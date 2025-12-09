Marta González se conmovió al recibir el Martín Fierro de Cine a la Trayectoria: “El cariño de la gente es el mejor premio”

Rodolfo Ranni presentó el homenaje a su compañera Marta González (Video: América TV)

Fue uno de esos momentos en los que la gala se detiene, el murmullo baja y lo único que queda es la emoción pura. En los Martín Fierro de Cine y Series 2025, la sala entera se puso de pie para homenajear a Marta González, una de las figuras más queridas y resilientes de la escena nacional. La música comenzó a sonar y, apenas Rodolfo Ranni subió al escenario, se entendió que lo que venía sería histórico.

“Una señora, un día quedó embarazada. El sexto mes y al séptimo mes, empieza a sentir que algo se mueve dentro de ella. Pero de una manera particular, de una manera original”, comenzó a relatar el actor. Luego, continuó: “Sin golpes, sin talones que golpean. Divertidos, tal vez. Y dijo: ‘Esta mujer va a ser actriz’. Nació y caminaba distinto. Y jugaba distinto. Y la mamá decía: ‘Esta mujer va a ser actriz’. Creció. Fue actriz en el colegio con sus amigos. Fue adolescente, fue actriz. Siguió creciendo, se convirtió en una gran actriz, una gran persona”.

“Siguió creciendo... en todos sentidos, como actriz y como persona. Una gran compañera. Hemos trabajado juntos. Estamos haciendo teatro juntos en este momento. Esto es un homenaje. Y tengo el honor de presentar el homenaje porque es a Marta González”, cerró, recibiendo una ovación vibrante.

El homenaje a Marta González destaca su resiliencia y pasión tras más de 70 años de carrera artística ininterrumpida

El video homenaje confirmó lo que todos ya sabían: la trayectoria de Marta es inmensa. Debutó a los tres años en La cuna vacía, pasó por títulos icónicos del cine como Boquitas pintadas, Los chicos de la guerra, El desvío, La guerra del cerdo, El pibe cabeza e Idilio de estación, y dejó huellas profundas en el teatro y la televisión. Todavía es recordada por Estrellita, esa pobre campesina, la novela que superó los 50 puntos de rating y paralizó al país.

“Actuar comenzó como un juego y nunca dejó de serlo”, se escuchó en la voz en off. Y era cierto: su profesión fue, durante más de siete décadas, un refugio, una forma de reinventarse y de seguir adelante incluso en los momentos más difíciles. Visiblemente emocionada, la primera actriz subió al escenario acompañada por los aplausos de pie de colegas, productores, directores y público. Su hija Mercedes y sus nietos, Victoria, Valentina y Juan Pablo, la acompañaron, también conmovidos.

Con la voz quebrada, sostuvo: “El premio más grande que tengo es este cariño que siento de mis compañeros. No hay mejor premio que ese. Cuando hablan mal del ambiente, me pongo muy mal, porque el ambiente es mi familia también”. Y el auditorio estalló en otra ovación. Luego, presentó a la familia que se encontraba junto a ella: “Ellos son mi hija y mis nietos”.

Marta González enfrentó una larga batalla contra el cáncer sin abandonar el escenario ni su amor por el teatro (Captura de video)

En los últimos años, Marta enfrentó una larga batalla contra el cáncer, más de dos décadas, sin abandonar jamás el escenario. Como ella misma contó en una entrevista a Teleshow, el teatro se convirtió en una forma de vida, una fuerza que la empuja a levantarse cada día. Hoy sigue en plena actividad con Negociemos… Una historia de amor, la obra que protagoniza junto a Ranni y que ya los llevó de gira por todo el país. Incluso en los días de cansancio o tratamiento, Marta elige seguir creando, seguir emocionando.

Luis Ventura, presidente de APTRA, fue el encargado de entregarle la estatuilla. Ranni la abrazó fuerte, Teté Coustarot la acompañó en cada paso del homenaje y Luciano Cáceres le dedicó palabras de admiración. Fue un reconocimiento que trascendió lo protocolar: se sintió como un agradecimiento colectivo.

A sus 80 años, y con más de 70 de carrera, Marta González encarna la historia de la ficción argentina y representa la fortaleza, el talento y la pasión que sostienen a toda una industria. El homenaje cerró con Marta levantando la estatuilla, emocionada, iluminada y abrazada por el amor de todos.