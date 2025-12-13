Noelia Marzol mostró cómo continúa la recuperación de su hijo tras su operación: “Hay que mantenerlo quieto 10 días”

La bailarina compartió la evolución de su pequeño Donatello luego de someterse a una cirugía

Noelia Marzol compartió con sus seguidores la evolución de su hijo Donatello, de cuatro años, tras la cirugía a la que fue sometido este viernes. El niño, que ya se encuentra en su hogar, recibió el alta médica y retomó sus actividades habituales, según mostró la artista en sus redes sociales.

La intervención, una cirugía de amígdalas y adenoides programada, se realizó en una clínica cuyo nombre no trascendió. Marzol publicó imágenes del “primer día post operatorio”, en las que Donatello aparece jugando en casa. Para facilitar la recuperación, la familia recurrió a juegos que permiten mantener al niño en reposo durante los diez días recomendados por los médicos.

Noelia Marzol muestra la recuperación de su hijo Donatello tras la cirugía de amígdalas y adenoides

Entre las actividades que acompañan el proceso, Donatello se entretiene con un set de gemas de colores, que incluye más de 500 piezas para decorar caricaturas de películas animadas. Esta propuesta lúdica ayuda a que el pequeño permanezca tranquilo y distraído durante el postoperatorio.

Marzol, acostumbrada a compartir tanto los momentos felices como los desafíos familiares, transmitió tranquilidad a sus seguidores tras la cirugía. En una primera publicación, se mostró saliendo del quirófano con Donatello en brazos y expresó: “Ayer se operó Dona. ¡Está súper genial! Se la re bancó”. Más tarde, confirmó la buena evolución del niño: “Ya estamos en casa jugando”.

En ese sentido, Teleshow se contactó con el círculo íntimo de la artista, quienes destacaron que el niño fue sometido a una cirugía de amígdalas y adenoides, la cual estaba programada.

Noelia Marzol acompaño a su hijo a realizarse una operación (Instagram)

La salud de Donatello ha sido motivo de atención en los últimos meses para los fanáticos de Noelia. A mediados de año, el niño sufrió una caída en la vía pública que le provocó un raspón en el rostro. Marzol relató el episodio con humor: “Dona aterrizó contra el asfalto… Nada fuera de lo normal. Está regio”, acompañando el mensaje con una imagen del pequeño disfrutando de un helado, minimizando el incidente y resaltando la templanza de su hijo.

En julio de 2024, Donatello también se lastimó los dedos con una puerta, accidente que requirió tres puntos de sutura. En esa ocasión, la situación requirió mayor atención, ya que el niño recibió tres puntos de sutura. La artista describió la situación: “Les cuento, a Dona le pasó que se agarró los dedos con la puerta, fin. Se agarró de manera muy jodida, carne saliéndole por todos lados, por lo cual le dieron tres puntillos”. La artista no solo informó sobre el estado de su hijo, sino que también describió el clima familiar de esos días, marcado por el cansancio y el estrés.

Donatello, de cuatro años, recibe el alta médica y retoma sus actividades habituales en casa

El entorno familiar, integrado por Marzol, su pareja Ramiro Arias y la hija menor, Alfonsina, ha atravesado momentos de tensión debido a los problemas de salud de los niños. La artista ha optado por la transparencia y el humor para comunicar estas dificultades. En una de sus publicaciones, bromeó sobre el cansancio acumulado: “Su madre (por ella) está hecha una loca desquiciada y su padre ya no aguanta más”. La situación se intensificó cuando Alfonsina enfrentó un cuadro de otitis, lo que llevó a Marzol a manifestar: “Esperemos que los planetas se alineen y después del estreno del martes volvamos a la normalidad porque realmente esto está siendo muy agotador”.

A pesar de los desafíos, la familia mantiene una actitud positiva y cercana con sus seguidores. Marzol, fiel a su estilo directo, muestra que la maternidad y la vida familiar pueden afrontarse con autenticidad, sin ocultar el cansancio ni los imprevistos. Su manera de relatar cada episodio revela cómo la espontaneidad y el sentido del humor se convierten en herramientas fundamentales para transitar las dificultades cotidianas.