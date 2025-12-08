El casamiento de Juan Cruz Ávila y María Guastavino para celebrar su amor: las mejores fotos

El productor Juan Cruz Ávila junto a su esposa María Guastavino, a pura sonrisa en una boda en la que celebraron su amor acompañados de amigos y familiares (RSFotos)
María Guastavino eligió un vestido largo de satén en color blanco marfil, con encaje en los bordes y laterales. El diseño presenta tirantes finos y un escote en V. La falda incluye paneles de encaje que aportan transparencia. El look se completa con sandalias blancas y un ramo de flores rojas
El CEO de Jotax Producciones llevó un esmoquin clásico en color negro, con solapa de satén, camisa blanca y corbata negra. El conjunto lo completó con zapatos negros de vestir
Tequila Club, la reconocida discoteca de la Costanera fue elegida por la pareja para celebrar su amor
María Guastavino, a quien el productor llama cariñosamente "Mery", expresó su felicidad por concretar un sueño que traen desde antes de la pandemia
Juan Cruz Ávila junto a sus hijos. Malena, fruto de su primer matrimonio, y los más chicos de su relación con la psicóloga, Facundo Cruz y Lucas
El beso de Juan Cruz Ávila y María Guastavino en la celebración que realizaron en la Costanera
La pareja tuvo una ceremonia civil, seguida por un almuerzo para sus más íntimos y a la noche fue tiempo de la gran celebración
El expresidente de la Nación Mauricio Macri dijo presente en el festejo del ejecutivo y la escritora
Baby Etchecopar y su esposa Silvina Cupeiro fueron parte de la fiesta de casamiento de Juan Cruz Ávila y María Guastavino (Jaime Olivos)
El Chato Prada acompañado por Lourdes Sánchez que lució un despampanante vestido
Antonio Laje optó por un look de negro absoluto para la celebración
El empresario Sebastián Esquenazi junto a la periodista Analía Franchín
El periodista Eduardo Feinmann optó por un traje azul oscuro, camisa blanca y corbata celeste
María Laura Santillán, una de las invitadas "celebrities" de la boda (Jaime Olivos)
Un traje de tela satinada en tono verde oliva, acompañado por una camisa blanca sin corbata y ligeramente desabotonada en el cuello fue la elección de Rodrigo Lussich para el casamiento
El periodista Ignacio Ortelli y Mariana, su esposa
El empresario Lautaro Mauro junto a la periodista Agustina Casanova
El ex vicepresidente de la UIA José Urtubey y su esposa Soledad Bonzi junto al empresario Martín Cabrales
Daniel Hadad, fundador y CEO de Infobae, y su esposa, Viviana Zocco