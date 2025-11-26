Teleshow

El enojo de Wanda Nara luego de que un participante de MasterChef no conociera una de sus canciones

La conductora mostró su furia cuando uno de los competidores del reality no reaccionó ante uno de sus famosos temas

Lejos de las risas, bailes o buena onda que muchas veces refleja MasterChef (Telefe), este martes, Wanda Nara vivió una incómoda situación cuando un participante del programa no reconoció uno de sus famosos temas. La conductora no perdonó al competidor, quien para colmo recibió una mala devolución del jurado.

Todo comenzó cuando Wanda llamó a Miguel Ángel Rodríguez para que presentara su plato con temática brasilera ante el jurado: “Ahora llega el turno de Miguel Ángel y su moqueca o lo que llegó a ser”. En ese marco, mientras el participantes se dirigía hacia el frente, la conductora cantó una frase de su tema “O Bicho Vai Pegar”: “José, ¿Você fala português? Mmm Papi, danza para mí”.

Fiel a su estilo, Rodríguez respondió con amabilidad: “Eu falo português no muito. Danza para você”. Sin embargo, lejos de entender la indirecta de Nara, el actor comenzó a cantar la letra de “Ai se eu te pego”. Furiosa por la respuesta del comediante, la mediática expresó fastidiada: “Sí, hacé algo con el plato”.

El nuevo tema de Wanda Nara

Ante la confusión de Miguel Ángel, Germán Martitegui decidió aclarar la situación: “No, se enojó porque no le reconociste el tema. ¿Vos sabés que ella tiene un tema cantado en portugués o no?”. Fue entonces cuando el participante confesó desconocer el tema. Sorprendido por la respuesta del competidor, el chef subrayó: “No, entonces no podés estar en esta competencia”.

Ya detrás de cámara, Miguel Ángel reaccionó al tema: “Pero esto no es portugués: “Mítica y sensualidad en el aire””. Retomando la respuesta del participante, Wanda agregó: “Durante 20 días estuvimos puesto número uno en este país. En este país vivimos, Miguel”. Nuevamente en el detrás de escena, el actor cerró la discusión por la canción diciendo: “¡No! ¡No! No está mal”.

Tras el éxito de ‘Bad Bitch’, la artista apostó por la unión y la hermandad de los dos países, más allá de los enfrentamientos futbolísticos. Por esa razón, en el video aparecen dos chicos jugando con una pelota, uno con la remera albiceleste y otro con la verdeamarelha, en un gesto de hermandad más allá de las rivalidades. Así, además de usar la 10 de Brasil, en otro tramo del video se muestra con la camiseta argentina y el nombre de Icardi en su espalda.

La furia de Wanda Nara
La furia de Wanda Nara luego de que Miguel Ángel Rodríguez no reconociera "O bicho vai pegar"

Mientras se preparaba a probar el plato de Rodríguez, Martitegui le consultó: “¿Está el aceite de dendé? ¿Cómo te salió la farofa?”. Con más dudas que certezas, el comediante expresó: “La farofa bien, ¿no? Está tostadita. La fuimos llevando despacito. Fuego lento. Tiene picantito, tiene picadito... Están viajando. ¿No los transporta? ¿No los transporta a Río de Janeiro? ¿A Bahía?”.

Lejos de este viaje culinario que proponía el artista, Martitegui respondió firme: “No es una moqueca, no estamos en Bahía. La farofa está quemada. Es un sabor muy fuerte. Pusiste mucha. La leche de coco es fundamental y el aceite de dendé también para que sea una moqueca”.

Con la idea de bromear respecto al lugar donde los transportaba el sabor, Damián Betular comentó: “Es El Salvador...Y Juan B. Justo”. Al escuchar la devolución de los jurados, y teniendo en cuenta su nula reacción a su tema, Wanda agregó: “Qué desastre, Miguel Ángel, pero todo arrancó mal...”. Inmediatamente, el artista la interrumpió y dijo sorprendido: “Pero mi amor, desde el séptimo grado que mamá no me decía esas cosas y ahora decís esa frase”.

Justificando su enojo y su fría respuesta, Nara resaltó: “Bueno, pero la evolución fue un desastre. Arrancaste desconociendo una canción que fue un himno para todos los argentinos. Yo te diría que aprendas mi letra, la bailes y quizás la próxima evolución te doy una mano yo. Y si seguís en el programa, ¿no?”. Mientras se retiraba del frente, Miguel Ángel reaccionó a las palabras de la conductora: “Ah no, Wanda, ni Susana Giménez me dijo eso. Mirá donde te comparé”.

También molesto por la situación, Rodríguez habló detrás de cámara y apuntó contra Nara: “¿Wanda una amiga? Olvidate. Mirá cómo me defiende, olvidate. Ah no, Wanda, ni Susana Giménez me dijo eso. ¡Mirá donde te comparé!

