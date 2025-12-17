El valioso mensaje de Pitty La Numeróloga a un año de su diagnóstico de cáncer de mama: “Estoy sanísima y con proyectos”

La experta en numerología compartió su alegría en una fecha muy especial (Video: Instagram)

El primer aniversario de la recuperación de Pitty La Numeróloga, cuyo nombre real es Verónica Asad, representó un momento de gratitud y transformación personal para la especialista en numerología. A un año de haber recibido el diagnóstico de cáncer de mama, compartió con sus seguidores un mensaje cargado de emoción y reflexión sobre la importancia de la detección temprana y el valor de la vida.

“El 16 de diciembre de 2024, hace un año, el mundo se me paralizaba. El corazón solo sentía dolor, miedos y preguntas sin respuestas que pudiera darme”, escribió en sus redes sociales, recordando el impacto inicial de la noticia.

En su testimonio, la pitonisa relató el proceso de atravesar la enfermedad y el profundo cambio interior que experimentó. “Atravesé la noche y caminé por los lugares más oscuros, sostenida por la fe y la energía invisible de mis ancestros, que me abrazaban cuando todo parecía incierto”, expresó. La especialista destacó el papel fundamental de su entorno cercano durante el tratamiento: “Este proceso fue de lo más fuerte que puede vivir una persona. Los miedos y los silencios duelen, pero en ese camino me encontré con lo más preciado que un ser humano puede tener: las personas que te quieren de verdad”.

"Un año después, estoy acá, de pie, teniendo una segunda oportunidad, tratando de conectarme con lo verdadero y mágico: la luz que habita y tiene poder en cada individuo", escribió Pitty La Numeróloga a un año del diagnóstico de cáncer de mama que le cambió la vida (Instagram)

“No soy la misma… soy una mujer más consciente y más viva. Un año después, estoy acá, de pie, teniendo una segunda oportunidad, tratando de conectarme con lo verdadero y mágico: la luz que habita y tiene poder en cada individuo", manifestó. “Hace poco tiempo, después de que cayera el último velo frente a mis ojos, decidí caminar más liviana, más agradecida y más despierta, entendiendo que uno programa su propia felicidad y proyecta sus decisiones en la vida”, escribió, a través de Instagram.

“Bendigo mi mente, honro mi cuerpo y declaro mi vida alineada con la luz, entendiendo que la felicidad es una elección consciente. Crucé la noche, abracé el miedo y regresé transformada. Volví de la guerra. Estoy sana. Y honro la vida que me habita”, concluyó, en una emotiva publicación.

“Ahora me voy a peinar y me voy a comprar flores, porque hoy hace un año que me he enterado que tenía cáncer. No tengo nada, señores. O sea, estoy sanísima y encima estoy con proyectos. Hago negocios, vendo negocios, armo negocios, vendo negocios, hago todo. Soy un montón de cosas. Así que hoy me compro flores, ahora me hago el pelo y me pongo linda”, compartió en un video, mostrando su entusiasmo y vitalidad renovada.

La celebración de Pitty La Numeróloga cuando terminó su tratamiento contra el cáncer de mama en junio de este año (Instagram)

En junio de este año, Pitty recordó cómo una molestia física la llevó a consultar al médico: “Levanté un cajón y me tiró acá abajo”, relató, en el ciclo Nara que ver (El Nueve) señalando la parte superior del pecho cerca de la axila. “Me pareció raro y mi secretaria me pidió que vaya al médico. Fui y me encontré con esto. Me fui a hacer un chequeo rápido en un centro y me pidieron que vaya en ese momento al Fleni”. La noticia llegó de forma abrupta: “A la hora me llamaron y me preguntaron si estaba manejando. ‘Te tenemos que dar una mala noticia’. Fue terrible porque la primera parte de la noticia es lo más trágico y traumático. Yo decía ‘¿por qué a mí?’ y el médico me respondió ‘¿por qué no a vos?’”, recordó. “Lloré un montón, me asusté muchísimo”, contó.

Durante el tratamiento, la especialista en numerología se apoyó en su familia y en un equipo de profesionales. “Estuve pasando un tratamiento que, con bendición de Dios, lo terminé. Se terminó toda esta historia. Yo siempre trato de dar este mensaje porque lo más importante es saber que si agarrás a tiempo un cáncer o cualquier tipo de enfermedad, hoy por hoy se cura”, afirmó.

Asad subrayó la importancia de la detección precoz: “Yo tuve la suerte de agarrarlo muy a tiempo. No me había dado ni cuenta en una vida súper activa de gimnasia, viajar, correr y la vida te sorprende. Te dice ‘¿qué hacés con esto ahora?’ porque tiene todos los condimentos. Hay un montón de gente que la está pasando mal, pero mi mensaje es que si lo agarrás a tiempo y hacés lo que los médicos dicen, es un inicio y un final”.