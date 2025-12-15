Teleshow

La China Suárez y Mauro Icardi, entre abrazos, amigos y familia: las imágenes de sus paseos otoñales por Estambul

La pareja se mostró acompañada por su círculo íntimo, compuesto por la madre de la artista, y dos de sus amigos más íntimos. Desde merienda en un exclusivo hotel hasta caminatas por la ciudad

La China Suarez y un
La China Suarez y un pirmer plano de costado, en una de las imágenes compartidas

La estadía de China Suárez en Turquía, junto a su pareja Mauro Icardi, se convierte en una crónica de instantes compartidos, festejos íntimos y paisajes que exhalan el perfume inalterable del hogar. Mientras el futuro futbolístico del delantero argentino permanece en suspenso, la actriz se apoya en los afectos más cercanos: la familia, los amigos y la calidez de los pequeños grandes detalles.

En las redes sociales, la actriz y el futbolista regalaron una serie de imágenes que capturaron con precisión la atmósfera de este viaje. En la primera de ellas, se la ve a ella al aire libre, en un plano cerrado que resalta los matices del atardecer sobre el mármol claro de una explanada, junto a la fachada de arquitectura señorial turca. El cabello, recogido, enmarca su rostro sereno. Viste una blusa blanca de cuello alto con sutiles volados y un lazo prolijamente dispuesto, cubierto por un saco marrón de gamuza. La luz dorada del final del día tiñe su piel, un instante de pausa y disfrute en medio de la rutina y la distancia.

La China Suarez y Mauro
La China Suarez y Mauro Icardi disfrutan de unos días de descanso en Turquía

A su lado, inseparable, está Mauro Icardi, con el cabello rubio platinado, los anteojos de sol, un suéter de lana marrón y sus tatuajes que asoman en el cuello. La complicidad es indiscutible: en otra foto, ambos posan abrazados, mirando a la cámara con sonrisas abiertas, compartiendo lo simple pero invaluable de ese momento.

La secuencia de postales no termina ahí. El grupo se amplía y se fortalece. Aparecen los amigos del alma: Marcelo Mancha Latorre y Tomás Garrahan. También la madre de China, Marcela Riveiro, completando ese pequeño clan que se protege mientras explora nuevos horizontes. El grupo posa a orillas del Bósforo –las aguas azules, la brisa suave y el cielo teñido por luces crepusculares– y la actriz mira a la cámara con esa satisfacción que solo la compañía sincera puede brindar. A su alrededor, la ciudad exhibe su magia, mezclando el exotismo de Oriente con la cotidianeidad de una charla y una risa.

En la imagen aparecen los
En la imagen aparecen los amigos del alma: Mancha Latorre y Tomás Garrahan. También la madre de China, Marcela Riveiro

Una de las imágenes más memorables presenta a la pareja junto a un enorme árbol de Navidad instalado en el patio de un elegante hotel de Estambul. El árbol se eleva, majestuoso, decorado con cascadas de luces que se pierden en una estrella brillante en la cima. China, de pie, y Mauro, sentado, parecen figuras salidas de una tarjeta navideña, abrazados por esa calma propia de los días de fiesta. En estas tierras tan lejanas, un árbol, unas luces y el círculo de afectos dan forma al nuevo significado de hogar.

La mirada dedicada al detalle se multiplica: la China fotografía y comparte la representación de un palacio rodeado de nieve artificial e iluminado por cientos de luces, situado en el lobby de un distinguido hotel turco. Hay pinos blancos, casitas diminutas, guirnaldas, y hasta una pared vestida de pan de jengibre con ositos y renos dorados. La puesta en escena invita al asombro y al juego, y es imposible escaparse del embrujo de la escenografía navideña: los ojos se detienen en cada adorno, cada lazo y cada reflejo.

China Suarez y Mauro Icardi
China Suarez y Mauro Icardi posan junto al árbol de Navidad

Otra postal, quizá la más simbólica, muestra un yate blanco con la palabra AMOR inscripta en su proa, surcando las aguas tranquilas del mar. La imagen concentra, en una sola palabra, el hilo conductor de toda la experiencia: donde hay amor y compañía, toda espera se vuelve más liviana.

En la intimidad de una mesa, se ve a Eugenia sentada sobre las piernas de Mauro Icardi, ambos protegidos por sus abrigos y lentes de sol, transmiten esa certeza de quien elige a diario acompañar y ser acompañado.

La impactabte decoración compartida por
La impactabte decoración compartida por la China Suarez y Mauro Icardi

Estas jornadas en Turquía –celebradas junto al círculo más próximo– están hechas de placas e instantes que, a pesar de los kilómetros y la incertidumbre por el futuro profesional de Mauro, laten con fuerza de familia elegida, de amistad renovada y de una nueva forma de pertenencia. El lujo se advierte en cada detalle, la nueva vida de la actriz asoma entre las postales navideñas y los abrazos con Icardi.

