Beto Casella anunció su salida de Bendita y habló sobre su futuro en televisión: “Uno busca trabajar feliz”

El conductor habló por primera vez de su salida del programa que encabeza (Video: Bendita/ El Nueve)

Después de algunas idas y vueltas, y rumores que recorrieron el mundo de la televisión, este miércoles, Beto Casella sorprendió al anunciar su despedida de Bendita. El conductor se tomó un breve instante al aire para comunicar la situación, agradecer a su público y hablar sobre su futuro.

“Me tomo un minuto para decirles esto, que por supuesto no es nada fácil y me parece mentira estar diciéndolo, pero el próximo 19 de diciembre, de acá a más o menos quince días, será el último programa que yo haga desde esta pantalla con este programa y en este horario, después de veinte años”, comenzó diciendo en tono tranquilo frente a la cámara.

Luego, Beto explicó qué lo impulso a tomar la determinación: “No es una decisión que tome alegremente o que estoy aburrido y quiero cambiar de aire. No. Se dieron unas circunstancias que para mí habían dejado de ser gratas, gratificantes en el día a día para el trabajo y uno busca trabajar feliz. Así que es lo que uno va a buscar, un nuevo lugar donde se pueda trabajar con... no tengo nada para decir acá en este momento contra el canal, por supuesto”.

El emotivo mensaje de Beto Casella al anunciar el final de Bendita al aire

Con respecto a su futuro, Casella destacó que el programa se mudará a otro canal: “Nos vamos a un canal colega, que tampoco es el lugar para mencionarlo ahora. Pero bueno, pondremos fin, por lo menos en mi caso. Supongo que algunos compañeros y compañeras, que todos los días están conmigo también, porque somos un grupo muy unido, se vendrán conmigo”.

Por último, el conductor cerró con un agradecimiento a su público: “Este espacio seguirá, por supuesto, porque laburo muchísimos años más todavía, pero ya sin nosotros, por lo menos sin mí. Hasta el 19 de diciembre será mi participación. Así que solo agradecerles a ustedes, a mis compañeros y compañeras, como lo hago todas las noches. Pero sobre todo a ustedes que en veinte años hicieron que esto sea un éxito, porque sin ustedes ahí, esto no hubiera sido posible. Así que gracias por tanta compañía. Son conmovedores”.

La televisión argentina se prepara para un cambio significativo en su grilla nocturna con la inminente salida de Beto Casella de la conducción de Bendita en El Nueve y su próximo desembarco en América TV. Según adelantó Ángel de Brito en LAM (América TV), el conductor dejará el histórico ciclo para encabezar un nuevo programa en la pantalla de América, mientras Edith Hermida asumirá la conducción del programa junto a un panel renovado.

El conductor de LAM reveló cómo se llamará y a qué hora se emitirá el programa del histórico animador

En su cuenta de X, De Brito confirmó que el panel estará integrado por Daniel Gómez Rinaldi, Evelyn Von Brocke, Aníbal Pachano y Guille Barrios. Aunque América TV aún no realizó un anuncio oficial, estas serían las primeras definiciones sobre la nueva etapa del programa.

En relación a la continuidad del formato, Ángel sostuvo en LAM que Hermida representa el “reemplazo natural” de Casella, una opinión compartida por Rodrigo Lussich en Intrusos, quien consideró poco probable que otra figura ocupe ese lugar.

El desembarco de Casella en América TV incluiría un nuevo programa que, según De Brito, podría llamarse “Bendito Tú Eres”, en un guiño directo al clásico que encabezó en El Nueve. El estreno está previsto para febrero, coincidiendo con el relanzamiento de la grilla de verano del canal. La producción evalúa ubicar el ciclo en el horario de las 22, una franja históricamente competitiva en la televisión abierta argentina.

Respecto al panel que acompañaría a Casella, De Brito mencionó que el nuevo ciclo contaría con figuras históricas de su universo televisivo, como Any Ventura, Horacio Pagani, Alejandra Maglietti (cuyo pase aún no está cerrado pero sería “muy probable”) y Enzo Aguilar. El conductor de LAM definió la propuesta como “Bendita, básicamente”, anticipando que el programa mantendría el humor, el comentario filoso y la mirada editorial que caracterizan a Casella.

La llegada de Casella a América TV implicará una reconfiguración de la grilla nocturna. Según detalló De Brito en LAM, el nuevo ciclo reemplazaría a Pasó en América, el programa de Sabrina Rojas y Tartu, que actualmente ocupa el segmento de las 22. Además, LAM y SQP continuarán durante todo el verano, con SQP a las 19 y LAM en vivo a las 20, ambos en sus horarios habituales. Sabrina Rojas, por su parte, podría reemplazar a Yanina Latorre durante sus vacaciones de enero.

El esquema nocturno de América TV quedaría de la siguiente manera: a las 19, SQP con Sabrina Rojas; a las 20, LAM con Ángel de Brito; a las 22, Polémica en el Bar con Mariano Iúdica hasta el arribo del nuevo ciclo de Casella; y en febrero, el posible estreno de “Bendito Tú Eres”.