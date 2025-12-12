Teleshow

El encuentro a solas de Ángela Torres y Shakira después de los tres conciertos en Vélez: “Una voz increíble”

La sobrina de Diego Torres tuvo la oportunidad de conocer a la colombiana luego de ser la telonera de sus tres shows. Las tiernas palabras de la estrella internacional

Guardar
El encuentro de Ángela Torres y Shakira después de los tres conciertos en Vélez (Video: Instagram)

Shakira hizo historia en Buenos Aires llenando tres veces el estadio José Amalfitani para cerrar el “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Pero antes de que la artista colombiana se subiera al escenario ante miles de fanáticos, el show tuvo una telonera de lujo: Ángela Torres. Para la joven cantante argentina, la serie de conciertos significó cumplir dos sueños de la infancia y la adolescencia: cantar en un estadio y conocer en persona a la figura a la que admiró por años.

Tal fue la magnitud del encuentro que Ángela, aún emocionada, compartió en sus redes el video que registró el instante previo al show, cuando finalmente pudo conocer y abrazar a Shakira. El primer intercambio no solo fue cordial, sino que dejó en claro la admiración mutua:

Shakira le expresó: “Es increíble, de hecho, hay unas canciones que me encantan, que se las pasaba...” Ángela, visiblemente agradecida, respondió: “Ay, muchas gracias”. La colombiana, lejos de dar el tema por terminado, reafirmó: “Es cierto que yo le decía, le decía a ella que me gustaba. Y a Jonathan (Nota: un integrante del equipo de Shakira), porque ahí no está Jonathan”.

Torres, aún sorprendida por el halago, cerró: “Muchas gracias, un placer enorme. Sos es una reina”. La cantante de “La de la intuición” decidió cerrar el intercambio con admiración: “Una voz increíble”.

El emotivo momento rápidamente fue celebrado por seguidores y colegas en redes, simbolizando el valor de los sueños cumplidos, el reconocimiento artístico y la importancia de los lazos que se tejen cuando la música se convierte en puente generacional y de inspiración. Así, Ángela Torres no solo vivió su debut ante una multitud, sino que también se llevó el cariño y la validación de una de las artistas latinas más exitosas del mundo.

La emoción de Gloria Carrá al ver a Ángela Torres cumplir sus sueños (Video: Instagram)

Luego de la primera fecha, Gloria Carrá no pudo disimular su orgullo y felicidad por el gran presente de su hija mayor. A través de sus redes sociales, Gloria Carrá compartió un emotivo video que resumió los momentos más significativos de Ángela Torres como telonera de Shakira en el estadio José Amalfitani. Para Ángela, la posibilidad de abrirle el show a la artista que siempre admiró fue mucho más que un trabajo: fue la materialización de un sueño, un paso clave en su carrera artística y un motivo de orgullo tanto profesional como personal.

El video editado por Gloria mostró a Ángela en pleno protagonismo sobre el escenario, donde interpretó “Luz Roja”, uno de los temas de su primer álbum, desplegando su voz y su energía ante miles de personas. Las imágenes también la captaron fuera del escenario, disfrutando, relajada, en compañía de su equipo y de Marcos Giles, su compañero de Luzu, con quien estaría comenzando una relación. El cierre del montaje, en medio del show de Shakira, capturó otro momento de intimidad: Ángela abrazada a sus amigos, vibrando juntos mientras la colombiana entonaba “Antología”, reflejando la felicidad profesional y la fortaleza de los vínculos que la acompañan.

Carrá acompañó el reel con palabras que condensaron el orgullo y la emoción del momento: “Mi chiquita gigante teloneando a Shakira en Vélez!! Feliz y emocionada, no solo por verla cumplir sus sueños, también porque últimamente la veo reír y eso me llena el corazón de amor. Vamos Ange, esto recién empieza!! El último video me encanta, ella y sus amigos siempre”.

