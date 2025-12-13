Las repercusiones en el mundo de la política y el espectáculo por la muerte de Héctor Alterio

Murió el actor argentino Héctor Alterio a los 96 años

El fallecimiento de Héctor Alterio a los 96 años en Madrid, España, donde residía desde 1975, generó una ola de homenajes y mensajes de pesar en el mundo del espectáculo.

La triste noticia, confirmada este sábado por la mañana, marcó el final de una trayectoria que dejó una huella profunda en el cine, el teatro y la televisión argentino, y que se vio atravesada por el exilio forzado durante la década del setenta.

Desde el último tercio de su vida, Alterio vivió en España tras recibir amenazas de muerte por parte de la organización paramilitar Triple A. Según relató Luis Brandoni al canal TN, el actor “se encontraba en el Festival de San Sebastián presentando la película La Tregua cuando decidió permanecer en el país europeo".

Brandoni, quien compartió pantalla con Alterio en títulos emblemáticos como La Historia Oficial, La Tregua, La Patagonia Rebelde, Caballos Salvajes y El hijo de la novia, entre otros filmes, destacó: “Héctor vivió una vida muy intensa, muy dichosa, en sus primeros años en el teatro independiente y más tarde en el teatro comercial. Hizo cosas muy importantes, fue un grandísimo actor, y a los noventa y seis años se despidió de nosotros”, según recogió el canal TN.

El presidente de España, Pedro Sánchez, fue una de las primeras figuras públicas en expresar su pesar por la muerte del actor argentino. En un mensaje difundido en la red social X, con un reposteo de la despedida de la Academia de Cine de España, Sánchez afirmó: “Lamento profundamente el fallecimiento de Héctor Alterio, actor inmenso y querido, que dejó una huella imborrable en el cine, el teatro y la televisión. Su talento y su humanidad seguirán vivos en cada uno de sus trabajos. Todo mi cariño a su familia y amigos”.

El impacto de la noticia se reflejó en las redes sociales y en los mensajes de instituciones y colegas, que subrayaron el legado de compromiso y excelencia artística de Alterio. Desde la escena argentina, actores y actrices lo despidieron como un referente y motivo de orgullo para varias generaciones.

Este fue el caso de Leonardo Cifelli, el secretario de Cultura de la Nación, publicó en X la despedida: “Con profundo pesar despedimos a Héctor Alterio, uno de los grandes actores de la historia cultural argentina. Este año tuvimos el honor de reconocerlo con el Premio a la Trayectoria del Fondo Nacional de las Artes, como testimonio de una vida dedicada al arte y a la escena. Alterio fue un ejemplo de compromiso, generosidad y respeto por un oficio al que se entregó con excelencia, sensibilidad y coherencia a lo largo de décadas", fue un extracto.

Una de las despedidas más emotivas fue la que dio el actor Gastón Pauls, con una seguidilla de historias de Instagram en donde se lo ve estrechando manos con el legendario actor y, cada uno, besando la mano del otro. Y a ese gesto sumó la frase: “Una de las fotos más lindas de toda mi vida. Buen viaje maestro”.

Pauls también publicó otra dedicatoria: “Gracias por tanto amor, por tantas charlas, por tantos consejos, Héctor querido. Siempre en mi corazón”.

A esas fotos con dedicatorias también le sumó partes de la presentación y un fragmento del filme El último tren (también conocida como Corazón de fuego), una coproducción uruguaya-argentina-española de 2002, dirigida por Diego Arsuaga, en donde compartieron elenco. Y volvió a subir la foto del beso mutuo con la frase: “Flaquito hermoso”.

“Acabo de conocer el fallecimiento de Héctor Alterio. Muy triste noticia, trabajamos juntos en varias ocasiones. Un caballero un inmenso actor y un hombre bueno que afortunadamente ha trabajado hasta el final. Mis condolencias a sus hijos y a su maravillosa mujer”, posteó la actriz española Fiorella Faltoyano, quien actuó junto a Alterio en películas como Asignatura pendiente (1977), junto a José Sacristán y Silvia Tortosa, o en A la pálida luz de la luna (1985).

Desde la cuenta oficial del complejo Multiteatro también despidieron al inolvidable actor. “El fallecimiento de Héctor Alterio enluta a la comunidad artística argentina y española. Desde esta Casa Teatral sentimos congoja ante la desaparición física de uno de los mayores representantes de nuestra cultura. Vayan a la distancia nuestras condolencias a toda su familia”.

El mundo de la música también dijo presente. El primero en pronunciarse fue Fito Páez, quien despidió a Alterio con un “¡Chau Hector!, gracias por darnos tanto, tan hermoso a todos los que tuvimos la suerte de conocerte y ser tus espectadores“.

Y agregó: “Gracias por tu profundo humanismo cuando bordaste e interpretabas a cada uno de tus personajes. Y gracias por tus clases de humildad en el set de filmación. Gracias. Mi amor a sus familiares y amigos".

