Zaira Nara debió ser internada durante unas horas: qué le pasó

Zaira Nara fue internada por unas horas apenas regresó de Europa: qué le pasó (Instagram)

El martes por la noche, las redes sociales de Zaira Nara encendieron una alarma tan inesperada como inquietante. “La vida misma”, escribió la modelo al mostrar, sin filtros y con tono de alivio, una imagen desde la habitación de un sanatorio de Buenos Aires. Allí, en la cama de internación, el contraste era imposible de pasar por alto: mientras la pantalla del televisor reproducía las imágenes de MasterChef Celebrity Argentina con ella reemplazando a su hermana como conductora, su rostro mostraba signos de cansancio y en su brazo se veía la vía de suero que le aplicaron. ¿Qué había pasado?

La respuesta llegó de sus propias palabras a través de una historia de Instagram: “No sé si fue algo que comí o algún virus, pero viajé a Europa por cuatro días y tres estuve sintiéndome muy mal”. Así la modelo explicó, de manera franca, a quienes colmaron su bandeja de mensajes con inquietudes. “Por suerte hoy ya en Buenos Aires me dejaron tranquila y sin dolor. A veces el cuerpo pide parar un poquito. Gracias”. A continuación, en letras más pequeñas la modelo agregó que ya se encontraba en su casa con su mamá y sus hijos.

En la segunda imagen compartida por Zaira Nara se revela finalmente su cuadro de salud

La imagen lo dice todo: el suero colocado en el antebrazo izquierdo, las sábanas blancas de hospital, una botella de agua, el fondo clínico y una atmósfera que oscilaba entre la vulnerabilidad y la calma. El gesto de Zaira, con el mentón apenas elevado y la mirada directa a la cámara, expresó esa mezcla de fatiga y alivio que solo siente quien superó el pico de un malestar desconocido. “Para terminar diciembre, gastroenteritis aguda”, contó la hermana de Wanda.

La noticia acaparó la atención, sobre todo porque, en el mismo horario, la audiencia de Telefe la veía conduciendo el programa. Su íntima amigaTanya Hartfield la acompañó en todo momento en el sanatorio, hasta que le dieron el alta y pudo finalmente regresar a su casa.

La palabra de Zaira Nara al llevar alivio a sus seguidores

La revelación desató un oleaje de mensajes de apoyo. “A veces el cuerpo pide parar un poquito”, repitió, buscando generar tranquilidad frente al susto, mientras confirmaba que el episodio había terminado. El episodio, fugaz pero intenso, deja un recordatorio: incluso en el mundo de las luces y las cámaras, la salud siempre reclama su lugar.

En la primera imagen compartida, Zaira Nara se muestra con su amiga Tanya HartField, mientras en la pantalla se puede ver su participación en Masterchef (Instagram)

Cabe destacar que la visita de Zaira Nara a MasterChef Celebrity (Telefe) no solo revolucionó la cocina y desconcentró a más de un participante, sino que también dio lugar a uno de los momentos más comentados de la noche: el intento de Maxi López por hacer de “celestino” y presentarle formalmente a Ian Lucas a su excuñada. En medio de bromas, chicanas y un largo ida y vuelta frente a las cámaras, el exfutbolista dejó en claro que tenía un objetivo paralelo al desafío culinario.

Maxi López quiso que Zaira Nara conozca a Ian Lucas (Video: MasterChef Celebrity, Telefe)

El momento clave llegó cuando la presentadora lanzó un comentario al pasar que cambió el eje de la escena. “Maxi, el Facha está soltero”, dijo, señalando a Ian. La frase funcionó como disparador para que el exdelantero redoblara la apuesta y se metiera de lleno en el rol de presentador. “El Facha está soltero. ¿Tatún, estás soltera vos? Ojo, eh”, lanzó, generando risas inmediatas y la reacción cómplice del estudio.

Lejos de incomodarse, Zaira siguió el juego y reveló que Maxi ya le había comentado sobre Ian con anterioridad. “Maxi me ha hablado muy bien de vos”, confesó, mientras el influencer asentía entre risas. Fue entonces cuando la modelo contó la anécdota que terminó de sellar el tono humorístico del momento: “Un día se me hizo todo el misterioso hablándome de alguien y de repente me manda una foto. Y yo digo: ‘Pero si yo lo conozco’”.

Entre risas, Ian terminó con una frase que resumió el espíritu del cruce junto a Maxi: “Me está regalando. Está loco”. A pesar de las cargadas, el exjugador de River no retrocedió y cerró su intento de presentación con una frase contundente: “No, olvidate que es un buen partido”, reforzando la idea de que consideraba al youtuber un candidato ideal.