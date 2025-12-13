Teleshow

Lissa Vera confirmó su participación en el regreso de Bandana en el Gran Rex: “Firmé contrato”

La cantante le puso fin al misterio y finalmente aseguró que volverá a ser parte de la icónica banda de los 2000

Guardar
Lissa Vera contó que firmó el contrato para la vuelta de Bandana en 2026

Tras semanas de rumores, idas y vueltas y una gran expectativa por parte de los fanáticos, Lissa Vera finalmente despejó todas las dudas y confirmó, con entusiasmo, su presencia en el regreso más esperado de la música pop nacional: la vuelta de Bandana. La mítica agrupación, que marcó a toda una generación con sus hits y su impronta, apostará en 2025 a una nueva era de reencuentro y nostalgia, y la participación de Lissa era la pieza clave que aún faltaba confirmar de manera oficial.

En una entrevista reciente en Los Profesionales de Siempre (El Nueve), la cantante no dudó en compartir la noticia en primera persona, generando un clima de euforia y sorpresa en el estudio: “Mmm, tengo una noticia que darles. Una primicia”. Entre bromas y cierta tensión, agregó: “Acabo de bajar de una oficina... donde firmé, he firmado un contrato”. Consultada enseguida por la naturaleza del acuerdo, Lissa resolvió el misterio con la frase más esperada: “Han esperado mucho, junto con las chicas. Así que firmé contrato para hacer el Gran Rex el año que viene”. El anuncio fue recibido con una ola de aplausos y exclamaciones de alegría: “¡Bravo! El Gran Rex, ¡al fin!”, celebraron los panelistas y una parte importante de quienes siguen de cerca el camino del grupo.

Lissa Vera habló sobre el
Lissa Vera habló sobre el festejo de Bandana por sus 25 años

La confirmación de Vera no sólo implica la reunión de las voces originales que cautivaron al público argentino a comienzos de los 2000, sino también la promesa de un espectáculo que revivirá clásicos y verá a las Bandana nuevamente sobre uno de los escenarios más emblemáticos de Buenos Aires. El Teatro Gran Rex, testigo de numerosos conciertos memorables, será el lugar elegido para que la banda y sus seguidoras vivan un evento a pura emoción, reencuentro y canciones inolvidables.

Este regreso marca una nueva etapa, no exenta de desafíos y recuerdos agridulces, pero llena de energía renovada y de la certeza de que, para muchos fans, Bandana sigue siendo mucho más que un grupo musical: es un símbolo generacional. Con sus integrantes listas para volver a la acción, el regreso de Lissa Vera ratifica que la magia y la fuerza de aquella revolución pop todavía tienen mucho por ofrecer al público argentino.

La magia pop que marcó a toda una generación se encendió nuevamente la noche del 24 de noviembre, cuando Bandana protagonizó un reencuentro épico en el boliche Moscú de la Costanera porteña. Con entradas agotadas y un clima de euforia anticipada desde horas antes, el cuarteto formado por Lourdes Fernández, Lissa Vera, Valeria Gastaldi y Virginia da Cunha concretó una noche que funcionó como tributo al grupo nacido en Popstars en 2001 y también como anticipo del aniversario número 25 de su surgimiento.

El show, parte de la fiesta L.A.T.M. +35 organizada por Tommy Muñoz, superó todas las expectativas: la convocatoria, el grito colectivo de los fans que corearon cada tema y una puesta en escena que demostró que, a pesar del paso del tiempo y de los caminos personales recorridos, la química artística y escénica sigue tan vigente como en los días dorados del grupo.

Finalmente, la noche llegó y Bandana cumplió. Las cuatro subieron al escenario con estilismos negros coordinados que fusionaron fuerza pop, sensualidad y guiños dosmileros aggiornados: Lowrdez eligió musculosa negra con tiras, falda corta y botas caña alta con flecos; Lissa optó por vestido corto con tachas, accesorios XL y botas de plataforma; Virginia llevó top y minifalda con transparencias, sumando guantes de lentejuelas y botas altas; Valeria apostó al crop top y shorts en gasa translúcida. Los maquillajes iluminados, los detalles brillantes y las botas con flecos completaron un concepto pensado y contundente: unidad estética, carácter, y un regreso 100% banda pop.

