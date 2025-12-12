El encuentro a solas de Ángela Torres y Shakira después de los tres conciertos en Vélez: “Una voz increíble”

El encuentro de Ángela Torres y Shakira después de los tres conciertos en Vélez (Video: Instagram)

Shakira hizo historia en Buenos Aires llenando tres veces el estadio José Amalfitani para cerrar el “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”. Pero antes de que la artista colombiana se subiera al escenario ante miles de fanáticos, el show tuvo una telonera de lujo: Ángela Torres. Para la joven cantante argentina, la serie de conciertos significó cumplir dos sueños de la infancia y la adolescencia: cantar en un estadio y conocer en persona a la figura a la que admiró por años.

Tal fue la magnitud del encuentro que Ángela, aún emocionada, compartió en sus redes el video que registró el instante previo al show, cuando finalmente pudo conocer y abrazar a Shakira. El primer intercambio no solo fue cordial, sino que dejó en claro la admiración mutua:

Shakira le expresó: “Es increíble, de hecho, hay unas canciones que me encantan, que se las pasaba...” Ángela, visiblemente agradecida, respondió: “Ay, muchas gracias”. La colombiana, lejos de dar el tema por terminado, reafirmó: “Es cierto que yo le decía, le decía a ella que me gustaba. Y a Jonathan (Nota: un integrante del equipo de Shakira), porque ahí no está Jonathan”.

Torres, aún sorprendida por el halago, cerró: “Muchas gracias, un placer enorme. Sos es una reina”. La cantante de “La de la intuición” decidió cerrar el intercambio con admiración: “Una voz increíble”.

El emotivo momento rápidamente fue celebrado por seguidores y colegas en redes, simbolizando el valor de los sueños cumplidos, el reconocimiento artístico y la importancia de los lazos que se tejen cuando la música se convierte en puente generacional y de inspiración. Así, Ángela Torres no solo vivió su debut ante una multitud, sino que también se llevó el cariño y la validación de una de las artistas latinas más exitosas del mundo.

La emoción de Gloria Carrá al ver a Ángela Torres cumplir sus sueños (Video: Instagram)

Luego de la primera fecha, Gloria Carrá no pudo disimular su orgullo y felicidad por el gran presente de su hija mayor. A través de sus redes sociales, Gloria Carrá compartió un emotivo video que resumió los momentos más significativos de Ángela Torres como telonera de Shakira en el estadio José Amalfitani. Para Ángela, la posibilidad de abrirle el show a la artista que siempre admiró fue mucho más que un trabajo: fue la materialización de un sueño, un paso clave en su carrera artística y un motivo de orgullo tanto profesional como personal.

El video editado por Gloria mostró a Ángela en pleno protagonismo sobre el escenario, donde interpretó “Luz Roja”, uno de los temas de su primer álbum, desplegando su voz y su energía ante miles de personas. Las imágenes también la captaron fuera del escenario, disfrutando, relajada, en compañía de su equipo y de Marcos Giles, su compañero de Luzu, con quien estaría comenzando una relación. El cierre del montaje, en medio del show de Shakira, capturó otro momento de intimidad: Ángela abrazada a sus amigos, vibrando juntos mientras la colombiana entonaba “Antología”, reflejando la felicidad profesional y la fortaleza de los vínculos que la acompañan.

Carrá acompañó el reel con palabras que condensaron el orgullo y la emoción del momento: “Mi chiquita gigante teloneando a Shakira en Vélez!! Feliz y emocionada, no solo por verla cumplir sus sueños, también porque últimamente la veo reír y eso me llena el corazón de amor. Vamos Ange, esto recién empieza!! El último video me encanta, ella y sus amigos siempre”.

El intercambio entre madre e hija sumó aún más ternura y complicidad pública. Ángela le respondió: “Te amo mamáaaa, gracias por acompañarme y por ser luuuuzzz”, mientras que Gloria no tardó en contestar: “Vos sos mi luz!! Te acompaño a donde me pidas. Te amo”. La charla siguió con humor: “Jajaja el final fue ronda de chismes, que se sepa”, bromeó Torres, a lo que Gloria respondió divertida: “Yo pensé que era puro amor”.