La confusión de Wanda Nara y el momento más desopilante en MasterChef Celebrity: “No lo puedo creer”

El ambiente en el estudio de televisión se tornó distendido cuando Wanda Nara propuso una adivinanza durante un programa de cocina. Dirigiéndose a Donato De Santis, le sugirió una adivinanza que tenía relación con el programa y con las participantes Sofía Martínez y Emilia Attias, porque habían hecho la misma receta.

Ante la expectativa, lanzó: “¿Quién fue primero, el pollo o la gallina?”, lo que generó todo tipo de miradas. La reacción de Sofía fue inmediata: “Yo lo conozco distinto, ¿eh?” Donato, sorprendido, respondió: “El huevo...”, mientras Sofía reformulaba la adivinanza: “El huevo o la gallina. ¿Es así? ¿Eso quiso decir?”.

Wanda Nara: “¿Quién fue primero, el pollo o la gallina?”

El intercambio provocó risas y cierta confusión en el estudio. Donato añadió con humor: “El huevo o la gallina. Es porque el huevo sabe mejor”. Germán Martitegui expresó su asombro: “Es un montón, es un montón”, y Donato pidió calma: “Por favor, por favor”. Sofía, entre risas, exclamó: “No lo puedo creer”.

Wanda Nara insistió con la pregunta: “Pero pará, ¿el huevo o la gallina?”. Donato compartió su perspectiva: “Para mí, mi punto de vista, mi manera de ver el universo es el huevo”. Ante la curiosidad de Wanda, que preguntó el motivo, Donato explicó: “Porque quizás vino de otra especie y dio a luz a otra especie”. La conversación se desvió hacia Santiago Giorgini, chef en reemplazo de Damián Betular, a quien Wanda identificó como “del palo de los huevos”. Santi opinó: “Para mí, la gallina”, y Sofía apoyó: “Habrá venido de ahí primero”. Donato, sin embargo, cambió de opinión: “La gallina vino primero”.

Wanda Nara contó mal un chiste y generó risas en todo el estudio

La atención se dirigió entonces a Martitegui, a quien Donato presentó como “de la creación”. Sin mostrarse convencido, respondió: “La verdad que no tengo una opinión formada, no es un tema que...”, argumentó, quitándole entidad. Wanda, buscando una respuesta más técnica, preguntó si en la facultad de chef se abordaba este dilema, pero Donato cerró el tema y dio paso a lo importante: “No. Vamos a esta gala de eliminación con tu plato”.

Lo que siguió fue la degustación de un desayuno brunch preparado por Sofía, quien describió con entusiasmo su shakshuka con huevos de pato y bruschetta de ajo. Entre comentarios sobre la presentación y el sabor, la conversación se mantuvo relajada, aunque Giorgini opinó que el plato necesitaba una vuelta de tuerca para la presentación en el programa.

Sofía, sorprendida por la crítica, replicó: “¿Cómo flojo, Santi? ¿No íbamos bien nosotros?”. Wanda Nara intentó suavizar la situación: y aseguró que para ella había sido una buena devolución. Al final del programa, se supo que más allá de las confusiones y los puntos de vista, le sirvió a la periodista deportiva para seguir en carrera. El episodio dejó en evidencia que el intento de Wanda Nara por romper el hielo con un chiste no logró el efecto esperado, y el ambiente quedó marcado por la espontaneidad y el humor inesperado del momento.

Sofía Martínez y un error clave

MasterChef Celebrity en Telefe dejó uno de los momentos más comentados de la temporada cuando la periodista deportiva Sofía Martínez protagonizó un error inesperado durante una trivia de cultura argentina. El incidente, que rápidamente se viralizó en redes sociales, expuso la ironía de que una especialista en deportes confundiera una de las preguntas más elementales sobre fútbol, generando reacciones inmediatas tanto en el estudio como entre los televidentes.

La periodista deportiva participó de una trivia en MasterChef Celebrity (Video: MasterChef Celebrity/ Telefe)

En la recta final de la trivia, la conductora Wanda Nara planteó a Sofía Martínez la siguiente consigna: “¿Cómo se lo conoce popularmente al gol que hizo Maradona con la mano a Inglaterra en el Mundial ’86?”. La respuesta de la periodista sorprendió a todos: “El gol del siglo”.

La reacción colectiva fue instantánea, con exclamaciones de asombro y bromas de sus compañeros. Andy Chango, fiel a su estilo, le sugirió entre risas: “¡Buscate otro trabajo!”, mientras Alex Pelao cuestionó con humor: “¿Vos realmente hacés fútbol?”. Wanda Nara, visiblemente sorprendida, corrigió: “¡La mano de Dios, Sofi! Era la mano de Dios”.

Sofía Martínez: “Me quiero matar. Pero lo escuché mal, escuché mal"

El error de Sofía Martínez se volvió aún más notorio por tratarse de una figura reconocida en el periodismo deportivo. Durante la entrevista individual posterior, la periodista intentó justificar su respuesta, explicando que no había escuchado la referencia a la mano y creyó que la pregunta aludía al otro gol memorable de Diego Maradona en ese mismo partido, el que recorrió cincuenta y tres metros en diez segundos, eludiendo a medio equipo inglés. En sus palabras, “¡Ah, ‘con la mano’ no escuché! El ‘de los ingleses’ pensé”, y agregó con frustración: “Me quiero matar. Pero lo escuché mal, escuché mal. ¿Podemos hacer otra vez? Porque yo lo sé, obviamente que lo sé, como todo el país”.