Wanda Nara festejó su cumpleaños con los participantes de MasterChef: torta de Hello Kitty y mucha felicidad

En el reality de Telefe pusieron en pausa las grabaciones para celebrar el cumpleaños número 39 de la conductora

Wanda Nara celebró su cumpleaños en MasterChef Celebrity (Video: Instagram)

Wanda Nara celebró su cumpleaños número 39 de una manera tan atípica como auténtica: trabajando en plena jornada de grabación de MasterChef Celebrity (Telefe). Pese a las obligaciones laborales, la producción y el elenco del ciclo no dejaron pasar la oportunidad de agasajar a la conductora con una fiesta sorpresa, demostrando el afecto y el compañerismo que se respira en los pasillos del canal. La consigna del día fue dejar las recetas por un momento y volcar la atención hacia la empresaria, quien se mostró emocionada y agradecida ante el cariño de sus pares.

Evangelina Anderson, antigua adversaria y hoy vecina y compinche, fue una de las primeras en compartir los detalles del backstage. Subió a sus historias un video en el que se ve a Wanda junto al resto del equipo sentados en el piso, posando con alegría mientras le cantan el “Feliz cumpleaños” e improvisan una selfie grupal. “Cumple de la jefa”, escribió Eva, destacando el espíritu de familia que se generó en el set e inmortalizando el instante para sus seguidores.

Minutos después, Anderson sumó una foto junto a Wanda y a otras dos compañeras de la cocina: Sofi La Reini Gonet y Sofía Martínez, sellando la postal femenina de la jornada y dejando en claro la fortaleza de los lazos que se generan, aun en un entorno competitivo. Leandro Chino Leunis, otro de los participantes, no se quedó atrás: compartió videos mostrando el ambiente festivo, con saludos por doquier y los buenos deseos que inundaron todo el estudio.

Las hijas de Wanda fueron
Las hijas de Wanda fueron las encargadas de llevarle la rota a su madre (Instagram)

Uno de los hitos emotivos de la tarde lo protagonizaron las hijas de Wanda y Mauro Icardi, que fueron las encargadas de sostener la torta de Hello Kitty en el corazón del festejo. Mientras todos le cantaban y celebraban su vida, Wanda se fundió en un abrazo con sus pequeñas, redondeando un momento familiar, conmovedor y sentido.

Para hacer todavía más completo el agasajo, la producción organizó la presencia de un food truck de pizza que se estacionó en las inmediaciones del canal. Así, participantes, equipo y familiares se dieron el gusto de disfrutar porciones recién horneadas y charlas informales con la tranquilidad de estar lejos del set y las cámaras, transformando la noche en una verdadera fiesta de trabajo.

Más allá del show y la rutina televisiva, el cumpleaños de Wanda Nara fue reflejo de la importancia de rodearse de afecto genuino, de brindar y agradecer las pequeñas sorpresas y de celebrar, incluso en el trabajo, los lazos que ayudan a atravesar los desafíos del día a día. Entre risas, saludos y complicidad, la empresaria y conductora demostró una vez más que el éxito también se mide en cariño y momentos compartidos.

La cumpleañera junto a Evangelina
La cumpleañera junto a Evangelina Anderson, Sofía la Reini Gonet y Sofi Martínez (Instagram)

La mañana de la conductora arrancó en su casa, con una escena simple que derritió a sus seguidores y marcó el tono de la jornada: una porción de cheesecake con una vela y, junto a ella, dos cartas escritas a mano por sus hijas, repletas de ternura y creatividad. “Exploto de amor”, escribió sobre la imagen, en la que puede verse su mano sosteniendo el improvisado desayuno y los obsequios que cambiaron lujo por sentimiento.

La escena parecía de otro tiempo. Dos cartas manuscritas, decoradas entre corazones y leyendas de “te amo” en tonalidades rojo y rosa, los favoritos de la cumpleañera. Un moño cuadrillé rojo y blanco, sumaba dibujos de una guirnalda, un gorro, un globo y un gran “feliz cumpleaños”, junto al ya clásico “te amo” en el medio de la hoja. Y una dedicatoria de amor desde lo más profundo, dejando por un momento las apariencias y los lujos para aferrarse a la sencillez.

