Lissa Vera confirmó su participación en el regreso de Bandana en el Gran Rex: “Firmé contrato”

Lissa Vera contó que firmó el contrato para la vuelta de Bandana en 2026

Tras semanas de rumores, idas y vueltas y una gran expectativa por parte de los fanáticos, Lissa Vera finalmente despejó todas las dudas y confirmó, con entusiasmo, su presencia en el regreso más esperado de la música pop nacional: la vuelta de Bandana. La mítica agrupación, que marcó a toda una generación con sus hits y su impronta, apostará en 2025 a una nueva era de reencuentro y nostalgia, y la participación de Lissa era la pieza clave que aún faltaba confirmar de manera oficial.

En una entrevista reciente en Los Profesionales de Siempre (El Nueve), la cantante no dudó en compartir la noticia en primera persona, generando un clima de euforia y sorpresa en el estudio: “Mmm, tengo una noticia que darles. Una primicia”. Entre bromas y cierta tensión, agregó: “Acabo de bajar de una oficina... donde firmé, he firmado un contrato”. Consultada enseguida por la naturaleza del acuerdo, Lissa resolvió el misterio con la frase más esperada: “Han esperado mucho, junto con las chicas. Así que firmé contrato para hacer el Gran Rex el año que viene”. El anuncio fue recibido con una ola de aplausos y exclamaciones de alegría: “¡Bravo! El Gran Rex, ¡al fin!”, celebraron los panelistas y una parte importante de quienes siguen de cerca el camino del grupo.

Lissa Vera habló sobre el festejo de Bandana por sus 25 años

La confirmación de Vera no sólo implica la reunión de las voces originales que cautivaron al público argentino a comienzos de los 2000, sino también la promesa de un espectáculo que revivirá clásicos y verá a las Bandana nuevamente sobre uno de los escenarios más emblemáticos de Buenos Aires. El Teatro Gran Rex, testigo de numerosos conciertos memorables, será el lugar elegido para que la banda y sus seguidoras vivan un evento a pura emoción, reencuentro y canciones inolvidables.

Este regreso marca una nueva etapa, no exenta de desafíos y recuerdos agridulces, pero llena de energía renovada y de la certeza de que, para muchos fans, Bandana sigue siendo mucho más que un grupo musical: es un símbolo generacional. Con sus integrantes listas para volver a la acción, el regreso de Lissa Vera ratifica que la magia y la fuerza de aquella revolución pop todavía tienen mucho por ofrecer al público argentino.

La magia pop que marcó a toda una generación se encendió nuevamente la noche del 24 de noviembre, cuando Bandana protagonizó un reencuentro épico en el boliche Moscú de la Costanera porteña. Con entradas agotadas y un clima de euforia anticipada desde horas antes, el cuarteto formado por Lourdes Fernández, Lissa Vera, Valeria Gastaldi y Virginia da Cunha concretó una noche que funcionó como tributo al grupo nacido en Popstars en 2001 y también como anticipo del aniversario número 25 de su surgimiento.

El show, parte de la fiesta L.A.T.M. +35 organizada por Tommy Muñoz, superó todas las expectativas: la convocatoria, el grito colectivo de los fans que corearon cada tema y una puesta en escena que demostró que, a pesar del paso del tiempo y de los caminos personales recorridos, la química artística y escénica sigue tan vigente como en los días dorados del grupo.

Finalmente, la noche llegó y Bandana cumplió. Las cuatro subieron al escenario con estilismos negros coordinados que fusionaron fuerza pop, sensualidad y guiños dosmileros aggiornados: Lowrdez eligió musculosa negra con tiras, falda corta y botas caña alta con flecos; Lissa optó por vestido corto con tachas, accesorios XL y botas de plataforma; Virginia llevó top y minifalda con transparencias, sumando guantes de lentejuelas y botas altas; Valeria apostó al crop top y shorts en gasa translúcida. Los maquillajes iluminados, los detalles brillantes y las botas con flecos completaron un concepto pensado y contundente: unidad estética, carácter, y un regreso 100% banda pop.

El show comenzó con “12 horas” y siguió, sin tregua, con un setlist de clásicos y favoritas que hicieron vibrar el lugar: “Maldita Noche”, “Muero de Amor”, “Cómo Puede Ser”, “Guapas”, “Nadie Como Yo”, y el cierre inolvidable con “Llega la Noche”, donde Bandana confirmó, ante el grito de los fans y la energía del público, que la magia nunca se fue y que la nostalgia y el espíritu celebratorio siguen renovados.