Teleshow

La fiesta de casamiento de Juan Cruz Ávila y María Guastavino: “Nos faltaba dar este paso”

La boda de la pareja reunió a figuras del espectáculo, la política y los medios en una fiesta llena de detalles únicos y sorpresas. La palabra a Teleshow del CEO de Jotax Producciones

El productor y la psicóloga
El productor y la psicóloga sellaron su unión con una celebración de estética cuidada y toque glam (Crédito: RSFotos / Jaime Olivos)

La noche porteña estaba terminando de caer cuando, a las 21 horas, las puertas de Tequila Club, el histórico boliche ubicado en la Costanera, se abrieron bajo un resplandor rojo intenso que bañaba la fachada. Entre guirnaldas de luces cálidas, flores carmesí y cortinados, comenzó a desplegarse la celebración del casamiento de Juan Cruz Ávila y María Guastavino, una unión largamente esperada que reunió a cerca de 350 invitados del mundo político, empresarial y mediático. Esa composición lumínica, anticipaba algo que se confirmaría a lo largo de la noche: la fiesta estaba pensada como una experiencia única.

La pareja llegó por separado, pero casi en simultáneo. El día había empezado con un almuerzo en el Hotel Faena, donde ambos festejaron el civil junto a sus hijos: Malena, hija del CEO de Jotax Producciones, y los dos niños más pequeños, Facundo y Lucas, que son fruto de la relación entre él y la psicóloga. Tras la comida, el ejecutivo regresó a su casa con los chicos para prepararse con calma, mientras que la también escritora se quedó en una habitación del hotel rodeada por sus amigas, quienes la acompañaron.

El casamiento de Juan Cruz
El casamiento de Juan Cruz Ávila y María Guastavino reunió a 350 invitados del espectáculo, la política y los medios en Tequila Club
La pareja celebró su gran
La pareja celebró su gran noche rodeada de flores carmesí y una puesta lumínica impactante

Cuando apareció en la entrada del boliche, María lo hizo envuelta en un vestido de satén marfil con inserciones de encaje francés y transparencias que caían en líneas geométricas. El diseño, de silueta delicada y breteles finísimos, parecía moverse por sí mismo bajo las luces rojizas del acceso. La textura del encaje, que se extendía hasta el piso, dejaba entrever destellos de piel, mientras que las sandalias blancas completaban su look. Llevaba en sus manos un ramo compuesto por flores rojas en distintas intensidades.

María Guastavino ingresó a Tequila
María Guastavino ingresó a Tequila con un vestido de satén y encaje que deslumbró desde el primer instante
La novia, radiante, sostuvo un
La novia, radiante, sostuvo un ramo en tonos rojos que acompañó la estética del evento

El productor, por su parte, ingresó minutos después luciendo un traje negro clásico con corbata al tono y camisa impecable. Se mostró distendido desde el primer momento, saludando a los presentes y aceptando conversar con Teleshow. “Hace mucho venimos planeando esto. Tenemos con Mery dos hijos, Facundo y Lucas, y mi hija Malena también. Somos una familia de cinco, muy unidos. Nos faltaba dar este paso, que habíamos postergado por la pandemia y otras cosas. Ahora estamos viviendo este momento muy felices”, expresó.

Ávila recordó también el almuerzo posterior al civil, descripto como una celebración cálida y reducida. “Ahora estamos festejando con todos nuestros amigos acá”, agregó, subrayando que la lista de invitados se había mantenido deliberadamente acotada a personas muy cercanas: “Todos los que vienen son personas que queremos mucho”.

