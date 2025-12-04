Teleshow

Rosalía vuelve a Buenos Aires con el LUX Tour 2026: cuándo serán los shows y cómo conseguir las entradas

Tras su comentada visita promocional y el éxito global de su nuevo álbum, la artista española anunció su regreso al país y promete dos noches para la historia

Rosalía realizará dos shows en Buenos Aires luego de instalarse unos días para promocionar su nuevo trabajo

El regreso de Rosalía a nuestro país ya no es solo un rumor extendido en redes sociales: es una certeza, una promesa, una cita señalada con tinta imborrable en el calendario de sus seguidores. La estrella española se presentará en dos únicas funciones el 1 y 2 de agosto en el Movistar Arena, como parte de su LUX TOUR 2026 y bajo la producción de DF Entertainment. La expectativa creció al ritmo de la noticia, con su reciente visita que formó parte de una constelación de estrellas globales que transformaron a Buenos Aires en un destino trendy.

En cada nuevo paso de su carrera, Rosalía supo desoír los caminos transitados. Esta vez, se aleja del minimalismo cautivante de la era Motomami para abrazar sin reparos un barroquismo desbordante. Su próximo espectáculo en el país promete una puesta en escena intensa, detalles instrumentales que rozan lo sinfónico y una experimentación audaz en arreglos, lenguas y letras.

Las entradas tendrán un proceso exclusivo de venta: solo a través de Movistar Arena, con una preventa para los clientes de Banco Santander el 10 de diciembre de 10 a 16 horas. Para el resto del público, la venta general estará disponible a partir del jueves 11 de diciembre a las 10 horas.

En su última visita al país, Rosalía no paró de recibir el cariño de sus fans (RSFotos)

El vínculo de la catalana con Buenos Aires se fortaleció en su reciente visita. Fueron apenas dos días, pero suficientes para generar anécdotas y un revuelo inusitado: la artista participó de una jam session, grabó una charla con la escritora Mariana Enríquez y recorrió los rincones más emblemáticos de la ciudad. Una postal se volvió viral: su ascenso al Obelisco para mirar ese cielo que menciona en “Reliquia”. “El cielo nació en Buenos Aires”, canta en ese tema, frase celebrada y repetida hasta el cansancio por sus seguidores. Más tarde, sus palabras resonaron como declaración de amor: “Es el cielo más hermoso que he visto en mi vida”.

No faltaron encuentros memorables. En ese breve lapso, Rosalía se cruzó con una leyenda: Charly García. Si bien la intimidad del encuentro se preservó, las repercusiones aún circulan entre sus admiradores y quedó flotando en el aire la posibilidad de un encuentro más musical que podría ocurrir en el regreso de la cantante.

La imagen del encuentro entre Charly García y Rosalia

Hoy, Rosalía es considerada una de las voces imprescindibles del panorama internacional. Tras el impacto de Motomami, el LUX TOUR 2026 representa un salto —hacia lo sinfónico, lo experimental y lo introspectivo—, sin abandonar la energía provocadora que la caracteriza. El álbum LUX es ejemplo de esa tensión entre lo clásico y lo radical: suena junto a la Orquesta Sinfónica de Londres y cuenta con colaboraciones de Björk, Estrella Morente, Yahritza e Yves Tumor. En sus 18 canciones, interpretadas en 14 idiomas, Rosalía traza un universo sonoro y poético que desafía los límites de la música popular.

El fenómeno se refleja en números imponentes. Este trabajo marcó el debut comercial más fuerte de la carrera de ROSALÍA, batiendo récords para la música en español: alcanzó el #1 del Global Top Albums Chart de Spotify y registró el mayor debut por streaming en la historia para una artista femenina de habla hispana en la plataforma.

Rosalía mostró cómo fue su ascenso por el interior del Obelisco

El reencuentro con Buenos Aires parece cerrar un ciclo. Dos años después de aquellos shows que dejaron huella, Rosalía se dispone a celebrar el vínculo con el público argentino en un escenario considerado “ideal” para desplegar su nueva sonoridad. Una sola palabra, repiten sus incondicionales: imperdible.

El LUX TOUR 2026 será hasta hoy su gira más extensa: un recorrido de 42 shows en arenas de 17 países. La magnitud del proyecto habla de una ambición artística inusual, de la búsqueda constante por ampliar horizontes y redibujar su propio mapa musical. ¿Quién se atrevería a perderse semejante acontecimiento?

