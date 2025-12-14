El emotivo gesto de Ángela Torres con un fan en pleno show: el video viral que conmovió a todos

El emotivo gesto de Ángela Torres con un fan que lloraba en pleno show que conmovió a todos (Video: X)

El jueves pasado, Ángela Torres deslumbró a todos en la última fecha de Shakira en la Ciudad de Buenos Aires. La artista, quien tuvo el honor de abrir los conciertos de la intérprete de “Las Mujeres Ya No Lloran” en el estadio Vélez Sarsfield, hizo vibrar al público en la antesala del esperado show. Antes de que Shakira tomara el escenario, un momento único y profundamente conmovedor marcó la noche y quedó plasmado en un video que, en cuestión de minutos, recorrió todas las redes sociales. Ángela conquistó a los presentes con un gesto espontáneo que desbordó sensibilidad y humanidad.

Mientras la sobrina de Diego Torres daba vida a las primeras estrofas de “Te lo juro yo”, la energía del público llenaba cada rincón del estadio. Entre la multitud, sus numerosos seguidores se entregaban a la emoción de un repertorio que ya comenzaba a enmarcarse en la memoria de la música en vivo nacional. Sin avisos ni preámbulos, la artista descubrió, en la primera fila, a un joven que no lograba contener las lágrimas. Sin dudarlo, ni detener la melodía, Ángela descendió del escenario y se dirigió hacia él, acortando distancias y fronteras entre artista y público. Su andar firme y su voz temblorosa pero potente, se fundió con la devoción de ese fanático, que la aguardaba a pocos metros, al otro lado de las vallas.

Ángela enfrentó al joven y, en un acto de generosidad escénica y empatía, le dedicó a capella las estrofas del tema, creando un instante de comunión absoluto. Su voz resonaba en todo el estadio, mientras el muchacho, aun estremecido, respondía con gratitud y se animaba a cantar junto a ella. El resto del público enmudeció por un segundo, arropando ese encuentro con una atmósfera de profunda alegría. La canción se convirtió en un puente invisible, una vía directa entre dos corazones que latían a la par de la música. Cuando la última nota quedó suspendida en el aire, ambos se fundieron en un abrazo sentido, que sintetizó la admiración, el agradecimiento y el afecto que tantas veces solo la música consigue despertar.

El encuentro de Ángela Torres y Shakira después de los tres conciertos en Vélez (Video: X)

Ese instante desencadenó la reacción de todos los presentes alrededor. Las personas se acercaron, rodearon a Ángela y al joven, sellaron esa pequeña pero intensa ceremonia con una carta, símbolo palpable de afecto y reconocimiento. “Me lo quedo”, alcanzó a decir Ángela, visiblemente emocionada, mientras regresaba al escenario para terminar la interpretación. El estadio explotó en aplausos, el eco de cientos de voces replicó la magia de la escena, quedando en la memoria sentimental de la noche antes de la esperadísima salida de Shakira.

Ángela Torres no consiguió permanecer ajena a la fuerza de ese momento. Un mes antes, la expectativa de su participación como telonera de la colombiana ya generaba revolución. Había revelado su presencia en los tres shows de Vélez de una forma igualmente emotiva. Lo contó en vivo durante su visita al ciclo Nadie Dice Nada, de Luzu TV, donde compartió la noticia y su cuota de emoción con Nico Occhiato y quienes lo acompañan en la mesa. “Voy a telonear a Shakira en Vélez. El 8, el 9 y el 11. ¡Lo conseguí! Son tres Vélez, chicos. Estoy muy nerviosa, muy nerviosa. No, me voy a morir. No lo puedo creer. O sea, va a sonar mi disco en el Vélez”, expresó, incapaz de ocultar la alegría y los nervios de un salto profesional tan esperado.

El estudio se llenó de festejos, risas y bromas sobre posibles cruces musicales. La noticia vibró en las redes, donde Ángela explotó de entusiasmo en un posteo acompañado de imágenes promocionales y emoticones que hablaban por sí solos. Allí se veía la gráfica con Shakira en primer plano y el anuncio de localidades agotadas. El flyer, que la presentaba como “artista invitada”, selló el reconocimiento de una trayectoria en ascenso y ubicó las fechas del 8, 9 y 11 de diciembre como puntos de inflexión en su carrera.

Ángela Torres anunció que será la telonera de Shakira en los shows de diciembre (Video: Luzu TV)

La confirmación de su presencia en Vélez no solo generó sorpresa y alegría entre colegas y público; también encendió el orgullo de sus seguidores. La posibilidad de escuchar su disco abriendo una cita internacional de semejante magnitud representó un privilegio y un salto simbólico para la música joven argentina.

La reciente seguidilla de presentaciones como telonera de Shakira abrió, para ella, un nuevo capítulo. Las localidades agotadas, la calidez de su público y las imágenes de una noche en Vélez confirmaron que Ángela Torres ya forma parte de los hitos sentimentales de la música popular argentina.