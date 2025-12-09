Teleshow

Maxi López mostró quién es la integrante desconocida de su familia, que se convirtió en un sostén emocional para su esposa

El exfutbolista enterneció a sus seguidores al mostrar la unión familiar junto a su inseparable perra de raza Akita, que acompañó a su mujer, la modelo sueca Daniela Christiansson, durante el embarazo mientras él se ausentaba

La familia de Maxi López
La familia de Maxi López y Daniela Christiansson vive entre Suiza y Buenos Aires, enfrentando distancias durante el embarazo

A pocas horas de convertirse nuevamente en padre, Maxi López sorprendió en sus redes sociales al revelar quién es, para él y para Daniela Christiansson, la verdadera quinta integrante de su familia. Y no se trata de ningún pariente ni de un futuro padrino: el protagonista del tierno posteo es Kika, la icónica perra Akita Inu que acompaña a la pareja desde hace cinco años y que ya forma parte fundamental de su vida cotidiana.

El exfutbolista reposteó en sus historias una imagen publicada por Oh My Dog Magazine, donde se ve a Daniela —cuando aún estaba embarazada de Elle en avanzada gestación— posando junto a Maxi y a la inseparable Kika, que aparece sentada en primer plano con su clásica postura de guardiana. El texto que acompañaba la foto lo decía todo: “Este perro akita tan fotogénico y malcriado es el mimado de @officialmaxilopez”.

Maxi López mostró a Kika,
Maxi López mostró a Kika, la perra Akita Inu, como la quinta integrante de su familia junto a Daniela Christiansson

La escena no solo enterneció a los seguidores del exdelantero, sino que volvió a poner en el centro a la mascota que, desde su llegada a la vida de la pareja, se transformó en un miembro más del clan familiar.

Kika llegó en 2020, cuando Maxi sorprendió a Daniela con la cachorra recién nacida. Desde entonces, la Akita Inu pasó de ser un regalo soñado a convertirse en lo que ambos definieron públicamente como “nuestro primer bebé”. Incluso, la mascota tiene su propio perfil de Instagram, @kikaakita, donde aparecen fotos de sus paseos, celebraciones de cumpleaños, viajes y momentos cotidianos.

El vínculo es tan fuerte que la perra también acompañó a la modelo sueca durante el embarazo de Elle, la primera hija de la pareja. Daniela compartió en varias oportunidades que Kika se acostaba a su lado cuando meditaba, como si percibiera la presencia del bebé. Y ese rol volvió a repetirse en los últimos meses, ahora que se acerca el nacimiento de Lando.

Kika acompañando a su dueña
Kika acompañando a su dueña durante la recta final de su embarazo

En uno de sus últimos posteos, Daniela mostró a Kika echada a sus pies mientras ella meditaba para “conectar con el bebé”. La imagen transmitía una intimidad enorme: “Kika siempre está cerca cuando medito para conectar con el bebé. Ella lo siente”, escribió la modelo, dejando claro que la presencia de la perra es un sostén emocional en esta etapa.

Este acompañamiento se volvió aún más importante desde que Maxi regresó a la Argentina para sumarse a las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe), lo que dejó a Daniela atravesando parte del embarazo en soledad. En ese escenario, Kika no solo es mascota: es compañía, rutina y calma.

La familia vivió este años separada entre Suiza y Buenos Aires, y eso implica distancias que, en pleno embarazo, pueden volverse difíciles. Días atrás, Daniela compartió fotos emotivas de la despedida momentánea con Maxi, donde agradecía el tiempo juntos y se mostraba emocionada por la llegada de su segundo hijo. Ahora, el exdelantero regresó a Europa para acompañar el último tramo de la gestación.

Kika, la akita inu que
Kika, la akita inu que acompaña a la familia de Daniela hace cinco años (Instagram)

En este presente lleno de expectativa, la figura de Kika vuelve a tomar protagonismo. La perra acompaña a Elle en sus juegos, se acuesta junto a Daniela en sus momentos de descanso y aparece, siempre serena, en cada rincón de la casa donde la familia construye su espera.

La postal que compartió Maxi, con Daniela luciendo su embarazo, él abrazándola y Kika sentada entre ambos, funciona como un retrato de la familia en la antesala del nacimiento de Lando. Un matrimonio, una hija pequeña, un bebé por llegar… y una Akita Inu que ocupa un rol tan importante que Maxi no dudó en presentarla como la quinta integrante del clan.

A horas del nacimiento de su segundo hijo, la aparición de Kika recuerda lo mismo que la pareja expresó desde el primer día: en esta familia, el amor se reparte entre humanos y también entre quienes ladran, cuidan y acompañan.

