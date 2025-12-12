Teleshow

Lourdes Sánchez asumió la presidencia del Instituto de Cultura de Corrientes: “Recibo este desafío con responsabilidad y amor”

La bailarina y actriz fue designada por el flamante gobernador Juan Pablo Valdés, del partido Vamos Corrientes, en el cargo

La bailarina y actriz fue designada por el flamante gobernador Juan Pablo Valdés, del partido Vamos Corrientes, en el cargo (Video: Instagram)

Lourdes Sánchez asumió la presidencia del Instituto de Cultura de Corrientes este jueves 11 de diciembre de 2025, tras dejar la dirección del Teatro Vera, el principal espacio cultural de la provincia. Su designación, realizada por el nuevo gobernador Juan Pablo Valdés, del partido Vamos Corrientes.

El acto de asunción se realizó en el Salón Amarillo de la Casa de Gobierno, en el marco de la jura del gabinete del gobernador Juan Pablo Valdés, quien sucedió a su hermano Gustavo Valdés en la gobernación. La designación de la actriz y bailarina marca un cambio relevante en la gestión cultural local y la coloca al frente de la organización de la próxima Fiesta Nacional del Chamamé, uno de los eventos más emblemáticos de Corrientes.

En sus primeras declaraciones tras la asunción, Lourdes expresó su entusiasmo y compromiso con la cultura provincial. “Gracias @juanpablovaldesok por la confianza para asumir la Presidencia del Instituto de Cultura. Recibo este desafío con responsabilidad, orgullo y un profundo amor por Corrientes”, publicó en su cuenta de Instagram junto a imágenes del acto oficial. “Me gustan los desafíos, trabajar por la cultura de Corrientes. Creo que se hicieron un montón de cosas con Gustavo Valdés, y hay mucho más por hacer, y me encantaría poder ayudar en eso”, expresó a Radio Dos de esa provincia, en alusión al mandato que dejó el anterior gobernador, hoy sucedido por su hermano.

Luego de hacerse famosa por su paso por el Bailando de Marcelo Tinelli y de haber trabajado como panelista de LAM y en diferentes ciclos, Lourdes comenzó su trayectoria en la gestión pública en septiembre de 2024, cuando fue nombrada directora del Teatro Vera. Durante su gestión, el teatro reabrió sus puertas tras una etapa de restauración y presentó una cartelera destacada de espectáculos. Oriunda de Corrientes y reconocida por su carrera artística y mediática, la actriz compaginó su labor en el teatro con su actividad como artista e influencer. Su paso al frente del Instituto de Cultura representa un ascenso en su carrera dentro de la administración provincial.

Entre los desafíos inmediatos que enfrenta Sánchez destaca la organización de la Fiesta Nacional del Chamamé, prevista del 16 al 25 de enero en el Anfiteatro “Mario del Tránsito Cocomarola”. Este evento, junto con la feria de arte ArteCo, figura entre las principales actividades bajo la órbita del Instituto de Cultura. La magnitud y relevancia de la fiesta convierten su coordinación en la primera gran prueba de la nueva gestión. El relevo en la presidencia del Instituto de Cultura se produce tras poco más de un año de gestión de Beatriz Kunin.

Entre los mensajes de felicitaciones que recibió la también animadora, uno muy especial llegó del Chato Prada, quien no formó parte del acto de asunción. “Felicitaciones, mi amor”, expresó el director de programación de América TV.

Corrientes viene siendo escenario de la incorporación de figuras del espectáculo argentino a la política de la provincia. Hace una semana asumió como diputada nacional Virginia Gallardo, compañera durante varias temporadas del Bailando.

“¿No me vieron en el Congreso el otro día? Una fiesta era, Dios. Yo entré toda seria, estaba atenta, dejé el celular y entré... y grito acá, grito allá, volaban cosas”, relató Virginia sobre su asunción como diputada por La Libertad Avanza.

La correntina aseguró que, al ingresar al recinto, se sintió insegura, como “sapo de otro pozo”. Fue cuando Fernanda Iglesias aseguró que el Congreso era “¡Peor que el Bailando era!” y Virginia ratificó sus dichos. “¡Peor! Entré con expectativas y pensando que iba a ser la que por ahí desentone y, por el contrario, regia, espléndida”.