El show comenzó con “12 horas” y siguió, sin tregua, con un setlist de clásicos y favoritas que hicieron vibrar el lugar: “Maldita Noche”, “Muero de Amor”, “Cómo Puede Ser”, “Guapas”, “Nadie Como Yo”, y el cierre inolvidable con “Llega la Noche”, donde Bandana confirmó, ante el grito de los fans y la energía del público, que la magia nunca se fue y que la nostalgia y el espíritu celebratorio siguen renovados.

Temas Relacionados

Lissa VeraLowrdesValeria GastaldiVirginia da CunhaBandana

Últimas Noticias

Quién es el multimillonario europeo al que vinculan con Zaira Nara

El presunto romance fue revelado por el periodista Gustavo Méndez. Robert Strom, polista y empresario, nació en Francia, tiene 37 años, habla perfecto español y vive entre Palm Beach y castillos europeos. Su relación con la familia de las Trillizas de Oro

Quién es el multimillonario europeo

La evolución de la salud de Joaquín Levinton tras sufrir un infarto: cuándo podría recibir el alta

En charla con Teleshow, allegados al artista relataron cómo evoluciona el músico. La ola de mensajes y muestras de afecto de colegas y seguidores acompaña el proceso del artista en un momento clave de su carrera

La evolución de la salud

El desafío del hielo: Evangelina Anderson, Sofía la Reini y Sofía Martínez revolucionaron MasterChef con un trend viral

En medio de las pausas en la grabación del reality de cocina las mujeres se animaron a subir la temperatura de las redes

El desafío del hielo: Evangelina

Chechu Bonelli hizo estallar las redes con dos sugerentes posteos: “Mano a mano conmigo misma”

Tras su separación de Darío Cvitanich, la periodista se mostró relajada, disfrutando de la tranquilidad de su hogar

Chechu Bonelli hizo estallar las

Guillermina Valdés habló de su relación con Pampita: “Yo la re quiero, ella no me quiere a mí”

Las modelos compartieron pantalla en el Bailando, en el año 2021, y durante ese tiempo protagonizaron algunos cruces y momentos de tensión

Guillermina Valdés habló de su
DEPORTES
Sergio Slipak empató con Faustino

Sergio Slipak empató con Faustino Oro y no guardó elogios: “Es la mayor promesa en el historial ajedrecístico de Argentina”

El multitudinario recibimiento a Lionel Messi en su llegada a la India junto a De Paul y Suárez para el GOAT Tour

La extraña razón por la que un entrenador argentino dirigirá a la selección de Perú por un partido

El piloto de la Fórmula 1 que viajará a la Antártida para un intenso entrenamiento: el antecedente de Hamilton

De entrenador en secundaria a quarterback más veterano: el sorpresivo retorno de Philip Rivers a la NFL

TELESHOW
Quién es el multimillonario europeo

Quién es el multimillonario europeo al que vinculan con Zaira Nara

La evolución de la salud de Joaquín Levinton tras sufrir un infarto: cuándo podría recibir el alta

El desafío del hielo: Evangelina Anderson, Sofía la Reini y Sofía Martínez revolucionaron MasterChef con un trend viral

Chechu Bonelli hizo estallar las redes con dos sugerentes posteos: “Mano a mano conmigo misma”

Guillermina Valdés habló de su relación con Pampita: “Yo la re quiero, ella no me quiere a mí”

INFOBAE AMÉRICA

Una aldea solo para ellas:

Una aldea solo para ellas: así es Umoja, el paraje que revolucionó el papel de la mujer en África

Los osos polares en Groenlandia reescriben su ADN frente al deshielo del Ártico, asegura un estudio

Un avance en la genética vegetal promete mejorar la productividad y adaptación de las plantas de cultivo

Fallas, un descenso sin frenos y una cápsula mortal: la dramática historia de Vladímir Komarov, el primer cosmonauta caído de la historia

Elecciones en Honduras: la Unión Europea pidió respeto a la voluntad popular tras casi dos semanas sin resultados oficiales