El desopilante blooper de Rosalía en medio de una entrevista en Río que la hizo salir corriendo: “Mucho miedo”

En el marco de una nota sobre su último álbum, Rosalía sorprendió a una periodista brasilera al saltar de asiento luego de ver a una cucaracha volar cerca de ella (Facebook)

En pleno furor mundial por su último disco, Rosalía confirmó una vez más por qué es una de las personalidades más carismáticas y espontáneas del pop global. La artista catalana, que está presentando LUX en una extensa gira internacional, no solo acaparó titulares con su música y sus shows sold out, sino que también se volvió tendencia en las redes gracias a un insólito episodio protagonizado durante una entrevista en Brasil. La escena, que mezcló susto, risas y el costado más natural de la estrella, dio la vuelta al mundo y desató una ola de identificación y comentarios entre sus fans.

El destino elegido para esta nueva parada de su promoción fue Río de Janeiro, donde Rosalía además de vivir la ciudad y disfrutar del calor latino, concedió varias entrevistas a la prensa local. Fue durante una nota para el programa televisivo Fantástico Show da Vida, a los pies del icónico Cristo Redentor, que la española vivió uno de esos momentos inesperados que solo pueden surgir frente a cámara. Mientras dialogaba entusiasta con la periodista Ana Carolina Raimundi, una enorme cucaracha se asomó sobre el suelo, interrumpiendo de inmediato el hilo de la entrevista.

La reacción de Rosalía no tardó en llegar. Frenética y, sin dudarlo, la cantante lanzó un grito de alarma: “¿Qué? No, ¡es un bicho!”, exclamó, mientras se apartaba varios metros del lugar, dejando entre risas y sorpresa a la entrevistadora. La escena, completamente fuera de libreto, apenas comenzaba: mientras el insecto, lejos de amedrentarse, levantaba vuelo y rondaba cerca suyo, Rosalía gesticulaba con desesperación y repitió varias veces: “¡No, no, no!”. La periodista, entre carcajadas, atinó a advertir: “Es enorme”.

El momento en que la artista dejó su lugar ante la aparición del insecto (Captura de video)

Al comprobar que la invasora voladora seguía deambulando por el set improvisado, Rosalía expresó su angustia. “Perdón, le tengo mucho miedo a los bichos. Perdón”, confesó, visiblemente nerviosa pero sin perder la simpatía. El equipo de producción, atento a la escena, intervino para espantar a la intrusa, por lo que la misma Rosalía intervino. “Solo aléjalo, no lo lastimes”, pidió, humanizando aun más su reacción y mostrando empatía por el insecto que se robó ese fragmento de la nota.

Rápidamente, el video del momento fue compartido en redes sociales por el propio programa, multiplicándose en cuentas de fanáticos y humoristas, hasta alcanzar la categoría de viral. Para sus seguidores, el susto y la reacción de Rosalía fueron irresistibles. Los comentarios no tardaron en copar las plataformas. “Nos representa a todos los que tenemos fobia a los bichos”; “Me destruye la periodista que no puede parar de reír”; “La cucaracha quería un autógrafo de Rosalía”; “Yo me hubiera desmayado”; “Casi se va corriendo hasta el Cristo Redentor”; “Te amo, Rosi”, fueron solo algunas de las frases, emojis y anécdotas que reflejaron la empatía y la conexión de la artista con su público.

Esta anécdota, lejos de opacar el objetivo promocional de Rosalía, aumentó el interés por su figura y volvió a confirmar la atracción global por su personalidad genuina. Porque si bien la catalana ya es reconocida por su despliegue escénico y un talento musical que no deja de renovarse, parte de su magnetismo tiene que ver justamente con esa mezcla de sencillez y desparpajo que la hace única entre las estrellas internacionales.

Los países que forman parte de la gira mundial LUX Tour 2026 de Rosalía

El momento llegó en medio del furor por el anuncio de su LUX TOUR 2026, que contempla una impresionante agenda de 42 shows en arenas de 17 países. Rosalía recorrerá el mundo con sus últimos éxitos, pero también con su capacidad de conectar en lo humano y cotidiano. Por supuesto, la Argentina figura en la lista con dos esperadas funciones, los días 1 y 2 de agosto en el Movistar Arena de Buenos Aires, ciudad donde la artista siempre es recibida con brazos abiertos y una euforia capaz de igualar cualquier estadística global.

Mientras tanto, la gira, la música y el costado más sencillo de Rosalía siguen llenando titulares, timelines y corazones. De discos conceptuales a sustos inesperados con insectos, la artista demuestra que, en tiempos de cámaras encendidas y emociones a flor de piel, los momentos auténticos son los que más recuerdan y emocionan al público. Y eso, sin dudas, también es parte del éxito.