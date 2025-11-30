El tierno momento del hijo menor de Nicole Neumann con su hermana Sienna al despertarla por la mañana

El tierno momento cuando Cruz Urcera fue a despertar a su hermana Chuni en plena mañana de domingo: el video que grabó Nicole Neumann (Video: Instagram)

La escena transcurre en la semioscuridad de la habitación donde duerme Sienna Cubero en la casa de su madre Nicole Neumann. Cruz, el hijo más pequeño de la modelo y Manu Urcera, avanza con pasos cortos y titubeantes hacia la cama de su hermana, a quien apodan Chuni. El niño, que apenas comienza a pronunciar sus primeras palabras, repite con entusiasmo “Chuni” mientras se acerca a su objetivo. Nicole, atenta y divertida, graba la secuencia con su teléfono móvil, dejando escapar risas que acompañan la ternura del momento. Sobre el video, la modelo escribe: “Despertando a la hermanita, Chuniiii”, una frase que resume la calidez y espontaneidad de la escena familiar.

El clip, que rápidamente captó la atención en redes sociales, muestra la naturalidad con la que Cruz interactúa con Sienna. La niña, aun adormilada, recibe el saludo de su hermano menor, mientras la voz de Nicole se escucha de fondo celebrando el gesto con alegría. La grabación no solo expone la complicidad entre los hermanos, sino que también revela la mirada atenta y amorosa de la madre, quien elige registrar y compartir estos pequeños rituales cotidianos.

Este gesto sencillo adquiere un significado especial en el contexto de la familia ensamblada que han formado Nicole Neumann y Manu Urcera. La convivencia entre Cruz y Sienna, hijos de diferentes relaciones de la modelo, se desarrolla en un ambiente de armonía y juego, donde los vínculos se fortalecen a través de experiencias compartidas. Nicole, en su rol de madre, se muestra cercana y participativa, alentando la relación entre sus hijos y celebrando cada avance en su crecimiento.

Hace unos días, la familia viajó a Villa la Angostura, en la provincia de Neuquén, a acompañar a Urcera a participar de una competencia de ciclismo. El lugar sirvió como escenario para este y otros momentos de intimidad familiar. Las imágenes que acompañaron la estadía retrataron a Nicole y Manu sentados juntos sobre un lecho de piedras a la orilla de un río de aguas esmeralda, rodeados de arbustos floridos. La modelo, con campera inflable negra y gorra a juego, sacó la lengua hacia la cámara, mientras el piloto sonrió relajado, vestido con una campera clara y gorra azul. La complicidad entre ambos se reflejó en la naturalidad de la pose y en el entorno luminoso que los rodeaba.

El entorno de Villa la Angostura se convirtió así en un protagonista más de la experiencia familiar. Ríos y lagos de aguas cristalinas reflejaron el verde de la vegetación y el azul del cielo, mientras antiguas estructuras de madera emergieron sobre la superficie. En una de las postales, la ribera rocosa apareció enmarcada por arbustos de flores amarillas, y en otra, un grupo de cauquenes de plumaje ocre, gris y blanco caminó junto a un pichón por la orilla, aportando serenidad y autenticidad a la escena.

La exploración de la naturaleza patagónica se tradujo en jornadas de descubrimiento para Cruz, quien, acompañado por Nicole, observó la flora de la ribera y se maravilló ante los arbustos repletos de flores amarillas.

Manu Urcera también protagonizó instantes entrañables, como cuando sostuvo a Cruz en brazos mientras ambos observaron el horizonte lacustre, rodeados de arbustos verdes y flores nativas, con las montañas de fondo. La frase “Ellos Manu Urcera & Cruz” acompañó la imagen que Nicole compartió en sus redes, consolidando la idea de una familia unida y en sintonía con el entorno. Las postales de naturaleza se alternaron con retratos acogedores en el interior de una cabaña, donde la familia sonrió iluminada por la luz que entraba a través de una ventana de madera, y Cruz exploraba la playa de piedras del lago, abrigado y curioso.