Espíritu de cuento de hadas, clima hogareño y el rol de Rufina: así será la boda de Nicolás Cabré y Rocío Pardo

Nicolás Cabré y Rocío Pardo se casaron por civil el 3 de noviembre. Hoy celebrarán a lo grande en Carlos Paz (Video: Instagram)

El sábado 6 de diciembre, Nicolás Cabré y Rocío Pardo celebrarán su boda en un enclave natural cercano a Villa Carlos Paz, Córdoba, que será el escenario de una ceremonia íntima y personalizada. La pareja, conocida por su bajo perfil, ha optado por una ambientación de “bosque encantado”, con detalles que reflejan su esencia y se alejan de los convencionalismos.

La elección de la Estancia Bosque Alegre responde al deseo de los novios de casarse en un entorno natural y mágico. La edificación, inaugurada en el siglo XIX, se extiende sobre varias hectáreas parquizadas, con abundante vegetación y rincones que invitan a perderse. “Es un bosquecito precioso que está muy cerca de Carlos Paz. Desde el día que lo vimos supimos que iba a ser ahí. Tiene arbolitos por todos lados, un lago, es perfecto. Literal, es un cuento de hadas”, le contó Rocío a Teleshow sobre la elección del lugar.

La boda de Nicolás Cabré y Rocío Pardo se celebra en una estancia natural de Córdoba, rompiendo con las tradiciones de las celebridades (Instagram)

La decoración elegida para la celebración incluye elementos de fantasía, como elfos y un altar de flores, reforzando la atmósfera de “bosque encantado” que caracteriza la boda y una temática general que orbita en torno a la naturaleza, entre el verde predominante y la laguna que aporta su encanto particular.

El evento mantiene un carácter íntimo y relajado, en línea con la personalidad de Cabré y Pardo. Aunque la idea inicial era organizar un asado familiar, la lista de invitados se amplió hasta alcanzar las 100 personas, sin perder el ambiente descontracturado y hogareño. La pareja priorizó la presencia de sus seres queridos y buscó que la fiesta reflejara su tranquilidad y bajo perfil. El menú elegido refuerza este espíritu: bandejeo de sándwiches de milanesa y un costillar, alejándose de las opciones formales habituales en bodas de celebridades.

Una disposición posible para los invitados, rodeado de un entorno natural

En cuanto a la vestimenta, Nicolás Cabré confió en el diseñador Daniel Casalnovo para la confección de su traje y el de los ocho caballeros de honor. En diálogo con este medio, Casalnovo relató que el novio llegó con una idea clara sobre el color del traje, buscando romper con los moldes tradicionales y destacar su propio estilo: “Nicolás vino y me dijo: ‘Mirá, yo quiero tal color, porque es una estancia de día’”, señaló respetando a rajatabla el pacto tácito con su cliente. El diseñador explicó que ambos novios debían sobresalir, sin que uno opacara al otro, y celebró la actitud de Cabré de apostar por un sello personal.

Por su parte, Rocío Pardo lucirá dos vestidos diseñados por Ana Pugliesi, uno largo y otro corto, pensados para diferentes momentos de la celebración. La propia Pardo contó a Teleshow que la elección fue sencilla: “Yo quería algo re básico. Lo diseñamos con Ana Pugliesi, que es una genia. El primer día que fui no me lo quería probar, y ella no lo podía creer. ‘Rocío, sos la primera novia en el mundo que no se quiere probar el vestido’, me decía”. Rufina Cabré, hija del actor y la China Suárez, también vestida por Pugliesi, tendrá un rol especial al llevar los anillos y acompañar a su padre al altar.

Nicolás Cabré se vestirá con Daniel Casalnuovo mientras que Rocío Pardo y Rufina eligieron a Ana Pugliesi

Uno de los detalles más distintivos de la boda reside en las alianzas, diseñadas por Rubi Rubi en un estilo anti-tradicional. Estas piezas, elaboradas artesanalmente, presentan un diseño ancho y robusto, con bordes pulidos e interiores lisos para mayor comodidad. Cada anillo fue adaptado al tamaño de Cabré y Pardo, pero ambos comparten una armonía en materiales y proporciones. El estuche de las alianzas, de exterior negro brillante y terciopelo beige en el interior, fue concebido como una joya en sí misma.

A diferencia de los anillos clásicos, las alianzas de Cabré y Pardo están realizadas en oro rojo de 18 kilates, con una banda central de ónix natural. Esta combinación poco habitual subraya la intención de la pareja de imprimir su identidad en cada detalle del enlace, alejándose del dorado tradicional y apostando por un contraste elegante y personal.

Las alianzas de oro rojo de 18 kilates y ónix natural refuerzan el carácter anti-tradicional de la boda

Las voces de los protagonistas y sus allegados refuerzan el carácter único de la celebración. Rocío Pardo expresó su entusiasmo por el entorno elegido y la intimidad del evento: “La idea es hacer algo bien íntimo y apuntamos a eso. Va a tener nuestra esencia, que es algo bien tranquilo, con la gente que queremos”. Daniel Casalnovo, responsable del traje del novio, destacó la decisión de Cabré de apostar por un color poco convencional y la importancia de que ambos novios brillen por igual. Miguel Pardo, padre de la novia, resumió a Puro Show el espíritu de la celebración: “Va a ser en un bosque, con una laguna. Es una temática hermosa de mucha naturaleza. Será una boda muy íntima”.

La elección de materiales y detalles en la boda de Cabré y Pardo revela una búsqueda consciente de autenticidad y distinción, donde cada elemento suma a la construcción de una celebración con identidad propia.