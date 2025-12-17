Quién es el participante de MasterChef Celebrity que Maxi López quiso presentarle a Zaira Nara: “Está loco”

Maxi López protagonizó un divertido intento de presentación entre Zaira Nara e Ian Lucas en MasterChef Celebrity (Video: MasterChef Celebrity, Telefe)

La visita de Zaira Nara a MasterChef Celebrity (Telefe) no solo revolucionó la cocina y desconcentró a más de un participante, sino que también dio lugar a uno de los momentos más comentados de la noche: el intento de Maxi López por hacer de celestino y presentarle formalmente a Ian Lucas. En medio de bromas, chicanas y un largo ida y vuelta frente a las cámaras, el exfutbolista dejó en claro que tenía un objetivo paralelo al desafío culinario.

Todo comenzó cuando Wanda Nara presentó a su hermana como “la dupla de su vida” y la modelo ingresó al estudio, despertando aplausos, risas y comentarios espontáneos. Desde la mesada, el exfutbolista no tardó en reaccionar con piropos y bromas, mientras pedía concentración para que “no se le queme el azúcar”. Sin embargo, la llegada de su excuñada desató una dinámica que fue mucho más allá de la pavlova que estaba preparando.

Wanda Nara impulsó el momento al señalar la soltería de Ian Lucas y sumar picardía al intercambio en MasterChef

A medida que Zaira saludaba a jurados y participantes, el clima se volvió cada vez más distendido. El joven influencer, compañero de Maxi en la dupla, intercambió algunas palabras con ella y rápidamente quedó claro que no eran completos desconocidos. “Nos conocemos hace años, grabamos un videoclip juntos”, aclaró el creador de contenido cuando la conductora del reality sugirió que la confianza no era casual. Aun así, el ex River Plate insistía en marcar territorio y en que nadie se distrajera de la competencia, aunque él mismo parecía disfrutar del cruce.

El momento clave llegó cuando la presentadora lanzó un comentario al pasar que cambió el eje de la escena. “Maxi, el Facha está soltero”, dijo, señalando a Ian. La frase funcionó como disparador para que el exdelantero redoblara la apuesta y se metiera de lleno en el rol de presentador. “El Facha está soltero. ¿Tatún, estás soltera vos? Ojo, eh”, lanzó, generando risas inmediatas y la reacción cómplice del estudio.

El exfutbolista Maxi López asumió el rol de celestino y destacó a Ian Lucas como candidato ideal para Zaira Nara

Lejos de incomodarse, Zaira siguió el juego y reveló que Maxi ya le había hablado de Ian con anterioridad. “Maxi me ha hablado muy bien de vos”, confesó, mientras el influencer asentía entre risas. Fue entonces cuando la modelo contó la anécdota que terminó de sellar el tono humorístico del momento: “Un día se me hizo todo el misterioso hablándome de alguien y de repente me manda una foto. Y yo digo: ‘Pero si yo lo conozco’”.

La situación escaló cuando la modelo explicó que la supuesta “foto bombita” que Maxi le había enviado no era ni siquiera una imagen personal, sino una captura de pantalla de una búsqueda de Google. “Era una búsqueda en Google, ¿entendés? No es que me mandó tu Instagram”, aclaró entre risas. Ian, sorprendido y divertido, no dudó en reaccionar: “Le mandaste mi Wikipedia”. Wanda se sumó a la broma y remató: “Que no te busque en Google, mandale una foto mejor”.

La visita de Zaira Nara a MasterChef Celebrity generó risas y desconcertó a algunos de los participantes del reality

Entre risas, Ian terminó hablando con su dupla sobre la situación con una frase que resumió el espíritu del cruce: “Me está regalando. Está loco”. A pesar de las cargadas, Maxi no retrocedió y cerró su intento de presentación con una frase contundente: “No, olvidate que es un buen partido”, reforzando la idea de que consideraba al youtuber un candidato ideal.

Más allá de los chistes y la exposición en vivo, el intercambio dejó en evidencia la buena sintonía entre los tres y el tono relajado con el que se dio la escena. En una noche marcada por la presión del certamen culinario, el cruce funcionó como un respiro humorístico y mostró una faceta distendida de Maxi López, que no dudó en ponerse en modo cupido frente a millones de espectadores.