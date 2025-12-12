L-Gante habló tras el fuerte cruce en TV por su conflicto con Maxi El Brother: “Queremos una desvinculación en paz”

El cruce en vivo entre L-Gante y el panelista Gustavo Méndez expuso el conflicto con su exmanager en televisión nacional (Video: La Mañana con Moria, Eltrece)

Después del tenso intercambio que protagonizó en vivo en La Mañana con Moria (Eltrece), L-Gante volvió a referirse públicamente al conflicto con sus exrepresentantes. En una historia que publicó este jueves por la tarde, el cantante buscó bajar el tono de la disputa mediática y aclarar cuál es la situación actual entre él y su antiguo equipo, horas después de haber quedado envuelto en un momento incómodo durante su entrevista televisiva.

El mensaje llegó en un clima cargado: la visita del referente de la cumbia 420 al ciclo de Moria Casán había terminado en un enfrentamiento directo con el panelista Gustavo Méndez, quien leyó al aire un mensaje que Maxi El Brother, exmanager del artista, le había enviado a su celular. Aquella intervención generó el enojo inmediato del cantante, que acusó al periodista de “aprovecharse del momento” y remarcó que su situación contractual es un tema que está resolviendo con abogados.

Ahora, con el agua todavía movida, eligió expresarse desde su cuenta de Instagram. En una placa de fondo negro y letras blancas, el músico escribió: “Quiero manifestar que con respecto a la situación existente con mis ex managers, nos encontramos junto a los letrados en conversaciones tendientes a aclarar los temas pendientes entre nosotros, existiendo buena voluntad de las partes con el fin de lograr una desvinculación en paz, que es el deseo de todos”.

L-Gante busca una desvinculación en paz con Maxi El Brother tras el conflicto mediático con sus exrepresentantes

El texto funciona como la primera comunicación formal del artista después de que el conflicto volviera a quedar expuesto en televisión. El escrito marca la intención de cerrar el vínculo laboral sin nuevas escaladas públicas, en contraste con el tono que tomó la discusión del miércoles.

La tensión había explotado cuando Méndez leyó delante de cámaras un mensaje de Maxi El Brother, en el que el exrepresentante describía su versión sobre el distanciamiento y defendía su rol en la carrera de L-Gante. “Nicolás Payarola le armó todo esto a Elián y él lo compró… Cuando arranqué con Elián o él arrancó conmigo, ya tenía 10 años de trabajar en producción y pegar artistas. El contrato tenía 30%. Antes era el 30% de nada. El desarrollo se trabajó”, leyó el periodista en vivo, palabra por palabra, generando inmediata tensión en el estudio.

A L-Gante, que al principio respondió intentando mantener la calma, se lo pudo ver cada vez más incómodo. “Está perfecto que se pueda expresar, olvidate. Esas son sus palabras”, dijo primero. Y agregó: “Mi equipo hoy en día sigue siendo el mismo… Yo estoy resolviendo paso a paso los conflictos con los que me tocó lidiar”. Méndez insistió con que Maxi hablaba con cariño pero notaba “falta de agradecimiento”, y ahí el clima terminó de quebrarse.

Entre otras cosas, le recriminó haber “abusado de la situación” y aprovechado su presencia en el piso para exponer un mensaje que, según él, debía tratarse en otro contexto. También lo confrontó por la diferencia entre lo que dice al aire y lo que, según L-Gante, le dice en privado. El momento quedó captado por las cámaras y rápidamente se viralizó. Moria Casán intentó contener la situación, pero el clima quedó marcado por la frialdad entre el músico y Méndez.

La resolución del conflicto laboral entre L-Gante y Maxi El Brother se definirá con asistencia legal y fuera del ámbito mediático

El vínculo entre L-Gante y su histórico representante se había fracturado meses atrás, en paralelo a los problemas judiciales y personales que atravesó el artista. Mientras él intenta reorganizar su equipo y retomar el control de sus proyectos, su exmanager sostiene que hubo malentendidos y que su intención nunca fue perjudicarlo.

La lectura del mensaje en vivo incluía referencias al crecimiento que lograron juntos, al porcentaje de contrato que manejaban y a la continuidad laboral del músico. L-Gante, por su parte, aclaró que hoy trabaja con su hermano en la administración y que está resolviendo “paso a paso los conflictos que le tocó enfrentar”.

La historia que publicó horas más tarde parece buscar un cierre más institucional: un mensaje sin nombres propios, sin confrontación directa y con énfasis en la voluntad de acuerdo. En un momento en el que cada gesto se amplifica en redes y en TV, L-Gante intenta mostrar que la definición de su vínculo laboral con Maxi El Brother y su equipo se resolverá puertas adentro y con asistencia legal.