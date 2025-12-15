Maxi López contó cuál será su próxima faceta laboral en Argentina: “Tengo ganas de explorar nuevos proyectos”

Maxi López se suma a Olga en el verano (Video: Instagram)

La noche de los Martín Fierro de Streaming 2025 fue escenario de una noticia inesperada: Olga, la señal encabezada por Migue Granados, sorprendió al anunciar la incorporación de Maxi López a su grilla como flamante conductor. El murmullo había circulado por redes sociales durante días, pero fue en la ceremonia, bajo los reflectores y en boca de los protagonistas, donde se palpó la confirmación.

La encargada de revelar el enigma fue Nati Jota, que acababa de recibir el premio a la mejor conducción femenina. Frente al salón expectante, y desde el micrófono del atril, soltó la frase que quedó grabada: “De 7 a 10 de la mañana, me clavaron a las 7 de la mañana, tres horas aparte, pero estoy contenta de que nos acompañen y de acompañarlos”. Las palabras rebotaron en la sala y en las pantallas de quienes seguían la gala.

Quizás nadie lo esperaba. ¿Qué sentía Maxi López, el exfutbolista, al dar el salto hacia un universo desconocido como el streaming? En el escenario, Nati compartía ansiedad con Lucas Fridman, Nacho Elizalde y Marti Benza, quienes instantes antes habían anunciado sus propios proyectos de la temporada. Entonces pidió la palabra de nuevo, como si guardara un as bajo la manga: “Yo no dije con quiénes voy a estar. Voy a estar con Eial Moldavsky, Noe Custodio, Toto Kirzner y con el gran Maxi López que se suma también”. Y risueña, añadió: “No sé si sabe que vamos a las siete, espero que sí”.

Nati Jota al anunciar a Maxi López como nueva figura de Olga (Prensa Martín Fierro)

La presencia de Maxi López era mucho más que una estrategia de rating: era una apuesta por la renovación y la audacia, una jugada con miras a captar a nuevas audiencias en el verano argentino. Su contrato con Olga lo obliga a radicarse, al menos por unos meses, en la Argentina junto a la modelo sueca Daniela Christiansson, después del nacimiento de su segundo hijo en Suiza.

La noticia se replicó incluso antes de terminar la velada. En sus propias redes, López tomaba la posta y escribió en su cuenta de Instagram: “Los rumores son ciertos. Este enero nos vamos a divertir mucho en Sería increíble, en Olga”. Acompañaba sus palabras con un video que mostraba el backstage de la nueva programación estival, una postal distinta al verde de las canchas europeas. Frente a la cámara, López confesó: “Esta es una etapa nueva de mi vida, tengo ganas de explorar nuevos proyectos”.

Nada detiene la máquina de Olga. En una publicación en su cuenta de X, el canal dejaba claro el compromiso con su público: no habrá vacaciones. Del cinco de enero en adelante, todo el equipo se instalará en un hotel de Quba, Playa Grande, en Mar del Plata. ¿Cómo será la convivencia, el vértigo diario, la energía de la costa?

Maxi Lópezy el look elegido al anunciar su presencia en Olga durante el verano próximo (Instagram)

El verano en Olga ya tiene forma y nombre propios: de 7 a 10, el espacio matutino estará a cargo de “Sería Increíble” con Nati Jota, Maxi López, Eial Moldavsky, Noe Custodio y Toto Kirzner; de 10 a 12:30 sonará “Soñé que Veraneaba” bajo la conducción de Lucas Fridman, Homero Petinatto, Gimena Accardi, Benjamín Amadeo y Evitta Luna; de 12:30 a 14:30, será el turno de “Tapados de Laburo” con Nacho Elizalde, Luli González, Evelyn Botto y Mortedor, esta vez sin Paula Chaves; y de 14:30 a 16:30, las voces de “TDT” serán las de Marti Benza, Cami Jara, Giani Odoguardi, Nico Ferrero y una cara nueva cuyo nombre se anunciará en breve.

En medio del vértigo, queda una pregunta en el aire: ¿cómo vivirá Maxi López su debut en un terreno donde el micrófono y la espontaneidad reemplazan el césped y el balón? Habrá que madrugar para descubrirlo.