Maxi López y Daniela Christiansson: “Más fría la Sueca”

La pareja recordó entre anécdotas la noche que marcó el comienzo de su historia juntos. El video

Guardar
La pareja recordó los comienzos de su vínculo en Milán (Video: Instagram)

Maxi López y Daniela Christiansson compartieron, en una conversación distendida, los recuerdos de la noche en la que sus caminos se cruzaron por primera vez en Milán. Ambos, recién salidos de relaciones largas, aceptaron la insistencia de sus amigos para salir a cenar, sin imaginar que esa velada casual marcaría el inicio de su romance.

“Yo estaba separándome y tenía un amigo que me decía siempre: ‘¿Por qué no vamos a cenar?’”, relató el exfutbolista al comenzar el diálogo con su esposa, en la dulce espera de su segundo hijo juntos, que compartió en su cuenta de Instagram. “Después de 6 meses tratando de convencerme, él me dice: ‘Bueno, vamos a comer a este lugar’ y voy. Si no recuerdo mal, era en un sushi, uno que se llamaba Origami, ahí en Milán”. Christiansson, por su parte, recordó que la cita fue tarde: “Sé que era tarde”, intervino ella, mientras Maxi precisó: “Ya iba a ser tipo once de la noche. Llegaste última, medio corriendo. Al final, cuando te vi, dije ‘¿Qué pasó?’”.

"Cuando llegaste al restaurante, medio
"Cuando llegaste al restaurante, medio que me descompaginaste todo”, contó Maxi López

El ambiente en el restaurante era relajado, con un grupo de amigos compartiendo la mesa. El concursante de MasterChef Celebrity confesó su sorpresa al ver a la modelo: “Estaba comiendo en la mesa y le decía a mis amigos: ‘Che, quiero hablar con esa piba, quiero hablar con esa piba’. Y vos yendo de un lado para el otro, pero no te podía enganchar”. La dinámica de la noche cambió cuando uno de los amigos de Christiansson se acercó a López. “En un momento, uno de tus amigos viene, se sienta, se presenta y me dice: ‘Bueno, mirá, nosotros comemos acá. Después nos vamos a un boliche que está acá atrás’. Mi idea era comer y volver a casa, tipo once y media, doce, volver a casa y estar tranquilo. Y cuando llegaste ahí, medio que me descompaginaste todo”, rememoró.

La noche continuó en un boliche cercano, aunque Daniela admitió no tener presente esa parte: “Yo no me recuerdo de nada”. Maxi indagó sobre el estado sentimental de su pareja esa noche: “Vos estabas saliendo en el medio de una historia también, ¿o no?”. Christiansson confirmó: “Sí, yo justo a la mañana de ese día terminé la relación en la que estaba hacía 5 años”. Ambos coincidieron en que buscaban solo distraerse con amigos. “Así que quería solo salir…”, comenzó Daniela, a lo que López completó: “A joder”. Ella asintió: “Joder con mis amigos. Sí, exactamente”.

"Yo ni miraba, estaba diciendo
"Yo ni miraba, estaba diciendo ‘pasame algo de tomar’. Porque también yo llegué súper easy, sin maquillar. No quería saber nada”, recordó Daniela Christiansson

El relato se llenó de detalles espontáneos y anécdotas personales. La modelo sueca evocó su llegada tardía al restaurante: “Me acuerdo que cuando llegué había solo una mesa libre donde me podía sentar porque llegué tarde y ahí hasta las otras modelos que estaba haciéndose las lindas”. El exjugador intervino con humor: “¿Se hacían las lindas?”. Daniela continuó: “Sí, estaban siempre mirándose al lado de nosotras, porque había una mesa de hombres. Yo ni miraba, estaba diciendo ‘pasame algo de tomar’. Porque también yo llegué super easy, sin maquillar. No quería saber nada”. Sin embargo él en tono de complicidad, quedó asombrado: “Estabas espectacular, fresca”.

