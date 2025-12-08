Teleshow

Virginia Gallardo habló de la polémica por su look para jurar como diputada: “Este era un día especial”

La legisladora por Corrientes contó en Tarde o temprano su experiencia al asumir el cargo y se refirió a las repercusiones que tuvo su atuendo

Guardar
En una entrevista con el ciclo de María Belén Ludueña, se refirió a la controversia por el look que eligió (Video: Tarde o temprano/ Eltrece)

Virginia Gallardo asumió como diputada nacional por Corrientes y relató en televisión cómo vivió su primera jornada en el Congreso y abordó la polémica generada por su look durante la jura.

En el programa Tarde o Temprano (Eltrece), la legisladora compartió detalles de ese día, respondió a las críticas sobre su vestimenta y desmintió la autenticidad de imágenes que circularon en redes sociales, alteradas mediante inteligencia artificial.

“Vieron en el Congreso el otro día, era una fiesta. Yo entré toda seria, toda, dije ‘bueno Virginia, ubicate’. Estaba atenta, dejé el celular, y entré. Pero era un grito acá, otro grito allá, volaban cosas. Yo sentía que yo era sapo de otro pozo y te digo, era peor que el Bailando. Yo entré como con expectativas, dije ‘voy a ser la que por ahí desentone’ y, por el contrario, regia, espléndida”, expresó Gallardo al describir su primera experiencia en el recinto.

Virginia Gallardo, con su hija
Virginia Gallardo, con su hija Martina en brazos, y la controversia por su look para jurar en el Congreso (Maximiliano Luna)

La diputada remarcó que, más allá del atuendo, el ambiente era de gran expectativa: “Era la primera vez que estábamos todos juntos en el recinto, era mi primera experiencia, teníamos que votar, elegir presidente de la Cámara, y era la primera vez que estábamos con la oposición, entonces podía pasar cualquier cosa”.

Durante la emisión, en el ciclo de María Belén Ludueña comentaron sobre la repercusión en redes sociales, donde se difundieron imágenes manipuladas de Gallardo con prendas que no llevaba. “Están también en redes sociales unas fotos con unas botas que no tenías puestas, también con inteligencia artificial, metieron pollera de lentejuela y botas de animal print”, señaló la conductora. Gallardo confirmó la falsedad de esas imágenes: “Me metieron pollera de lentejuela y botas de animal”. La diputada aclaró que el look original consistía en un mono blanco y sandalias, y no en las prendas llamativas que se le atribuyeron digitalmente.

Consultada sobre las críticas y comentarios que recibió por su vestimenta, Gallardo explicó el trasfondo personal de su elección. “No había elegido el look. Fui un día antes a buscarlo y había ido a buscar el look de Martu”, contó, en referencia a su hija de cinco años, quien la acompañó durante la jura. “Entiendan que Martu tiene cinco años, Martu... Todos me dicen: ¿Ya le contás sobre tu trabajo? Más o menos la voy guiando, no tiene por qué saber a qué se va a dedicar mamá ahora, pero así como la traía acá a la tele...”, relató sobre la importancia de que su hija estuviera cómoda y tranquila en un momento tan especial.

“No pensé que me iban
“No pensé que me iban a ocurrir esto. Esta es la verdad. Obviamente lo tradicional era ir de trajecito, pero dije ‘este es un día especial’", expresó, sobre el atuendo que eligió para su jura (Maximiliano Luna)

La diputada profundizó sobre el significado de ese día y la decisión de priorizar lo personal por sobre lo tradicional: “No pensé que me iban a ocurrir esto. Esta es la verdad. Obviamente lo tradicional era ir de trajecito, pero bueno, dije ‘este es un día especial’”. Virginia remarcó que su atuendo no respondía a una intención de romper códigos, sino a la búsqueda de autenticidad y bienestar para su hija: “Era un mono, tampoco era una cosa...”.

