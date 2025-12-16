Teleshow

La decepción de Christian Sancho con la producción de Mario Pergolini: “Nunca me habían mentido de esta manera”

El actor compartió su malestar por una entrevista que le hicieron en Otro día perdido junto a su esposa Celeste Muriega y nunca salió al aire

Christian Sancho contó que lo convocaron al programa de Mario Pergolini junto a su esposa Celeste Muriega y la entrevista era solo un ensayo, jamás salió y nunca le advirtieron

Christian Sancho relató cómo, junto a su pareja Celeste Muriega, fue convocado por la producción de “Otro día perdido”, el programa de Mario Pergolini en El Trece, para una entrevista que nunca llegó a emitirse. Según su testimonio, ambos recibieron la promesa de que la nota saldría al aire el 14 de agosto, pero más tarde descubrieron que solo se trató de un ensayo, una prueba piloto, sin que nadie —según él— les informara de esa condición.

Sancho, que conduce junto a Muriega “Estás a Tiempo” en el Stream Room de la TV Pública junto a Muriega, contó allí por primera vez la situación que les tocó vivir. Hoy, entrevistado en “Ya fue todo”, el streaming que transmite el canal de Youtube de Jotax Digital con la conducción de Ale Castello y Barbie Gyalay, amplió sus dichos.

“Todo esto pasó una semana antes de empezar el programa de Mario. Yo creo que Mario no sé si estaba tan al tanto de lo que había sucedido en esa voz en off de la producción para conmigo y el emisario era Axel. Entonces, este muchacho me dice: ‘Mirá, vamos a grabar la entrevista que va a salir alrededor del 14 de agosto, calculále más o menos. El 14 de agosto tenemos fecha, pero llega a pasar algo raro, por ahí es otro día, pero bueno, la grabamos y sale’”, explicó Sancho sobre la convocatoria y las expectativas que le transmitieron.

El actor describió el ambiente previo a la grabación como agradable, aunque durante la nota él y Muriega, dijo, comenzaron a notar señales inusuales. “Nada, se dio algo muy lindo, un clima muy lindo antes de grabar. Y cuando entramos a grabar, que “en teoría” era un ensayo, veíamos que había cortes, que había cosas que se estaban ajustando. Y era un ensayo, obviamente. Esto fue la semana previa a que comience el programa”, detalló. Sancho recordó que la entrevista resultó divertida y distendida, con anécdotas y momentos graciosos, pero al finalizar, su pareja advirtió que algo no cuadraba: “Cuando termina la nota, no termina con un remate, no termina con un cierre la nota. Entonces, cuando termina, me dice Celes: ‘Esto no va a salir. Esto fue un ensayo’”.

Christian Sancho habló del "ensayo" en el programa Otro día perdido de Mario Pergolini y dijo que nadie de la producción los llamó para contarles que la entrevista no saldría al aire

A pesar de su experiencia en televisión y el pálpito de su pareja, Sancho reconoció que no esperaba una situación así: “Le digo: ‘Cele, yo hace cincuenta años que laburo en la tele. Hace treinta de los cincuenta que tengo, con cincuenta años no creo que me vengan a mentir de esta manera’. Aparte, ¿no me va a decir que es un ensayo?”. Sin embargo, la actitud del productor al despedirlos reforzó la sospecha: “Este muchacho, Axel, sale. Y esto fue lo que a mí me llamó la atención y dije: ‘Por ahí Celeste tiene razón, ojalá que no la tenga’. Sale y nos dice: ‘Chicos, muchas gracias por venir. Ustedes son muy buenos. Gracias, gracias, gracias’. Y se mete”.

Sancho también expresó abiertamente su malestar por la sensación de haber sido engañado: “Nunca me habían mentido de esta manera. Me sentí en un lugar, te soy honesto, muy estúpido de parte mía, de confiar. Y yo soy una persona que sigo confiando en la gente, y confío en la palabra, y confío en lo que me decís”. Consultado sobre si recibió algún contacto posterior de la producción tras la publicación de su relato, Sancho fue tajante: “No, no, nadie se comunicó conmigo, pero tampoco yo lo hice para que se comuniquen conmigo y que me inviten al programa, ¿eh? Yo hubiese elegido si ir a un ensayo o no. No, no hubiese…”. Y remarcó: “Si me decís la verdad, yo elijo. No me mientas”.

Celeste Muriega y Christian Sancho
Celeste Muriega y Christian Sancho

El actor subrayó qué fue lo que más lo molestó: “La no empatía y el destrato cuando aparece la posibilidad de uno tener algo que , te voy a ser honesto, nunca lo había tenido en toda mi carrera, todo esto”.

Al ser consultado sobre si se arrepiente de haber participado en la grabación, Sancho concluyó que, a pesar de la experiencia, valora haber conocido personalmente a Mario Pergolini y rescata el encuentro como un momento positivo en su trayectoria.

