El mensaje de Beto Casella a Edith Hermida tras anunciar su salida de Bendita: “Mi amor incondicional”

La televisión argentina se prepara para un cambio relevante: Beto Casella, tras 20 años al frente de Bendita en El Nueve, se despide del ciclo y deja la conducción en manos de Edith Hermida. El conductor eligió un mensaje emotivo para marcar su salida, mientras Hermida, visiblemente conmovida, compartió sus primeras impresiones sobre el desafío que asume.

El intercambio revela la dimensión personal y profesional de este traspaso en la pantalla chica. “Vos sabés lo que te quiero, sabés lo que disfruté casi 20 años al lado tuyo. Por esas cosas de la dinámica del laburo y de la tele, hay alguna posibilidad muy cierta de que nos separemos profesionalmente. Y de verdad que todavía no puedo creer que voy a mirar para un lado y no vas a estar ahí. Mi amor incondicional, mi respeto, mi admiración”, expresó Beto en un mensaje que grabó para Edith cuando ella visitó el ciclo Qué tupé de Eltrece Streams.

La destinataria, emocionada, respondió: “Ay, me van a hacer llorar. Ojalá que nos vaya bien a nosotros y ojalá que le vaya bien a él también. Ese es mi deseo de corazón. No puedo creer que haya tomado esta decisión igual”.

La reacción de Hermida, recogida en el mismo programa, dejó ver la mezcla de sorpresa y angustia que le generó la noticia. Consultada por Enzo Aguilar sobre si sentía enojo, Hermida aclaró: “No, no, enojada no. Me da angustia en pensar en que se vaya. Nada más. Yo creo que él estaba bárbaro en Bendita. Creo que se equivoca”, lanzó, entre risas. “Esa es la realidad. Pero bueno, ya está, ya la tomó la determinación él y yo también tomé la mía”, afirmó, sobre su decisión de ser quien tome el lugar que deja vacante Casella.

En cuanto a los motivos de su salida, Casella profundizó en Intrusos (América TV) sobre las diferencias profesionales y personales que lo separan de Hermida. “Yo la quiero mucho. Ella va, se sienta y se hacen las diez de la noche. Si puede se divierte un rato. Si yo no estoy, me reemplaza. Tiene otras cosas en la cabeza”, señaló el conductor, marcando una distancia en la dedicación diaria y la pasión por la televisión.

“No tiene las mismas cosas en la cabeza que tengo yo. Posiblemente no tenga la misma pasión por la tele que yo traigo, ni por todos los días reinventarse. Es otro carácter, otra personalidad. Tiene otras formas de ingreso de dinero con sus unipersonales. Ella se armó su paquetito y está en una comodidad que yo la entiendo. Yo no quiero vivir en esa comodidad”, agregó Casella en diálogo con Intrusos.

La palabra de Beto Casella tras anunciar su salida de Bendita y el lugar que ocupará Edith Hermida

El futuro de Bendita también fue tema de análisis en LAM (América TV) y en el propio ciclo de Casella. El conductor anticipó que el 19 de diciembre será su último programa en El Nueve, tras lo cual algunos integrantes del equipo podrían acompañarlo en nuevos proyectos. Según Ángel de Brito, Hermida asumirá la conducción principal junto a un panel renovado que incluiría a Daniel Gómez Rinaldi, Evelyn Von Brocke, Aníbal Pachano y Guille Barrios, aunque América TV aún no lo oficializó. Además, se baraja la posibilidad de que el ciclo pase a llamarse Bendito Tú Eres, con estreno previsto para febrero y manteniendo el horario nocturno de las 22. De Brito resumió la propuesta como “Bendita, básicamente”, asegurando que conservará el humor y el estilo editorial característico de Casella.

La decisión de Casella no responde a un simple deseo de cambio, sino a la búsqueda de un entorno laboral que le devuelva la satisfacción diaria, según contó. El conductor, al explicar su partida, dejó en claro que su prioridad es reencontrar la felicidad en el trabajo, incluso si eso implica dejar atrás una etapa histórica en la televisión argentina.