También la actriz y bailarina habló de su juramento que realizó “como correntina, por la familia, por las infancias y por un futuro mejor para todos”. En el programa, explicó los motivos de su elección: “Vos tenés que elegir una fórmula por la cual jurar. Una era, por ejemplo, ‘por la patria’, otra era “por Dios y la patria”, otra era “por Dios, por la patria y por los santos’. Otro que decía, básicamente, que ibas a cumplir con lo que decía la Constitución. Yo elegí eso”.

“¿Por qué elegí eso? Porque para mí, el que jura por Dios, por la patria y por los santos evangelios, es un mentiroso. Primero porque desconfío más del que jura por todo eso que el que no jura por nada”, lanzó, tentada de risa. “Tengo naturalizado que tengo que hacer las cosas bien. No tengo que jurar ni por Dios ni por nadie”, enfatizó.

Temas Relacionados

Virginia GallardoCongreso de la NaciónDiputada nacionalInteligencia artificialLook diputada

Últimas Noticias

El conmovedor encuentro de Luisana Lopilato y Michael Bublé con el Papa León XIV: “Va a quedar en el corazón para siempre”

En una ceremonia especial en el Vaticano, la actriz relató el significado personal de su encuentro con el líder religioso, al que asistió acompañando a su marido quien fue parte de un evento musical solidario

El conmovedor encuentro de Luisana

L-Gante estalló por la casa que le prometieron y nunca le entregaron: “Jugaron con mi esfuerzo”

En un posteo que publicó y luego borró de su cuenta de Facebook, el referente de la cumbia 420 expresó su enojo luego de ser engañado durante la compra de su nuevo hogar

L-Gante estalló por la casa

Úrsula Corberó mostró el crecimiento de su pancita de embarazada: la tierna foto

La actriz posó con un look que irradia felicidad y complicidad junto al actor Javier Calvo

Úrsula Corberó mostró el crecimiento

Hernán Drago contó por qué evalúa alejarse de los medios: “Lo pienso hace 32 años”

En diálogo con Teleshow, el conductor se refirió a su posible cambio de vida y a la razón de su decisión

Hernán Drago contó por qué

Maju Lozano habló de la dura infancia que tuvo: “Papá era bipolar”

En una charla íntima con el ciclo Mil Vidas, la conductora detalló cómo las internaciones, los arrebatos y el estigma de la enfermedad mental de su padre acompañaron los primeros años de su vida

Maju Lozano habló de la
DEPORTES
Lapidaria crítica de un multicampeón

Lapidaria crítica de un multicampeón con Boca: “Si se quedan con haber clasificado a la Libertadores para este club es chiquitito”

Cuándo y dónde se jugará la final del Torneo Clausura entre Racing y Estudiantes

Estudiantes le ganó a Gimnasia un histórico clásico de La Plata y se clasificó a la final del Torneo Clausura

El posteo de Exequiel Zeballos tras la eliminación de Boca y la controversia por su salida ante Racing

Entrevista a la manager de Colapinto: cómo se cerró la butaca para 2026 con Alpine y la frase que ilusiona de cara al futuro

TELESHOW
El conmovedor encuentro de Luisana

El conmovedor encuentro de Luisana Lopilato y Michael Bublé con el Papa León XIV: “Va a quedar en el corazón para siempre”

L-Gante estalló por la casa que le prometieron y nunca le entregaron: “Jugaron con mi esfuerzo”

Úrsula Corberó mostró el crecimiento de su pancita de embarazada: la tierna foto

Hernán Drago contó por qué evalúa alejarse de los medios: “Lo pienso hace 32 años”

Maju Lozano habló de la dura infancia que tuvo: “Papá era bipolar”

INFOBAE AMÉRICA

Suecia anunció el cierre de

Suecia anunció el cierre de su embajada en Bolivia como parte de un reajuste de su política exterior

“El Nobel es nuestro”: el video que repasa la trayectoria de María Corina Machado en la antesala de la ceremonia en Oslo

Arte, premios y objetos personales: el patrimonio de Gene Hackman recauda 3 millones de dólares

Mulino se reunió con la familia de María Corina Machado en Oslo y ratificó el apoyo de Panamá a la causa venezolana

Elecciones en Honduras: Nasry Asfura mantiene la ventaja en el escrutinio tras tres días de parálisis en el conteo