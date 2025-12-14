Graduación, reencuentro y palabras de amor: la noche especial de Eloísa, la hija de Paola Krum y Joaquín Furriel

Eloísa, la hija de Paola Krum y Joaquín Furriel, terminó el secundario y mostró imágenes de la graduación (Instagram)

La graduación de Eloísa, hija de Paola Krum y Joaquín Furriel, se transformó en un momento de profunda emoción y orgullo familiar. La joven, quien finalizó el colegio secundario, celebró su acto de colación acompañada por sus padres, quienes compartieron la alegría de este hito en la vida de su única hija. El ambiente de la ceremonia, marcado por gestos de cariño y alegría, reflejó la cercanía y el afecto que caracteriza a esta familia.

Paola Krum y su hija Eloísa el día de su graduación de la escuela secundaria (Instagram)

Durante el acto, Eloísa eligió un vestido corto al cuerpo, bordado en negro, con escote corazón y espalda abierta. Completó su atuendo con zapatos de taco y un maquillaje en tonos grises, mientras lucía su cabello suelto y rizado. Se sentó junto a sus compañeros de clase y, al recibir su diploma, subió al escenario entre aplausos y sonrisas. Al finalizar la ceremonia, compartió un beso con su novio, quien también egresó ese día, y participó de una sesión de fotos familiar que capturó la esencia de un día inolvidable. Tanto Krum como Furriel posaron con su hija, primero por separado y luego juntos, dejando en evidencia la emoción y el orgullo que sentían.

Eloísa con su papá Joaquín Furriel, cuando la joven egresó del colegio secundario (Instagram)

El orgullo de los padres se manifestó tanto en gestos como en palabras. El actor dedicó un mensaje público a su hija: “¡Felicitaciones mi amor! Se viene tu viaje ahora y eso es algo fascinante. Te admiro”. Estas palabras, compartidas en redes sociales, anticipan el viaje de egresados que Eloísa realizará próximamente, un paso más en su transición hacia la adultez. Por su parte, Paola Krum acompañó a su hija durante la ceremonia y participó activamente en la celebración, sumando su presencia a un momento que quedará grabado en la memoria familiar.

Eloísa Furriel, feliz el día de su acto de graduación se besa con su novio (Instagram)

Tras la graduación, la joven expresó su gratitud a través de un posteo en su cuenta de Instagram. “Agradecida para toda la vida con mi colegio hermoso, mi mamá, mi papá y mi novio”, escribió. Este mensaje, acompañado de imágenes del acto y de la celebración, reflejó el agradecimiento de la joven hacia su entorno más cercano y la importancia que le otorga a los vínculos familiares y afectivos en este momento de su vida.

Paola Krum y su hija Eloísa, fruto de su relación con Joaquín Furriel, comparten la vida juntas y así lo expresó la actriz en las redes (Instagram)

Unos meses antes, Krum le había dedicado unas tiernas palabras a su hija por medio de Instagram. Acompañado de una fotografía en la que ambas aparecen sonrientes, la actriz escribió: “El amor más grande posible y el chiquito, el de todos los días, lo cotidiano, los cafecitos ricos, las caminatas, las charlas bobas, carcajadas ridículas”. Krum continuó su homenaje con palabras de profundo orgullo y gratitud: “Mi compañera, mi amor de hija, mi hija única, tan única. Qué tremendo orgullo de madre tengo. Qué agradecida hasta las lágrimas estoy. Gracias Elo, Eloísa”. El mensaje, que evocó recuerdos y sensaciones compartidas, recibió miles de reacciones positivas y comentarios de colegas y amigos, quienes aprovecharon la ocasión para saludar a la joven.

La respuesta de la joven a su madre fue espontánea y afectuosa: “Mami, te amo todavía más sos lo mejor que tengo en la vida. SOS MI VIDAAAA (sic)”. Estas palabras emocionaron a Krum, quien respondió: “Lloro acá en la calle”, evidenciando la intensidad del vínculo entre madre e hija y la naturalidad con la que comparten sus sentimientos en público.

Joaquín Furriel comparte todo el tiempo que puede con su única hija Eloísa (Instagram)

El contexto familiar de Eloísa se caracteriza por la cercanía y el acompañamiento constante de sus padres. Nacida el 9 de febrero de 2008, es la única hija de los actores, quienes se conocieron trabajando juntos en el teatro y luego en la televisión. Su relación de pareja se extendió durante seis años, hasta su separación en 2011. A pesar de la ruptura, ambos mantuvieron una convivencia cercana, viviendo a menos de dos cuadras de distancia, lo que facilitó la dinámica familiar y priorizó el bienestar de su hija.

En una entrevista televisiva, Furriel recordó el momento en que decidieron formar una familia: “Tenía algo muy claro y es que quizá no funcionamos como pareja. Y sé que cuando nosotros empezamos a buscar una hija o un hijo, al día de hoy me siento orgulloso de que Paola sea la madre de mi hija, porque yo se lo dije a ella”. El actor profundizó en su reflexión sobre la maternidad compartida: “No sabía si me imaginaba toda la vida con ella, porque no lo sabía, pero sí me imaginaba que ella fuera la madre de mi hija para toda la vida. Fue como un voto de confianza”. Estas declaraciones ilustran el compromiso de ambos con la crianza de Eloísa y la importancia que le otorgan al vínculo familiar, más allá de la relación de pareja.