Soledad Pastorutti respondió a la acusación de Vanesa Carbone sobre intentar seducir a su esposo: “Nada me sorprende”

Luego del posteo de Vanesa Carbone en las redes, Soledad Pastorutti se refirió al respecto y desmintió las acusaciones (Puro Show – El Trece)

A casi dos meses de la final de la última temporada de La Voz Argentina, una nueva polémica volvió a sacudir el universo de los realities y los escenarios, dejando en el centro del huracán a Soledad Pastorutti. Todo comenzó cuando Vanesa Carbone, esposa del exfutbolista y participante Lucho González, lanzó una acusación sugestiva en sus redes, insinuando que la reconocida cantante había intentado acercarse demasiado a su marido durante las grabaciones del programa musical. El asunto dejó a la artista en la mira, obligándola a dar su versión y defenderse con firmeza ante la ola de rumores.

La palabra de Soledad llegó este jueves en una nota mano a mano para Puro Show (El Trece). Con la serenidad y firmeza que la caracterizan, la cantante dejó en claro que no tiene nada que ocultar ni mucho menos qué temer ante versiones reciente. “No sé qué flasheó, nada me sorprende en este mundo de hoy”, expresó La Sole, quien incluso reconstruyó cómo se enteró de la acusación: “Yo estaba con mi marido mirando la televisión y vi un titular después de haber hecho lo de Mario Pergolini. Dijimos: ‘Bueno, no pasa nada’”.

Lejos de mostrarse alterada, Pastorutti fue tajante al negar cualquier posibilidad de iniciar acciones legales. “No perdería el tiempo en nada de eso. Estoy muy enfocada en mi vida, en mi carrera, en mis 30 años, así que me quedo con eso”, afirmó, subrayando su deseo de que la polémica no la aparte de la música y el recorrido que la tienen como una de las referentes más queridas del folclore y el pop nacional. Al ser consultada sobre si había intercambiado algún mensaje con Carbone luego del posteo, fue igual de taxativa: “No hablé con ella, no tengo relación”.

La exvedette realizó la acusación, evitando dar nombres, desde sus historias (Instagram)

Uno de los momentos más comentados de la controversia llegó cuando periodistas le recordaron la peculiar frase que la exvedette publicó en sus historias, prometiendo: “Con mi marido y mi familia no porque te dejo el poncho de sombrero”. La Sole respondió con humor frente a la cámara. “Lo voy a intentar, a lo mejor queda bien. Lo importante es no caer en estas situaciones que genera el medio porque lo importante es otra cosa, no hay que darle entidad. Así que, con todo el respeto del mundo… No nos afectan. Las cosas que no son verdad, no duelen”, sostuvo, marcando posición frente al escándalo y cerrando la puerta a las especulaciones.

El reclamo inicial de Carbone, sin citar nombres concretos, pero imposible de malinterpretar, fue viralizada en su cuenta de Instagram. Allí, durante una seguidilla de historias, la mujer apuntó: “Durante cuatro meses tuve que presenciar cómo una persona que, en teoría, representa la imagen familiar en la Argentina se desubicó día tras día con mi esposo”. Más adelante, endureció el tono frente a la supuesta actitud de la cantante hacia González: “No eran devoluciones artísticas, eran comentarios personales, completamente fuera de lugar. Frases que evidenciaban la incomodidad de él y más de una vez, lo más grave, dichos delante de una menor de siete años: mi hija, nuestra hija. Ni siquiera la presencia de una nena fue un límite para esa mujer”.

"Con mi marido y mi familia no porque te dejo el poncho de sombrero", sentenció Carbone (Captura de video/Instagram)

La serie de publicaciones creció en intensidad: “Y también digamos que mi hija terminó padeciendo situaciones desagradables a causa de esta mujer. Por eso celebro que mi esposo no se subió al show mediático que buscaban armar, ni yo tampoco dije nada para que él pudiera continuar. Preferí cuidar a mi hija, a mi esposo, a mi familia en silencio. Ahora que el show terminó, a vos te digo: con mi marido y mi familia no porque te dejo el poncho de sombrero”.

Así, la historia terminó con una aclaración firme de Pastorutti y el deseo de dar por terminado el tema, al menos desde su vereda. En la vereda de enfrente, el mensaje de Carbone, explícito y desafiante, reabrió viejos debates sobre los límites de los reality, la empatía entre figuras y la exposición de la vida íntima en tiempos de redes sociales. El “poncho de sombrero” ya es una de las frases del año, mientras la Sole refrenda su imagen de fortaleza y autenticidad, priorizando lo importante: el trabajo, la familia y una carrera sin escándalos.