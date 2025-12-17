Teleshow

Cuánto cuesta el vestido con el que Antonela Roccuzzo deslumbró en redes

La esposa de Lionel Messi generó una catarata de comentarios con un look que se suma a la tendencia de la moda sustentable

Antonela Roccuzzo deslumbró con un
Antonela Roccuzzo deslumbró con un vestido blanco y joyas en color dorado (Instagram)

Antonela Roccuzzo volvió a marcar tendencia al anticipar el clima de las fiestas con un look que sintetiza sofisticación, elegancia y lujo sutil. En una serie de imágenes que revolucionaron las redes, la empresaria y esposa de Lionel Messi apostó por la monocromía blanca combinada con joyas doradas de una exclusiva casa estadounidense, reafirmando su estatus como referente de moda internacional y musa de millones de seguidoras.

El corazón del conjunto fue el vestido maxi HAYDEN, confeccionado en crepé blanco. Esta pieza, pensada para ocasiones especiales y noches impactantes, atrapa la mirada por su escote en V profundo, hombreras que suman estructura moderna, cintura fruncida para definir la figura y una silueta larga, holgada y fluida. El corte, a la vez clásico y audaz, permite que el vestido tenga un gran porte en cualquier evento, mientras el forro completo garantiza caídas perfectas y máxima comodidad.

Lo más llamativo es que, pese a su altísima calidad y detalles de terminación, la pieza se vende en la tienda online a un valor promocional de 92 dólares —muy por debajo de lo que suelen costar los vestidos de alta costura de celebridades internacionales—, aun cuando el precio regular ronda los 115 dólares. Este dato, clave para el público masivo, fue celebrado por seguidoras que buscan looks sofisticados sin que el lujo esté necesariamente lejos del alcance cotidiano.

Antonela se llevó una catarata
Antonela se llevó una catarata de comentarios por su look total white

Más allá del vestido, el look se elevó gracias a la selección de accesorios: todas las joyas —aros geométricos XL, cadenas gruesas de eslabones (doble hilera), pulseras y anillos contemporáneos— provienen de una reconocida joyería estadounidense de renombre mundial, fácilmente identificable por la caja azul con lazo blanco que Antonela sostiene en algunas de las postales. Esta elección refuerza la ecuación moda+lujo accesible, mostrando que es posible construir estilismos festivos con piezas icónicas sin caer en excesos ni ostentaciones vacías.

El estilismo se completa con maquillaje sutil —piel luminosa y labios rosados— y el pelo suelto, liso y natural, que remarca la frescura del outfit y su comodidad para la vida real. Los fondos, en ambientes blancos y diáfanos, suman al minimalismo y dan aún más realce al blanco nuclear del vestido y al brillo puntual de los accesorios. El árbol navideño con ornamentos dorados y nieve artificial aporta la cuota de clima festivo, envolviendo a Roccuzzo en el marco ideal para anticipar la temporada de eventos.

De esta manera, Antonela Roccuzzo no solo muestra cómo combinar prendas y accesorios de lujo, sino que también pone en primer plano la posibilidad de acceder a piezas de alta calidad a precios razonables, acercando el glamour y la inspiración navideña a cualquier mujer que quiera deslumbrar en estas fiestas sin desbordar el presupuesto.

El gesto solidario de Antonela Roccuzzo

Cada detalle —desde el vestido hasta la caja de la joyería neoyorquina y los guiños decorativos— refuerza la modernidad, la elegancia y, en definitiva, la sencillez chic que la empresaria argentina llevó como estandarte en esta temporada. Algo que paso desapercibido es que la tela de la prenda está hecha con materiales reciclables, lo que se suma a la creciente tendencia de la moda sustentable.

Tanto es el compromiso de la esposa de Messi decidió sumarse a la moda circular y asociarse a una reconocida plataforma que comercializa prendas de lujo de segunda mano. “Por primera vez comparto mi armario en una venta exclusiva junto a @vestiaireco. Cada prenda guarda un recuerdo, y ahora también un nuevo propósito: apoyar a @estudiaresmejor y su trabajo por una educación accesible para más niños”, escribió en el pie del video que publicó en redes, donde modeló algunos looks y exhibió otros tantos, invitando a sumarse a la iniciativa.

La propuesta, enmarcada dentro de la tendencia conocida como moda circular, conecta el deseo de consumo sustentable con las acciones benéficas. Roccuzzo puso a disposición de quienes accedan al sitio una cuidada selección de piezas de firmas internacionales como Alaïa, Gucci, Saint Laurent y Loewe, entre otras.