Malena, Facundo y Lucas, los
Malena, Facundo y Lucas, los hijos del productor televisivo, acompañaron la llegada de su papá al evento
María Guastavino deslumbró con un
María Guastavino deslumbró con un vestido de satén marfil y encaje francés, mientras que Juan Cruz Ávila optó por un traje negro clásico

La entrada al salón reforzaba la estética que dominó toda la fiesta. El color rojo enmarcaba un pasillo que conducía al interior, donde arreglos florales convivían con lámparas colgantes y rincones iluminados suavemente. Era un contraste dramático entre el negro del dress code de muchos invitados, el resplandor dorado del interior y la paleta roja que dominaba casi cada rincón. Un adelanto perfecto para el show con bailarines y drag queens que fue parte del espectáculo central de la celebración.

A medida que avanzaba la noche, la alfombra improvisada en la entrada se convirtió en un punto obligado para los flashes. Entre los presentes se destacó el expresidente de la Nación Mauricio Macri, que asistió sin Juliana Awada, quien se encuentra en Uruguay; Baby Etchecopar junto a Silvina Cupeiro; el Chato Prada acompañado por Lourdes Sánchez; Antonio Laje; Sebastián Esquenazi y Analía Franchín; Eduardo Feinmann; María Laura Santillán; Rodrigo Lussich; Ignacio Ortelli y su esposa Mariana; Lautaro Mauro junto a Agustina Casanova; José Urtubey y Soledad Bonzi junto al empresario Martín Cabrales.

También fueron parte Daniel Hadad, fundador y CEO de Infobae, y su esposa Viviana Zocco; Oscar Ruggeri y Nancy Otero; Rolando Barbano y Marina Calabró; Mariano Iúdica junto a Romina Propato; Mariano Closs; Yanina y Diego Latorre; Nicolás Wiñazki y Laura Ardito; Gustavo López; Ángel de Brito; Paola Juárez con Adrián Kochen; Germán Paoloski y Sabrina Garciarena; el Pollo Vignolo con Paula Planas; Zorrito Von Quintiero con su novia Tini Piermattei; Sergio Lapegüe; Mariana Fabbiani y Luis Novaresio, entre muchos otros.

Mauricio Macri fue uno de
Mauricio Macri fue uno de los primeros en llegar; asistió solo y posó distendido frente a la entrada
Rolando Barbano y Marina Calabró
Rolando Barbano y Marina Calabró llegaron juntos al casamiento y posaron con looks elegantes
Germán Paoloski y Sabrina Garciarena
Germán Paoloski y Sabrina Garciarena dijeron presente en la celebración
Ángel de Brito se sumó
Ángel de Brito se sumó con un look total black y posó relajado frente a las cámaras

La gastronomía ocupó un rol protagónico. Uno de los cocineros del evento detalló el exclusivo menú que se sirvió en distintos momentos de la noche. La recepción contó con una variedad de finger food calientes, entre sándwiches y bocados de milanesa que circularon constantemente por el salón. El plato principal, en cambio, fue una combinación más sofisticada: base de alioli con tiritas de lomo, papa crocante y una gremolata de choclo, una mezcla que sorprendió a los invitados por su originalidad. Para el postre, se ofreció un praliné de avellanas, presentado en pequeñas porciones elegantes.

Hubo, además, un detalle que se mantuvo en absoluto hermetismo hasta avanzada la madrugada: el cambio de vestido de la novia. Aunque no circularon imágenes, Teleshow pudo confirmar que María lució un segundo diseño creado especialmente por Marcelo Giacobbe. El propio diseñador describió la pieza como “un vestido con base de encaje francés combinado con lentejuelas y flecos plata aplicados”. Los breteles, bordados a mano con cristales, completaban un look pensado para el movimiento y la luz, acorde al show de bailarines y drag queens que animaron la pista.

Mariana Fabbiani y María Laura
Mariana Fabbiani y María Laura Santillán posaron juntas, cada una con un look que acompañó la estética nocturna

Mientras la música envolvía el salón y los invitados se dispersaban entre brindis, conversaciones y fotos, la celebración avanzó con el mismo tono íntimo y cuidado que había caracterizado toda la noche.

Crédito: RSFotos / Jaime Olivos