Ambos recordaron la actitud esquiva de ella durante la noche, y él lo describió con una metáfora: “Eras un pescadito y yo estaba con la caña de pescar. Yo te seguía de un lado para el otro. Ibas para allá y vos ibas para el otro lado. Parecía que me lo hacías a propósito. Estabas en otra”. La modelo, entre risas, sumó: “Me recuerdo que mi amigo me dijo: ‘Dani, vení para acá que te presento a alguien’. Yo ya estaba súper emborrachada, pero me recuerdo que había un hombre rubio con una cresta que me saludó y yo estaba: ‘Ok, chao’”. Divertido, él acotó un desopilante comentario. “Más fría La Sueca”, lanzó.

Temas Relacionados

Maxi LópezDaniela ChristianssonRomanceMilánHistorias de pareja

Últimas Noticias

Sabrina Rojas confesó que pasará su primera Navidad sin sus hijos tras un acuerdo con Luciano Castro: “Se me van”

La conductora abrió las puertas de su intimidad y relató cómo se siente al pasar las fiestas sin sus pequeños

Sabrina Rojas confesó que pasará

Así está hoy la niña del recordado comercial en el que una hija maquilla al padre: “Cumple 26 años”

El actor Alejo García Pintos compartió el conmovedor spot que protagonizó junto a su hija Juana en 2003 y le dedicó palabras de amor

Así está hoy la niña

Matías Alé y Martina Vignolo regresaron al país después de su extensa luna de miel: “Multiplicado por 50”

El matrimonio volvió al país después de un largo viaje por Estados Unidos, el Caribe y Centroamérica, donde compartieron experiencias y consolidaron su vínculo antes de retomar sus actividades en Buenos Aires y Mar del Plata

Matías Alé y Martina Vignolo

El sueño que cumplió Daniela Celis a tres años de salir de Gran Hermano: “Lloro, gracias universo”

La exparticipante del reality compartió su emoción con sus seguidores al hacer realidad una de sus metas personales

El sueño que cumplió Daniela

La reunión de Charly García y Nito Mestre que anticiparía un documental sobre el adiós de Sui Generis hace 50 años

Los protagonistas del legendario dúo se encontraron en La Fábrica, dejaron entrañables imágenes y aumentaron la expectativa por un posible trabajo que cuente los secretos del final con dos míticos conciertos en el Luna Park el 5 de septiembre de 1975

La reunión de Charly García
DEPORTES
Los escalofriantes detalles del asesinato

Los escalofriantes detalles del asesinato de Mario Pineida, futbolista del Barcelona de Ecuador: “Fue un ataque dirigido”

El Inter Miami de Lionel Messi, a punto de sumar otro refuerzo de selección: fue el mejor arquero de la MLS y jugará el Mundial

Conmoción en el fútbol: asesinaron a Mario Pineida, jugador del Barcelona de Ecuador

El problema que Red Bull y Max Verstappen deberán afrontar en el inicio de la Fórmula 1 en 2026

El insólito gesto de Mastantuono tras un pase de Mbappé que despertó críticas en la victoria de Real Madrid: “¿Qué hizo?”

TELESHOW
Sabrina Rojas confesó que pasará

Sabrina Rojas confesó que pasará su primera Navidad sin sus hijos tras un acuerdo con Luciano Castro: “Se me van”

Así está hoy la niña del recordado comercial en el que una hija maquilla al padre: “Cumple 26 años”

Matías Alé y Martina Vignolo regresaron al país después de su extensa luna de miel: “Multiplicado por 50”

El sueño que cumplió Daniela Celis a tres años de salir de Gran Hermano: “Lloro, gracias universo”

La reunión de Charly García y Nito Mestre que anticiparía un documental sobre el adiós de Sui Generis hace 50 años

INFOBAE AMÉRICA

El Congreso de Brasil aprobó

El Congreso de Brasil aprobó una ley que recorta la condena a Bolsonaro y los implicados en el intento de golpe de Estado

Tensión en Honduras: Xiomara Castró pidió a la Policía “cerrar el paso” a intentos de ruptura constitucional

Polonia volverá a fabricar minas antipersonales y planea desplegarlas en su frontera oriental

El CNE de Honduras denunció bloqueos al escrutinio por parte de los partidos: “Lo único que falta es que le metan fuego”

Cangrejos violinistas y microplásticos: el hallazgo que revela su nuevo papel en la transformación del ecosistema