El intercambio entre madre e hija sumó aún más ternura y complicidad pública. Ángela le respondió: “Te amo mamáaaa, gracias por acompañarme y por ser luuuuzzz”, mientras que Gloria no tardó en contestar: “Vos sos mi luz!! Te acompaño a donde me pidas. Te amo”. La charla siguió con humor: “Jajaja el final fue ronda de chismes, que se sepa”, bromeó Torres, a lo que Gloria respondió divertida: “Yo pensé que era puro amor”.

Temas Relacionados

ShakiraÁngela Torres

Últimas Noticias

La última noche de Shakira en Buenos Aires: emoción y celebridades en la Caminata de La Loba

Floppy Tesouro fue una de las figuras elegidas para acompañar a la cantante en un instante clave y emocionante del show

La última noche de Shakira

Cómo sigue la salud de Joaquín Levinton luego de sufrir un infarto de miocardio

El líder de Turf fue asistido por el SAME y permanece internado en el Hospital Fernández. El comunicado de la banda y los detalles de su evolución

Cómo sigue la salud de

Nicole Neumann y Fabián Cubero exponen más que nunca la grieta familiar a días del cumpleaños de 15 de Allegra

Declaraciones cruzadas, acuerdos rotos y reproches públicos marcan una celebración atravesada por el conflicto

Nicole Neumann y Fabián Cubero

La nueva aventura de Los Totora: un viaje a la intimidad de la banda entre asados, música y amigos

En su visita a Infobae en Vivo, Juani Giorgetti y Juan Manuel Prieto presentaron Club Totora, su nuevo proyecto que resume el espíritu del grupo: un culto a la amistad, las anécdotas y las canciones

La nueva aventura de Los

El orgullo de Roberto García Moritán por la muestra de ballet de su hija Anita: “Muerto de amor”

La niña, fruto de su relación con Pampita Ardohain, brilló en el encuentro realizado en un reconocido teatro. La emoción de su papá y la eterna complicidad con su amiga Sarah Burlando

El orgullo de Roberto García
DEPORTES
Una ex figura de la

Una ex figura de la NBA dio detalles de su lucha contra un agresivo cáncer: “No quiero quedarme de brazos cruzados”

El argentino Nico Varrone completó el último día de actividad con la Fórmula 2: el trabajo en Abu Dhabi para lograr el objetivo de la F1

Ariel Holan habló por primera vez de su salida de Rosario Central y se refirió al título que le dieron por la Tabla Anual

Helmut Marko reveló los motivos de su salida de Red Bull tras el final de la temporada de la F1 y contó cuál fue la reacción de Verstappen

FIFA abrió una nueva fase de venta de entradas para el Mundial 2026 tras el sorteo: cómo adquirir los tickets

TELESHOW
La última noche de Shakira

La última noche de Shakira en Buenos Aires: emoción y celebridades en la Caminata de La Loba

Cómo sigue la salud de Joaquín Levinton luego de sufrir un infarto de miocardio

Nicole Neumann y Fabián Cubero exponen más que nunca la grieta familiar a días del cumpleaños de 15 de Allegra

La nueva aventura de Los Totora: un viaje a la intimidad de la banda entre asados, música y amigos

El orgullo de Roberto García Moritán por la muestra de ballet de su hija Anita: “Muerto de amor”

INFOBAE AMÉRICA

Modernización de la infraestructura móvil

Modernización de la infraestructura móvil gana premio internacional por impulsar la conectividad y el avance digital

Trump anunció que Tailandia y Camboya acordaron un cese de hostilidades tras la escalada fronteriza que dejó una treintena de muertos

Lituania interceptó en una semana más de 20 globos bielorrusos que violaron su espacio aéreo

La directora del grupo de museos Tate anuncia su salida tras nueve años al frente

La banda criminal peruana Los Navarro se infiltró en Ecuador mediante identidades falsas y alianzas locales