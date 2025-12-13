Teleshow

El fuerte respaldo de la China Suárez a Mauro Icardi en medio de rumores de su salida del Galatasaray

El delantero convirtió un gol en la goleada de su equipo y su novia lo festejo en familia y a lo grande, en una semana marcada por todo tipo de versiones

El alocado festejo de la China Suárez y sus hijos tras un gol de Icardi (Video: Instagram)

La China Suárez celebró con entusiasmo el gol de Mauro Icardi con el que el Galatasaray, selló su goleada 4 a 1 al Antalyaspor y sumó una escena más al culebrón futbolero y amoroso que se vive en Turquía por estos días. La actriz subió un video en la que se la ve festejando alocadamente frente al televisor junto a sus hijas —incluida Rufina, ya de regreso a Estambul luego de asistir a la boda de su papá Nicolás Cabré— y su círculo íntimo.

La publicación incluyó un mensaje especial dirigido a Icardi, en el que la actriz manifestó el apoyo y la felicidad que le genera el presente del futbolista en una semana marcada por los rumores. “Verte feliz me hace feliz”, sentenció la China junto a un corazón rojo, mientras la imagen tomaba al futbolista a pura sonrisa con su compañero y amigo Lucas Torreira celebrando la victoria.

Según difundieron algunos medios turcos, el futuro del rosarino podría estar lejos del club más popular del país, lo que llevó al propio delantero a desmentir versiones sobre una rescisión anticipada de su contrato, vigente hasta junio de 2026. A través de sus redes sociales, Icardi se dirigió a sus seguidores y a la prensa, asegurando que cualquier decisión sobre su continuidad será tomada exclusivamente por él.

“Entiendo que mi nombre les vende y quieran instalar que me llamaron del club para informarme de mi ‘no renovación’ de contrato... Pero no solo que no me llamó nadie a mí, sino que a mi representante tampoco”, señaló el goleador en una historia de Instagram titulada Fake News (Noticia falsa). Y mantuvo su postura en un tono firme, para que no quedaran dudas sobre su futuro en la institución.

El posteo de Mauro Icardi
El posteo de Mauro Icardi desmintiendo su abrupta salida del Galatasary (Instagram)

“Se pueden quedar tranquilos que cuando termine mi contrato me iré con la cabeza bien alta, y en el hipotético caso que me vaya antes es solamente y 100% decisión mía, de nadie más. Les mando un beso. Tienen Icardi por unos meses más. Disfruten que luego me van a extrañar”, publicó el futbolista, en un mensaje desafiante que buscó poner fin a las dudas y reafirmar su compromiso con el club. El respaldo de su novia parece encaminarse en el mismo sentido, destacando la felicidad de su novio en un club en el que supo ser ídolo y capitán, aunque últimamente perdió terreno un poco por sus lesiones y otro por su alta exposición fuera de la cancha.

En paralelo a la celebración, la China Suárez compartió imágenes de Amancio, su hijo menor, entrenando en la academia del Barcelona en Estambul. El niño, de cinco años, aparece en el video vistiendo la camiseta azulgrana y marcando un gol, lo que generó un fuerte simbolismo por el pasado de Icardi en las divisiones inferiores del club catalán. La escena, difundida en redes sociales, fue interpretada por muchos como un guiño a la trayectoria del delantero y como un reflejo de la pasión futbolística que atraviesa a la familia.

Cabe mencionar que el rosarino inició su carrera en las divisiones inferiores del Barcelona, de allí su emblemática fotografía junto a Maxi López. Luego de su paso por la masía, y al no divisar oportunidades en el equipo profesional, se marchó a Italia donde comenzó un exitoso camino que lo llevó a Francia y luego a Turquía, donde, al menos por ahora, defiende la camiseta del Galatasaray.

En este escenario de celebraciones, rumores y repercusiones, la alegría compartida en el ámbito familiar se impuso como el motor de la jornada, reflejando la importancia de los vínculos personales en medio de la exposición pública que los tiene siempre de protagonistas.

