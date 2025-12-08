Virginia Gallardo habló de la polémica por su look para jurar como diputada: “Este era un día especial”

En una entrevista con el ciclo de María Belén Ludueña, se refirió a la controversia por el look que eligió (Video: Tarde o temprano/ Eltrece)

Virginia Gallardo asumió como diputada nacional por Corrientes y relató en televisión cómo vivió su primera jornada en el Congreso y abordó la polémica generada por su look durante la jura.

En el programa Tarde o Temprano (Eltrece), la legisladora compartió detalles de ese día, respondió a las críticas sobre su vestimenta y desmintió la autenticidad de imágenes que circularon en redes sociales, alteradas mediante inteligencia artificial.

“Vieron en el Congreso el otro día, era una fiesta. Yo entré toda seria, toda, dije ‘bueno Virginia, ubicate’. Estaba atenta, dejé el celular, y entré. Pero era un grito acá, otro grito allá, volaban cosas. Yo sentía que yo era sapo de otro pozo y te digo, era peor que el Bailando. Yo entré como con expectativas, dije ‘voy a ser la que por ahí desentone’ y, por el contrario, regia, espléndida”, expresó Gallardo al describir su primera experiencia en el recinto.

Virginia Gallardo, con su hija Martina en brazos, y la controversia por su look para jurar en el Congreso (Maximiliano Luna)

La diputada remarcó que, más allá del atuendo, el ambiente era de gran expectativa: “Era la primera vez que estábamos todos juntos en el recinto, era mi primera experiencia, teníamos que votar, elegir presidente de la Cámara, y era la primera vez que estábamos con la oposición, entonces podía pasar cualquier cosa”.

Durante la emisión, en el ciclo de María Belén Ludueña comentaron sobre la repercusión en redes sociales, donde se difundieron imágenes manipuladas de Gallardo con prendas que no llevaba. “Están también en redes sociales unas fotos con unas botas que no tenías puestas, también con inteligencia artificial, metieron pollera de lentejuela y botas de animal print”, señaló la conductora. Gallardo confirmó la falsedad de esas imágenes: “Me metieron pollera de lentejuela y botas de animal”. La diputada aclaró que el look original consistía en un mono blanco y sandalias, y no en las prendas llamativas que se le atribuyeron digitalmente.

Consultada sobre las críticas y comentarios que recibió por su vestimenta, Gallardo explicó el trasfondo personal de su elección. “No había elegido el look. Fui un día antes a buscarlo y había ido a buscar el look de Martu”, contó, en referencia a su hija de cinco años, quien la acompañó durante la jura. “Entiendan que Martu tiene cinco años, Martu... Todos me dicen: ¿Ya le contás sobre tu trabajo? Más o menos la voy guiando, no tiene por qué saber a qué se va a dedicar mamá ahora, pero así como la traía acá a la tele...”, relató sobre la importancia de que su hija estuviera cómoda y tranquila en un momento tan especial.

“No pensé que me iban a ocurrir esto. Esta es la verdad. Obviamente lo tradicional era ir de trajecito, pero dije ‘este es un día especial’", expresó, sobre el atuendo que eligió para su jura (Maximiliano Luna)

La diputada profundizó sobre el significado de ese día y la decisión de priorizar lo personal por sobre lo tradicional: “No pensé que me iban a ocurrir esto. Esta es la verdad. Obviamente lo tradicional era ir de trajecito, pero bueno, dije ‘este es un día especial’”. Virginia remarcó que su atuendo no respondía a una intención de romper códigos, sino a la búsqueda de autenticidad y bienestar para su hija: “Era un mono, tampoco era una cosa...”.

También la actriz y bailarina habló de su juramento que realizó “como correntina, por la familia, por las infancias y por un futuro mejor para todos”. En el programa, explicó los motivos de su elección: “Vos tenés que elegir una fórmula por la cual jurar. Una era, por ejemplo, ‘por la patria’, otra era “por Dios y la patria”, otra era “por Dios, por la patria y por los santos’. Otro que decía, básicamente, que ibas a cumplir con lo que decía la Constitución. Yo elegí eso”.

“¿Por qué elegí eso? Porque para mí, el que jura por Dios, por la patria y por los santos evangelios, es un mentiroso. Primero porque desconfío más del que jura por todo eso que el que no jura por nada”, lanzó, tentada de risa. “Tengo naturalizado que tengo que hacer las cosas bien. No tengo que jurar ni por Dios ni por nadie”, enfatizó.