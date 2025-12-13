Nahuel Pennisi contó cómo conoció a su esposa y qué lo enamoró en un encuentro laboral en Tucumán: su historia de amor

Nahuel Pennisi contó como se enamoró de su pareja (Video: Fernet con Grego-Telefe)

Nahuel Pennisi, reconocido cantautor argentino, visitó el programa de Grego Rossello, Fernet con Grego (Telefe), donde abrió su corazón y compartió la historia de amor con su esposa y madre de sus dos hijos, Mayra Deleo. La anécdota reveló cómo un encuentro meramente laboral se transformó en el inicio de una conexión profunda, genuina y familiar que cambió la vida de ambos.

Pennisi contó: “Fue lindo porque a Mayra la conozco cuando me llevaron a Tucumán por primera vez a unos festivales. Ella es parte de la productora que me contrata a mí. Entonces, bueno, fue bastante fuerte todo eso porque yo empecé a charlar con ella y el perfume está muy bien puesto ahí, porque una de las cosas que me atrapó de ella fue el perfume que tenía. Muy bien. Que recién hace re poquito tiempo, re poquitos meses, podríamos decir, lo volvió a conseguir después de esa época. Pasaron siete años y volvió a aparecer. Volvió a aparecer”.

Y siguió: “Y ahí empezamos a charlar. Yo me acuerdo que le decía que me gustaba hablar con ella, que eso no me pasaba nunca. Viste que a veces uno habla con alguien, habla y hay un límite. Bueno, listo, nos vemos. Pero con ella no, con ella me pasaba de que me gustaba seguir hablando”.

El músico destacó que la relación creció en base a valores compartidos y detalles cotidianos: “Nos unieron mucho los valores familiares, el valor de la comida compartida con los padres, con los amigos, de lo que significa estar para los hermanos, estar para tus papás, el valorar un gesto simple como: Che, ¿querés un mate? Bueno, eso somos nosotros. Y además, las personas que viven en el interior tienen algo extra, tienen algo especial. Comparto. Los de Buenos Aires también tienen algo especial, distinto, todos tenemos algo distinto, pero el interior es algo que no se puede negar, es algo espectacular”.

Hoy Mayra es la mángar de Nahuel y tiene dos hijos (Instagram)

La familiaridad y la calidez fueron claves: “Me atraparon mucho las reuniones familiares de mis suegros, de mis cuñados, que se juntaban con sus tíos, sus primos, sobrinos, y era una juntada domingo al mediodía de 20 personas. Y yo digo: Esto en Buenos Aires, ¿cuándo? Un amigo: Están todos peleados en Buenos Aires”.

Para el cantante, la conexión con Mayra fue especial también porque estaba libre de fanatismos y de expectativas artísticas previas: “Lo que más me gustó de Mayra fue que ella, la verdad que no me tenía tanto artísticamente… Cuando llegué a Tucumán esa primera vez, el papá le dijo: Che, vas a tener que acompañar a Nahuel, y ella se leyó la gacetilla medio rápido, me conoció ahí, escuchó un poco los discos medio por arriba como para no estar sin ninguna data. Y nada más. O sea, no era ni fan ni nada. Y yo creo que eso también lo hizo lindo, porque vos imaginate que ella sea fan total. Es raro. Entonces, yo creí más ahí en ella… Claro, no había un interés: Che, te escucho, te fui a ver 10 veces el año pasado”.

La historia de Nahuel Pennisi y Mayra Deleo es una muestra de que el destino puede sorprender en los momentos más inesperados y sencillos de la vida. Lo que comenzó como un encuentro laboral fue transformándose, charla tras charla, en una conexión genuina basada en la simplicidad, los valores compartidos y el afecto cotidiano. Hoy, con una familia consolidada y una carrera en crecimiento, Pennisi no solo homenajea el impacto de ese primer perfume y las reuniones eternas de domingo, sino que reivindica la importancia de dejarse sorprender, de apostar por los lazos verdaderos y de encontrar la felicidad en los gestos de todos los días.