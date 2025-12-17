La insólita solución de Andy Chango tras olvidarse el cumpleaños de su mamá: “Quedó feliz”

La solución de Andy Chango tras olvidarse el cumpleaños de su mamá: "Tiene alzheimer, así que lo festejamos al otro día"

Desde su aparición en MasterChef Celebrity (Telefe) Andy Chango se transformó en uno de los personajes más queridos del reality. Dueño de un carisma y una personalidad única, el actor sorprendió este miércoles al compartir una anécdota viral que generó repercusión en redes sociales: olvidó el cumpleaños de su mamá, quien padece Alzheimer, y resolvió la situación celebrando la fecha al día siguiente. Según relató, su madre disfrutó del festejo sin notar el retraso.

El relato surgió durante su participación en Luzu Tv, en el programa de streaming conducido por Nicolás Occhiato. Allí, Chango explicó que se enteró del cumpleaños una semana después de la fecha real. “Me entero viajando con Momi, volviendo de MasterChef, que hace una semana fue el cumpleaños de mi madre. Primera vez en mi vida. Yo estaba: ”No lo puedo creer, fue el cumple de mamá hace una semana, me quiero amtar, no me pasó en 50 años. 20 de noviembre, me acuerdo siempre. Todo esto es culpa de MasterChef“.

“Diego, bueno, pará, tiene Alzheimer. Entonces al otro día, le festejamos el cumpleaños, caímos con mi hija, brrownie con una vela, ramo de flores. Mamá feliz”, contó el músico, quien logró disimular el olvido y transformar la situación en un momento alegre para su madre. La reacción positiva de ella, ajena al olvido, permitió que la familia celebrara sin tensiones ni reproches.

Andy Chango se olvidó el cumpleaños de su mamá y lo resolvió de una forma creativa

Chango aprovechó la anécdota para reflexionar, con su característico humor, sobre la flexibilidad de las fechas en las celebraciones familiares. Anunció que planea aplicar la misma lógica para las próximas fiestas de fin de año: “Ahora Navidad y Año Nuevo me voy con amigos y lo festejamos en enero”, afirmó, restando importancia a la rigidez del calendario y priorizando el valor del encuentro por encima de la fecha exacta.

La historia, contada en tono distendido, generó una ola de reacciones en redes sociales, donde usuarios destacaron la creatividad y el humor con los que Chango enfrentó una situación que muchos considerarían imperdonable. El video de su relato se compartió ampliamente, sumando comentarios que celebraban su actitud y la manera en que abordó un tema tan sensible como el Alzheimer.

Además de su faceta como músico y actor, Chango se ha destacado en MasterChef Celebrity por su estilo irónico y espontáneo. En una de las galas recientes, protagonizó un cruce con la conductora Wanda Nara, quien le lanzó un comentario sobre la ausencia de Momi Giardina en el programa. Chango respondió con ironía: “Sí, siento una soledad espantosa. Ese hielo representa mi corazón, hoy no siento nada”.

Lejos de quedarse en ese primer cruce, la conductora redobló la apuesta y lanzó una observación sobre el desempeño de Momi Giardina en el programa: “No sé si te enteraste de que en el episodio anterior a Momi cocinando lejos tuyo le fue bárbaro. ¿Te contó?”. Chango, con su característico ingenio, devolvió la chicana con una referencia directa a Maxi López: “Sí, a Maxi también le fue bien jugando al fútbol lejos tuyo”. La ocurrencia provocó risas generalizadas en el estudio.

Ante la reacción, la animadora intentó corregir la afirmación: “No, te contó mal tu amigo”. Andy, por su parte, optó por no profundizar en la polémica y, en su entrevista individual, aclaró: “No voy a hacer comentarios por si duro en el concurso para no despertar susceptibilidades”.

El ida y vuelta entre ambos no se limitó a ese momento. En galas anteriores, la conversación giró en torno a la relación de amistad entre Chango y Maxi López. Wanda se acercó nuevamente al participante y comentó: “Maxi pegó muy buena onda con vos, me habla muy bien, te quiere traer una fiesta familiar. ¿Para tanto es la amistad?”. Chango, manteniendo el tono irónico, respondió: “Le quiero presentar a mamá, pero no quiero que pase por eso”.